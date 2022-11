Warum steht Europa an der Seite der USA in ihrem Krieg gegen Russland?

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Die syrischen Kämpfer, die von Dutzenden arabischer und westlicher Länder, darunter viele NATO-Staaten, unterstützt werden, hatten ihre Absicht bekräftigt, Russland nach dem Sturz des Regimes in Damaskus aus dem Krieg zu vertreiben, der 2011 begann und sich über zehn Jahre hinzog. Diese ausdrückliche Absicht drängte Russland und den Iran dazu, gemeinsame Ziele zu finden, zusammenzuarbeiten, um die Teilung der Levante zu verhindern und einen “neuen Nahen Osten” zu schaffen, für den die US-Regierungen den Weg geebnet haben. Die russisch-iranische Zusammenarbeit durchkreuzte den Plan Washingtons, das in Russland eine zunehmende Bedrohung für seine Pläne und seine Vorherrschaft sah.

Als Washington der Meinung war, Moskau wolle seine Truppen aus Syrien abziehen, zögerte Russland nicht, mit den USA über das Schicksal des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zu verhandeln. Es war nicht abgeneigt, ihn abtreten zu lassen. Auf der anderen Seite hat sich Teheran als Bollwerk gegen jede russisch-amerikanische Zusammenarbeit aufgebaut und Washington lehnt – zugunsten von Assad – jede ernsthafte russische Zusammenarbeit zur Beendigung des Krieges ab.

Präsident Donald Trump, der eine nicht feindselige Beziehung zu Präsident Putin pflegte, war nicht in der Lage, die militärische Unterstützung der USA und der NATO für die Ukraine zu stoppen, um den Boden für eine künftige Konfrontation zu bereiten. Die Unterstützung der USA für die Ukraine war geplant, vom gescheiterten Versuch, die ukrainische Regierung im Jahr 2004 zu stürzen, bis zum erfolgreichen Staatsstreich im Jahr 2014. Nach der “Farbrevolution auf dem Maidan” wurde die militärische Unterstützung der USA im Laufe der Jahre immer stärker, bis Joe Biden schließlich die Gelegenheit ergriff, sich auf eine militärische Konfrontation mit Russland einzulassen, in der Überzeugung, dass der Sieg auf Washingtons Seite sein würde.

Der Amtsantritt von Präsident Trump hat die amerikanisch-russische Konfrontation nur verzögert. Deshalb kursierte unter vielen Führern des Nahen Ostens das Gerücht, dass Präsident Putin im Rennen um die US-Präsidentschaft Trump gegenüber Hillary Clinton bevorzugte. Es könnte sehr gut sein, dass der Kreml von den kriegstreiberischen Absichten der Demokraten in der Ukraine wusste.

Obwohl er sich weigerte, einen Krieg mit Moskau zu beginnen, übte Präsident Trump maximalen Druck auf Deutschland und Frankreich aus. Beide europäischen Staaten weigerten sich, der Forderung der USA nachzukommen, die Versorgung mit billiger russischer Energie einzustellen oder zu reduzieren. Der Druck des ehemaligen US-Präsidenten erreichte jedoch nie das Niveau einer feindlichen Konfrontation mit seinem Amtskollegen Putin. Der Grad der Eskalation – nicht die Ausbildung der ukrainischen Armee, die dem Krieg vorausging – blieb also zwischen Russland und den USA unter Kontrolle.

Während seiner offiziellen Amtszeit als Vizepräsident unter Barack Obama stand Biden in direktem Kontakt mit der Ukraine-Politik, reiste nach Kiew und verfolgte die jüngsten Entwicklungen genau. Mit der Übernahme der Präsidentschaft durch Joe Biden wurden die Prioritäten seiner Regierung jedoch neu geordnet, indem der Nahe Osten auf die unterste Stufe gestellt und die Ukraine an die Spitze der Agenda gesetzt wurde.

Biden wollte sich mit Putin anlegen, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen – Russland und China – und allen Ländern, die den Unilateralismus der USA in Frage stellen, einschließlich Europa, eine deutliche Botschaft zukommen zu lassen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin erklärte, China sei der einzige Konkurrent, der in der Lage sei, die (von den USA geschaffene und gestaltete) Welt neu zu gestalten. Austin betrachtete Russland als “ernsthaftes Risiko” und sagte, China und Russland würden sich einander annähern. Dies deutet auf die langfristigen Ziele der USA hin, ihren Unilateralismus zu schützen, auch wenn es keine Erfolgsgarantie gibt.

Die USA beschleunigten ihre militärische Zusammenarbeit mit der Ukraine, einschließlich Kiew, in mehreren NATO-Manövern, schulten ihre Mitglieder im Umgang mit westlichen Waffen und integrierten sie in ihre antirussische Ideologie, um Kiew auf den NATO-Beitritt vorzubereiten. Die Ukraine beabsichtigte, sich dem Westen anzuschließen und sich vollständig von Russland zu lösen. Kiew glaubt, dass sein Platz im Westen ist und war bereit, Russland herauszufordern; es weigert sich, neutral zu bleiben und ist bereit, einen hohen Preis zu zahlen, wenn nötig, um der NATO und der Europäischen Union beizutreten. Schließlich handelt es sich bei der NATO um eine militärische Organisation, die gegründet wurde, um der Sowjetunion entgegenzutreten, und die nach dem Fall der Sowjetunion weiter expandierte. Aus den zwölf Mitgliedern der NATO, die 1991 gegründet wurden, um sich gegen Moskau zu stellen, wurden nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion dreissig. Die NATO erweitert ihren Horizont über ihren Auftrag (Nordatlantik) hinaus, und ihr Generalsekretär ruft die Mitgliedstaaten auf, sich auf eine Konfrontation mit China vorzubereiten.

Russland konnte die ukrainische Entschlossenheit nicht vorhersehen, Moskau im Konfliktfall herauszufordern, wie es in den letzten neun Monaten geschehen ist. Washington war sich darüber im Klaren, dass Präsident Putin – der 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz seine Besorgnis über die Annäherung zwischen der NATO und der Ukraine zum Ausdruck brachte – nicht einfach schweigen würde. Die NATO provozierte Russland 2009 mit der Aufnahme weiterer Mitglieder in ihre Nordatlantikvertragsorganisation.

Als Putin sich bereit fühlte, die nationale Sicherheit Russlands zu verteidigen, und nach mehreren Ultimaten wandte sich Washington von ihm ab. Russland begann im April 2021, also zehn Monate vor der Ankündigung der Kämpfe, Zehntausende von Soldaten an der ukrainischen Grenze zu versammeln. Putin wollte der Welt klarmachen, wie ernst es ihm ist, einen Krieg zu führen, wenn dieser ihm aufgezwungen wird.

Amerika hatte nur zwei Möglichkeiten: Die erste war, dass Putin keinen Krieg gegen die Ukraine führen würde. Diese Option bedeutet, dass Kiew der NATO beitritt und sich mit dem fünften Artikel der Charta des Bündnisses schützt, der besagt, dass alle NATO-Länder ihre Mitglieder im Falle eines Angriffs verteidigen werden. Dies hätte die USA veranlasst, Atombomben auf ukrainischem Gebiet einzusetzen. Die NATO hat bereits 150-200 US-Atombomben im Umkreis ihrer Mitglieder stationiert, über die ausschließlich US-Luftstützpunkte die Kontrolle ausüben.

Die zweite Option war der Krieg, den der US-Präsident zu gewinnen glaubte, wie er den Führern der Länder der Europäischen Union versicherte. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, Mitglied der NATO und der Europäischen Union, sagte, Präsident Biden habe Europa mitgeteilt, dass “Präsident Wladimir Putin nicht an der Macht bleiben wird”. Orban sagte, die USA glaubten, Russland zu besiegen und seine Wirtschaft in nur wenigen Monaten in die Knie zwingen zu können.

Der ungarische Premierminister sprach sich offen gegen den gescheiterten Plan der USA aus und fügte hinzu: “Wenn Angela Merkel und Donald Trump an der Macht wären, gäbe es keinen Krieg in der Ukraine. Und wer glaubt, dass der Krieg durch ukrainisch-russische Gespräche beendet wird, lebt nicht in dieser Welt”, betonte er. Orban bezog sich auf die Notwendigkeit, dass sich die USA (nicht die Ukraine) und Russland an den Verhandlungstisch setzen, um den Krieg zu beenden.

Die Auseinandersetzung ist noch nicht zu Ende, und der Sturz Putins und der Sieg des Westens scheinen in weiter Fernen. Europa sah das anders und wollte sich die “Kriegsbeute” der USA und den garantierten Erfolg nicht entgehen lassen. Der Koordinator für auswärtige Angelegenheiten der EU, Josep Borrell, ist der Ansicht, dass “Europa wie ein schöner Garten und der Rest der Welt wie ein Dschungel sei”. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben also immer noch die Ideologie des Kolonialismus und die Überzeugung, dass sich die Welt um Europa dreht und die übrigen Länder außerhalb des Kreises der Zivilisation und des Fortschritts leben.

Diese rassistischen Äußerungen und Tendenzen rühren aus der reichen Geschichte Europas, das über viele Jahrzehnte hinweg Reichtümer von Völkern und Kontinenten geraubt hat. Natürliche Ressourcen wurden von europäischen Eroberern aus Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Lateinamerika gestohlen. Eine ähnliche Mentalität treibt Europa dazu, sich blindlings mit den USA an den Vorteilen des “Sturzes Russlands” zu beteiligen, je nach Kalkül oder Fehlkalkulation.

Das bisherige Ergebnis für Europa war kontraproduktiv, und Moskaus Reaktion war unerwartet heftig, indem es die europäischen Staats- und Regierungschefs in eine hohe finanzielle Verschuldung stürzte und mit einer Demontage der europäischen Industrie konfrontierte. Früher oder später wird Europa Wege finden müssen, die weit verbreitete Unzufriedenheit der Bevölkerung über schlechte Lebensbedingungen, hohe Inflation und Energieknappheit zu beschwichtigen. Die europäische Krise scheint erst am Anfang zu stehen, und die Alarmglocken werden noch jahrelang schrillen, wenn sich die Politik der EU-Führung gegenüber Russland nicht ändert.

Es ist an der Zeit, dass der europäische Kontinent sensibler für die Realität der finanziellen Belastung seiner Bürger wird. Die europäischen Staats- und Regierungschefs sind sich vielleicht nicht bewusst, dass die zivilisierte Welt nicht nur innerhalb ihrer eigenen Mauern liegt. Diese anderen Kontinente verfügen über alte Zivilisationen, natürliche Ressourcen und Alternativen zur Wahl anderer Partner als den Westen. Viele Länder der Welt sind durch jahrzehntelange westliche Kriege und Regimewechsel zerstört worden, die direkt auf die “farbigen Revolutionen” oder Invasionen des Westens zurückzuführen sind, wie in Kuba, Venezuela, Iran, Irak, Afghanistan, Syrien und Libanon, um nur einige zu nennen.

Europa ist sich vielleicht nicht bewusst, dass die Welt die Probleme des Westens nicht mehr als die Probleme der gesamten Welt betrachtet. Ölreiche Länder haben das westliche Diktat, ihre Ölproduktion zu erhöhen, abgelehnt und sie um zwei Millionen Barrel pro Tag auf OPEC-plus-Niveau gesenkt, ungeachtet der harschen Reaktion der USA und des europäischen Ölbedarfs.

Nicht-westliche Länder wie China, Indien, Pakistan, Brasilien, Iran, Afrika und andere Nationen, die zwei Drittel der Bevölkerung ausmachen, haben sich geweigert, der Politik des Westens und seiner ” falschen Wette ” auf den Verlauf des Krieges in der Ukraine zu folgen, der nun voraussichtlich lange dauern wird. Europa steuert auf seine Verarmung zu, während die USA bereit sind, den alten Kontinent zu opfern und ihn als “Kollateralschaden” zu behandeln, um ihre Vorherrschaft aufrechtzuerhalten. Diese Vorherrschaft scheint nun ernsthaft in Gefahr zu sein.