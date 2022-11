دریافت پیام های پنهانی بین ایران و غرب

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

واضح است که ایران باید خواستار ضمانت از امریکا باشد چون امریکا از برجام در ۲۰۱۸ خارج شد و هیچ زمان به آن بازنگشت. هر زمان که تحریم های فشرده تر به ایران تحمیل شد و یا عملیات خرابکاری علیه ایران اجرا شد، واکنش این بود که از ۲۰ درصد به ۶۰ درصد غنی سازی اورانیوم بروند.

علاوه بر آن، ایران سانتریفیوژهای خود را از نسل اول به نسل نهم بهتر کرده، ایران فعالیت دوربین های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متوقف کرد تا کشورهای غربی از فعالیت های هسته ای ایران غافل بمانند. بنابراین، به دلیل واکنش های ایران به نفع امریکا است که پس از انتخابات میان دوره ای امریکا، برای رسیدن به توافق هسته ای زیاد وقت تلف نکند.

ایران به خوبی از سیاست های امریکا در زمان جمهوری خواهان به مانند دانالد ترامپ در طول چهار سال‌های سخت که بیرحمانه ترین تحریم های اقتصادی، تجاری، مالی و پزشکی به او تحمیل شده، اطلاع دارد. اما این روش بیرحمانه در مطیع کردن ایران حتی در زمانی که سردار سلیمانی را امریکا به شهادت رساند، موفقیتی نداشت.

علاوه بر آن، وزیر امور خارجه امریکا در آن زمان مایک پمپیو گفت که « اگر ایران میخواهد غذا بخورد باید از امریکا پیروی کند.» البته تحریم های امریکا برای ایران زجر اور بوده ولی هیچ زمان نتواسته ایران را به زانو بیاورد همانطور که ریاست ترامپ بدون هیچگونه تماس از سوی ایران خاتمه یافت. هیچکدام از تلاش های امریکا و اسراییل که به قاطعیت ایران غلبه کنند، ایران را مغلوب کنند، و یا باعث تغییر نظام شوند و یا برنامه هسته ای را نابود کنند و یا حداقل توانایی های نظامی و هسته ای را کاهش دهند هیچ گونه موفقیتی نداشتند.

فشارهای علیه ایران فقط از سوی امریکا نبود بلکه اسراییل هم دست داشت؛ جمهوری اسلامی در زمان نخست وزیری نتانیاهو دوران سختی را تحمل کرده. و به نظر میاید که نتانیاهو دوباره پس از ۱۲ سال متوالی نخست وزیری به قدرت برمیگردد. در این مدت، نتانیاهو چندین دانشمندان را کشته و چندین تاسیسات هسته ای را خرابکاری کرده ولی این عملیات غیر قانونی اسراییل باعث شد که برنامه هسته ای ایران به صورت بیسابقه پیشرفت داشته باشد. حقیقتا پس از حمله اسراییل به پایگاه در کرمانشاه، ایران تولید پهپادهای خود را بسیار گسترش داد و به اسراییل نه تنها در تنگه هرمز بلکه در کردستان، عراق و فلسطین پاسخ حمله نظامی داد.

بنابراین بازگشت دونفری نتانیاهو و ترامپ در سیاست ایران تغییری نخواهد داشت همانطور که بایدن نتوانست گسترش برنامه هسته ای را عقب بیاندازد و هنوز در دوسال ریاست جمهوری به توافق هسته ای برنگشته با وجود اینکه‌ قول این را قبلا داده بود. همکاری های نزدیک ایران و اسراییل حتما ایران را از نزدیکی روابط با آسیا و دوری از غرب دلسرد نخواهد کرد.

تنها راه چاره غرب پس از چندین تلاش های ناموفق برای تغییر نظام در ایران حمله به ترکیب اجتماعی ایران بود. اغتشاشگران و عناصر مسلح از مرگ ناگهانی مهسا امینی در مقر پلیس سو استفاده کردند که منجر به اغتشاشات در سیستان و بلوچستان و در مرزهای ایران و افغانستان شد. هم چنان نبردهای مسلحانه در استان خوزستان در مرز بصره- عراق و در غرب ایران در مناطق کردستان عراق صورت گرفت. جان بلتون مشاور سابق امنیت امریکا تایید کرد که کردهای منطقه کردستان برای مقابله با نیروهای انتظامی ایران به خوبی مسلح هستند.

منصفانه است که نتیجه بگیریم که هماهنگی اغتشاشات بسیار بالا و تمام جزییات زیر نظر گرفته شده بود. کشورهایی که نقشه حمله به ایران را از داخل کشور دارند به دلیل ناموفقیتهای سابق روش های بسیار بیرحمانه و خشونت امیز به کار میبرند و بسیار با تجربه هستند. ولی هنوز در قصد سرنگونی نظام ناکام هستند. و حقیقتا تلاش های در آینده برای سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.

بنابراین، ایران برای حفظ جامعه چند قطبی خود حاضر است اصلاحات مورد لازم را به وجود بیاورد.

ایران دیگر به غرب تکیه نمیکند و در بسیاری از موارد خودکفا می‌باشد و “ اقتصاد مقاومتی “ را قبول کرده و هم چنان رابطه قوی با روسیه و‌ چین ایجاد کرده. ایران جزو سازمان شانگهای است که اعضای آن نصف جمعیت دنیا میباشند ، چین، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند، پاکستان و ایران اعضای این سازمان هستند. علاوه بر این، چین از عضویت ایران در کشورهای بریکس حمایت کرد که ۴۰ درصد جمعیت دنیا است. آینده دیگر فقط در اروپا و امریکا نیست.

تا زمانی که ایران هژمونی را امریکا را به چالش بگذارد، امریکا و متحدان او سعی خواهند کرد تا کشور را به بی ثباتی بکشانند.

ولی ایران از این چالش گذشته و می‌تواند به راه مقاومتی خود ادامه دهد. پس از جنگ روسیه و اوکراین کشورهایی مثل کوبا، ونزویلا، کره شمالی، ایران، سوریه و بسیاری در قاره های مختلف با هم بر علیه یکجانبه گری امریکا ایستادگی میکنند و این مقاومت نشان دهنده خواسته های مردم این کشورها است و این مردم امیدوارند که انتخاب این راه می‌تواند آینده خوبی برای دنیا باشد.