Perché l’Europa si schiera con gli Stati Uniti nella loro guerra contro la Russia?

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Una parte significativa della popolazione mondiale si interroga sulle ragioni del sostegno incondizionato dell’Europa agli Stati Uniti nella loro guerra contro la Russia sul suolo ucraino, nonostante le pesanti perdite finanziarie che hanno afflitto la popolazione europea. Sotto il presidente Joe Biden, l’attuale amministrazione statunitense ha imposto la sua politica alla maggior parte delle nazioni in cui il suo predecessore ha avuto meno successo nel vecchio continente. L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non è riuscito a convincere la cancelliera tedesca Angela Merkel a chiudere il gasdotto russo “Nord Stream-2”. Allo stesso tempo, la Francia ha preparato il terreno europeo per porre fine al ruolo dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e ha chiesto un esercito europeo. Gli Stati Uniti avevano intenzione di affrontare la Russia; come e perché l’Europa ha rinunciato a una decisione politica sovrana a vantaggio di Washington, contraddicendo gli interessi della sicurezza alimentare ed energetica del continente europeo?

Ci sono diverse ragioni per cui l’Europa si è schierata con Washington nella sua devastante guerra contro la Russia, colpendo il cuore del continente europeo. Tuttavia, le domande principali rimangono senza risposta: Per quanto tempo l’Europa potrà mantenere le sanzioni alla Russia e pagarne le conseguenze a causa degli effetti boomerang? L’Europa non può sostenere la politica “America First”, ma potrebbe non aspettare a lungo per passare a una politica “Europe First”. La Germania è la prima a pagare un prezzo pesante. Il gigante dell’energia Uniper ha presentato una perdita netta record di 40 miliardi di dollari in seguito alla decisione europea di cessare l’importazione di gas nel continente.

Sopravvalutando le proprie capacità e il proprio potere finanziario, l’Europa crede di essere più importante della Russia e, di conseguenza, non è in grado di ascoltare le preoccupazioni del Presidente russo Vladimir Putin. L’Europa proietta le sue condizioni e i suoi bisogni sulla Russia, invece di stabilire una partnership paritaria e negoziare con Mosca. Ignorare la Russia come partner paritario impedisce agli europei di vedere la situazione nella sua interezza e favorisce l’adesione agli interessi degli Stati Uniti, non a quelli europei. La reazione sproporzionata dei leader europei (l’imposizione di dure sanzioni che colpiscono in primo luogo l’Europa stessa) si nutre di un’ideologia coloniale, pensando che il continente europeo sia più importante della Russia. Tuttavia, l’Europa detiene un potere finanziario onnipotente, ma dipende fortemente da risorse naturali inesistenti.

L’Europa ritiene di aver commesso un errore puntando tutte le sue risorse energetiche sul paniere russo. Tuttavia, il problema di questa narrazione è la sua inesattezza. La Russia non ha mai detto che avrebbe tagliato il flusso di gas perché ha bisogno delle centinaia di miliardi che l’Europa paga ogni anno per l’energia e le risorse naturali russe. È stata la Casa Bianca – non Mosca – ad annunciare la decisione di sospendere il gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2, costato svariati miliardi di dollari. Pochi mesi dopo, il vero panico nel mercato energetico e una grave carenza di gas in Europa si sono verificati quando gli Stati dell’Unione Europea hanno annunciato la loro decisione di smettere di acquistare gas dalla Russia. Inoltre, il Nord Stream 1 russo ha subito un sabotaggio sotto il Mar Baltico, tagliando la strada ai leader europei per tornare a fare affari con Mosca nel settore energetico. Più di 12 Paesi europei, tra cui membri dell’UE e della NATO, continuano a usufruire del gas russo e a dipendere da esso (tra il 100% e il 60%), incuranti delle sanzioni statunitensi e comunitarie.

Il Presidente Vladimir Putin ha offerto all’Europa di acquistare gas dalla Turchia attraverso il gasdotto russo Turkstream se il continente è disposto a ridurre la grave carenza di gas di questo inverno. Questa offerta è caduta nel vuoto e diversi leader europei hanno insistito nel mantenere le loro sanzioni autolesioniste e hanno annunciato con orgoglio la riduzione della dipendenza dal gas russo. Questi leader hanno deciso di acquistare un gas molto più costoso dagli Stati Uniti, dalla Norvegia, dall’Algeria, dal Kazakistan e da altre risorse e di far precipitare i loro cittadini in una grave inflazione per un obiettivo che non è stato raggiunto: paralizzare l’economia russa.

L’Agenzia Internazionale dell’Energia ha avvertito che l’Europa potrebbe trovarsi a corto di 30 miliardi di metri cubi di gas la prossima estate. Di conseguenza, dovrebbe prendere provvedimenti immediati prima dell’inverno 2023-2024. Ciò sarà possibile solo se l’Europa metterà fine alle ripercussioni del sostegno alla politica e al dominio degli Stati Uniti. L’Europa può riprendere alcuni legami con la Russia. Tuttavia, può eliminare le sanzioni più dannose per la popolazione europea se la Russia si accontenta di stabilire “solo affari” con il continente. La guerra in Ucraina è di competenza dell’America, non dell’Europa. Tuttavia, i leader europei credono e si comportano diversamente.

Ci sono pochi dubbi sul fatto che la guerra tra Russia e Stati Uniti si stesse già avviando verso uno scontro quando Mosca è uscita dal suo profondo sonno, durato dal 1991 al 2015. È stato allora che il presidente Vladimir Putin ha deciso di difendere l'unico accesso della forza navale russa alle calde acque del Mediterraneo, a Tartous, in Siria. I militanti siriani – sostenuti da decine di Paesi arabi e occidentali, tra cui molti Stati membri della NATO – avevano confermato l'intenzione di espellere la Russia dopo la caduta del regime di Damasco nella guerra iniziata nel 2011 e protrattasi per oltre dieci anni. Questa esplicita intenzione ha spinto la Russia e l'Iran a trovare obiettivi comuni, a cooperare per impedire la divisione del Levante e a creare un "nuovo Medio Oriente" per il quale le amministrazioni statunitensi hanno aperto la strada. La cooperazione russo-iraniana ha rovinato il piano di Washington, che vedeva nella Russia una crescente minaccia ai suoi piani e al suo dominio. Tuttavia, quando Washington ha pensato che Mosca stesse allontanando le sue truppe dalla Siria, la Russia non ha esitato a negoziare con gli Stati Uniti il destino del presidente siriano Bashar al-Assad. Non è stata contraria a vederlo dimettersi. D’altro canto, Teheran si è eretta a baluardo contro qualsiasi cooperazione russo-statunitense e Washington – a vantaggio di Assad – rifiuta qualsiasi seria collaborazione russa per porre fine alla guerra. Il Presidente Donald Trump, che godeva di una relazione non ostile con il Presidente Putin, non era stato in grado di fermare il sostegno militare degli Stati Uniti e della NATO all’Ucraina per continuare a preparare il terreno per un futuro scontro. Il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina è stato pianificato, dal fallito tentativo di rovesciare il governo ucraino nel 2004 al riuscito colpo di Stato del 2014. Dopo la “rivoluzione a colori di Maidan”, il sostegno militare degli Stati Uniti è aumentato nel corso degli anni, fino a quando Joe Biden ha finalmente colto l’opportunità di impegnarsi in un confronto militare con la Russia, convinto che la vittoria sarebbe stata dalla parte di Washington. L’arrivo al potere del Presidente Trump ha solo ritardato il confronto tra Stati Uniti e Russia. Per questo motivo è circolata tra molti leader mediorientali la voce che il Presidente Putin abbia preferito Trump a Hillary Clinton durante la corsa alla presidenza degli Stati Uniti. È possibile che il Cremlino fosse a conoscenza delle intenzioni guerrafondaie dei Democratici in Ucraina. Pur rifiutandosi di iniziare una guerra con Mosca, il Presidente Trump ha esercitato la massima pressione su Germania e Francia. Entrambi gli Stati europei si sono rifiutati di assecondare le richieste degli Stati Uniti di interrompere o ridurre il flusso di energia russa a basso costo. Ma le pressioni dell’ex presidente americano non hanno mai raggiunto il livello di un confronto ostile con il suo omologo Putin. Così, il livello di escalation – non l’addestramento dell’esercito ucraino che ha preceduto la guerra – è rimasto sotto controllo tra Russia e Stati Uniti. Durante il suo mandato ufficiale di vicepresidente sotto Barack Obama, Biden è stato in contatto diretto con la politica ucraina, recandosi a Kiev e seguendo da vicino gli ultimi sviluppi. Tuttavia, l’assunzione della presidenza da parte del presidente Joe Biden ha riordinato le priorità della sua amministrazione, ponendo il Medio Oriente al livello più basso e portando l’Ucraina in cima all’agenda. Biden ha voluto sfidare Putin per prendere due piccioni con una fava, la Russia e la Cina, e inviare un messaggio severo a qualsiasi Paese che sfidasse l’unilateralismo statunitense, compresa l’Europa. Il Segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha affermato che la Cina è l’unico concorrente in grado di rimodellare il mondo (creato e modellato dagli Stati Uniti). Austin considera la Russia un “rischio serio” e ha affermato che Cina e Russia si stanno avvicinando. Ciò indica gli obiettivi a lungo termine degli Stati Uniti di proteggere il loro unilateralismo, anche se senza garanzie di successo. Gli Stati Uniti hanno accelerato la cooperazione militare con l’Ucraina, compresa Kiev, in diverse manovre con la NATO, hanno addestrato i suoi membri all’uso di armi occidentali e li hanno integrati nella loro ideologia anti-Russia in preparazione dell’adesione di Kiev alla NATO. L’Ucraina intendeva camminare dietro l’Occidente e allontanarsi completamente dalla Russia. Kyiv crede che il suo posto sia con l’Occidente ed era pronta a sfidare la Russia; rifiuta di rimanere neutrale ed è pronta a pagare un prezzo pesante, se necessario, per entrare nella NATO e nell’Unione Europea. Dopotutto, la NATO è un’organizzazione militare nata per affrontare l’Unione Sovietica e ha continuato a espandersi dopo la caduta dei sovietici. I dodici membri della NATO creati per contrastare Mosca nel 1991 sono diventati 30 dopo la caduta dell’Unione Sovietica. La NATO sta espandendo il suo orizzonte al di là dei suoi ordini (Nord Atlantico) e il suo Segretario Generale sta chiamando gli Stati membri a prepararsi per un confronto con la Cina. La Russia non ha previsto la determinazione ucraina a sfidare Mosca in caso di conflitto, come è accaduto negli ultimi nove mesi. Washington era consapevole che il Presidente Putin – che nel 2007 aveva espresso le sue preoccupazioni sul riavvicinamento NATO-Ucraina alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco – non sarebbe rimasto in silenzio. La NATO ha provocato la Russia nel 2009, aggiungendo altri membri alla sua Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. Quando Putin si è sentito pronto a difendere la sicurezza nazionale della Russia e, dopo molteplici ultimatum, Washington gli ha voltato le spalle. La Russia ha iniziato a radunare decine di migliaia di soldati al confine con l’Ucraina nell’aprile 2021, dieci mesi prima dell’annuncio della battaglia. Putin voleva che il mondo si rendesse conto della serietà con cui avrebbe condotto una guerra se gli fosse stata imposta. All’America rimanevano solo due opzioni: la prima era che Putin non entrasse in guerra con l’Ucraina. Questa opzione significa che Kiev si sarebbe unita alla NATO e si sarebbe protetta con il quinto articolo dello statuto dell’alleanza, che afferma che tutti i Paesi della NATO difenderanno i loro membri in caso di attacco. Questo avrebbe portato l’America a dispiegare bombe nucleari sul territorio ucraino. La NATO ha già dispiegato 150-200 bombe nucleari statunitensi nei territori dei suoi membri, dove le basi aeree americane hanno l’unico controllo. La seconda opzione era la guerra, che il Presidente degli Stati Uniti pensava di vincere, come ha comunicato ai leader dei Paesi dell’Unione Europea. Infatti, il primo ministro ungherese Viktor Orban, membro della NATO e dell’Unione Europea, ha dichiarato che il presidente Biden ha detto all’Europa che “il presidente Vladimir Putin non rimarrà al potere”. Orban ha affermato che gli Stati Uniti credono di poter sconfiggere la Russia e che la sua economia potrebbe essere messa in ginocchio in pochi mesi. Il primo ministro ungherese si è espresso apertamente contro il piano fallito degli Stati Uniti, aggiungendo che “se Angela Merkel e Donald Trump fossero al potere, non ci sarebbe alcuna guerra in Ucraina. E chi crede che la guerra finirà attraverso i colloqui russo-ucraini non vive in questo mondo”, ha sottolineato. Orban si riferiva alla necessità che gli Stati Uniti (non l’Ucraina) e la Russia si siedano al tavolo dei negoziati per porre fine alla guerra. La battaglia è ancora in corso, e la caduta di Putin e la vittoria dell’Occidente sembrano inverosimili. L’Europa la pensa diversamente e non vuole restare lontana dal “bottino di guerra” degli Stati Uniti e dal successo garantito. Il coordinatore degli Affari esteri dell’UE, Josep Borrell, ritiene che “l’Europa è come un bel giardino e il resto del mondo è una foresta”. Quindi, i leader europei hanno ancora l’ideologia del colonialismo e la convinzione che il mondo ruoti intorno all’Europa e che il resto dei Paesi viva al di fuori del cerchio della civiltà e del progresso. Questa osservazione e questa tendenza razzista derivano dalla ricca storia dell’Europa, che ha rubato ricchezze a popoli e continenti per molti decenni. Le risorse naturali sono state rubate dai conquistatori europei all’Africa, al Medio Oriente, all’Asia e all’America Latina. Una mentalità simile spinge l’Europa a unirsi ciecamente agli Stati Uniti per condividere i benefici della “caduta della Russia”, secondo i loro calcoli o errori di calcolo. Il risultato ottenuto finora dall’Europa è controproducente e Mosca ha inaspettatamente reagito con forza, spingendo i leader europei a contrarre gravi debiti finanziari e ad affrontare lo smantellamento dell’industria europea. Prima o poi l’Europa dovrà trovare il modo di placare il diffuso malcontento popolare per le cattive condizioni di vita, l’alta inflazione e la carenza di energia. La crisi europea sembra essere solo all’inizio, e l’allarme è lanciato per i prossimi anni se non ci saranno cambiamenti nella politica dei leader dell’UE nei confronti della Russia. È giunto il momento che il continente europeo sia più sensibile alla realtà dell’onere finanziario che grava sulla sua popolazione. I leader europei potrebbero non essere consapevoli del fatto che il mondo civilizzato non è solo all’interno delle sue mura. Anche gli altri continenti hanno civiltà antiche, risorse naturali e alternative per scegliere partner diversi da quelli occidentali. Molti Paesi in tutto il mondo sono stati distrutti da decenni di guerre occidentali e da cambi di regime effettuati direttamente dalle “rivoluzioni colorate” o dalle invasioni dell’Occidente, come a Cuba, in Venezuela, in Iran, in Iraq, in Afghanistan, in Siria e in Libano, solo per citarne alcuni. L’Europa forse non sa che il mondo non considera più i problemi dell’Occidente come problemi del mondo intero. I Paesi ricchi di petrolio hanno rifiutato le imposizioni occidentali di aumentare la loro produzione di petrolio e l’hanno ridotta di due milioni di barili al giorno, in accordo con l’OPEC, incuranti della dura reazione degli Stati Uniti e del bisogno di petrolio dell’Europa. Paesi non occidentali come la Cina, l’India, il Pakistan, il Brasile, l’Iran, l’Africa e altre nazioni che rappresentano i due terzi della popolazione si sono rifiutati di seguire la politica dell’Occidente e la sua “cattiva scommessa” sul corso della guerra in Ucraina, che ora si prevede durerà a lungo. L'Europa cammina verso il suo impoverimento, mentre gli Stati Uniti sono pronti a sacrificare il vecchio continente e a considerarlo un "danno collaterale" per mantenere il loro dominio. Tale dominio sembra ora essere in serio pericolo.

