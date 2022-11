El fracaso en el derrocamiento del régimen de Irán obliga a volver al acuerdo nuclear.

Subscribe to get access

Está claro que Irán tiene derecho a pedir una garantía a Estados Unidos, que abandonó el acuerdo en 2018 y nunca ha vuelto a él. Cada vez que hubo más sanciones o ataques de sabotaje contra Irán, la reacción fue pasar del 20% al 60% de enriquecimiento de uranio. Además, Irán mejoró sus centrifugadoras de la primera a la novena generación. Ha desconectado las cámaras de la Organización Internacional de la Energía Atómica en las instalaciones nucleares para cegar a Occidente de las actividades nucleares de Irán. Por lo tanto, dada esta reactividad, a Estados Unidos le conviene no esperar mucho tiempo después de los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, porque Teherán no tiene intención de esperar eternamente.

Irán ha conocido el gobierno estadounidense de republicanos como Donald Trump durante cuatro difíciles años, en los que el presidente estadounidense impuso las más duras sanciones económicas, comerciales, financieras y médicas. Sin embargo, su brutal método no logró someter a Irán ni siquiera cuando asesinó al general de división Qassem Soleimani durante una misión oficial en Irak. Además, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo en su momento que “Irán debería mirar a EEUU si quiere comer” Las sanciones estadounidenses han causado un gran dolor a Irán sin dar ninguna concesión a Trump, que dejó su cargo sin recibir la llamada telefónica que esperaba de Teherán. Ninguno de los intentos de EEUU por doblegar la voluntad de Irán ayudó a Washington y Tel Aviv a alcanzar sus objetivos de vencer a Irán, cambiar el régimen o destruir, alterar o frenar sus capacidades nucleares y armamentísticas.

La presión no vino sólo de Estados Unidos, sino también de Israel. La República Islámica se ha enfrentado a tiempos difíciles provocados por Benjamín Netanyahu durante su condición de primer ministro. Netanyahu vuelve al poder tras pasar doce años consecutivos como primer ministro, en los que asesinó a científicos y saboteó varias instalaciones nucleares. Sin embargo, los actos ilegales de Israel tuvieron como resultado el desarrollo del programa nuclear de Irán a un nivel sin precedentes. De hecho, Irán también amplió el desarrollo de sus aviones no tripulados después de que Israel atacara su centro de almacenamiento en Kermanshah y devolviera el golpe a Israel, no sólo en el estrecho de Ormuz, sino también en el Kurdistán, Irak y Palestina.

Por lo tanto, el regreso del dúo Trump-Netanyahu al poder no cambiará la ecuación para Teherán, al igual que Biden no consiguió retrasar el programa nuclear tras dos años de gobierno y negarse a reeditar el acuerdo a pesar de sus promesas. Por lo tanto, la evolución estadounidense-israelí no desalentará, sin duda, el giro de Irán hacia Asia y su alejamiento de Occidente.

Lo único que le quedaba a Occidente -tras todos sus anteriores intentos fallidos de cambiar el régimen en Irán- era golpear la composición social iraní. Los alborotadores y los elementos armados aprovecharon el colapso y la repentina muerte de Mahsa Amini en la comisaría para desencadenar disturbios en Sistán-Balochistán, en la frontera entre Irán y Pakistán y Afganistán. Asimismo, también se registraron enfrentamientos armados en la región de Juzestán, en la frontera con Basora – Irak, y en el oeste de Irán, en la frontera con el Kurdistán iraquí. John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, confirmó que los kurdos de la región del Kurdistán están bien armados para enfrentarse a las fuerzas de seguridad iraníes.

Es justo concluir que la coordinación de los disturbios fue alta, elaborada y armoniosa. Los países preocupados por golpear a Irán desde dentro han desarrollado métodos cada vez más agresivos y han acumulado experiencia debido a los numerosos intentos fallidos del pasado. Pero el objetivo de derrocar al régimen sigue siendo esquivo. Siendo realistas, los futuros esfuerzos por derrocar a la “República Islámica de Irán” no cesarán. Por lo tanto, Teherán se está preparando para el futuro introduciendo reformas para proteger aún más su diversa sociedad.

Irán ya no depende de Occidente, sino que ha apostado por la autosuficiencia en muchos sectores y ha adoptado una “economía de resistencia”. Además, está construyendo una sólida relación con Rusia y China. Forma parte de la Organización de Shangai, que incluye a la mitad de la población del planeta, es decir, China, Kazajistán, Rusia, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, India, Pakistán e Irán. Además, China apoyó la adhesión de Irán a los países BRICS, que representan el cuarenta por ciento de la población mundial, porque el futuro ya no pasa exclusivamente por Estados Unidos y Europa. Mientras Irán siga desafiando la hegemonía estadounidense, Estados Unidos y sus aliados siempre intentarán desestabilizar el país. Sin embargo, Teherán ya no está atado a este desafío ni limitado a este camino. Tras la guerra entre EE.UU. y Rusia en Ucrania, países como Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Irán, Siria y muchos otros en diferentes continentes comparten la esperanza de que oponerse al unilateralismo de EE.UU., una “elección del pueblo”, representa una orientación viable para el futuro.