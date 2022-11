A mensagem russa aos EUA através dos novos mísseis HIpersônicos iranianos

Subscribe to get access

Os Mísseis Balísticos Intercontinentais (ICBMs) excedem em muito o nível de Mach 20 . Entretanto, sua trajetória fora da órbita da Terra pode ser calculada, interceptada e destruída quando lançados em uma trajetória de arco previsível. Os mísseis hipersônicos modernos são projetados em um curso baixo, ajustam sua velocidade durante o voo, e podem atingir seu alvo mais rapidamente. A vantagem deste míssil é a capacidade de controlá-lo em voo, o que torna mais desafiador rastreá-lo e destruí-lo antes de atingir o alvo se ele estiver distante. São atualmente imparáveis quando ainda próximos à plataforma de lançamento.

Em abril passado, a Rússia testou o míssil hipersônico Kinzhal na Ucrânia, tornando-se o primeiro país a usar este míssil e incluí-lo no estoque militar. A China também revelou sua produção de mísseis hipersônicos, tornando o Irã o quarto país depois da Coréia do Norte. Todos os quatro países desafiaram a hegemonia e o unilateralismo dos EUA, anunciando a posse desses mísseis.

Fontes oficiais iranianas disseram que “o contínuo armamento da Ucrânia pelos EUA e pelas nações da OTAN não teria ficado impune pela Rússia. Isto também se aplica ao apoio militar e de inteligência que Israel oferece à Ucrânia e sua posição aberta contra Moscou. Foi provado às autoridades russas que o Irã não mudou sua posição em relação aos EUA, não hesitou em ficar ao lado da Rússia, lutou com ela na Síria e não a abandonou em sua guerra contra os EUA e seus aliados”.

A fonte não confirmou nem negou a cooperação da Rússia com o Irã no desenvolvimento de mísseis hipersônicos. Entretanto, a colaboração entre o Irã e a Rússia está aumentando em diferentes campos. Mais recentemente, um acordo de cooperação energética no valor de 44 bilhões de dólares foi assinado com a Gazprom na área competitiva de projetos de gás liquefeito e o desenvolvimento de sete campos de petróleo e gás. O Irã confirmou assim sua mudança em direção à Ásia, virando as costas para o Ocidente.

No ano passado, o Irã assinou contratos e investimentos com a China, que concordaram em elevar o nível de investimento para US$ 400 bilhões nos próximos vinte e cinco anos. Pequim se comprometeu a desenvolver comunicações, portos, sistemas bancários, ferrovias, saúde e tecnologia em troca do petróleo mais barato de Teerã. A cooperação do Irã com a China, Coréia do Norte e Rússia também está aumentando sua capacidade militar e defensiva.

Os líderes israelenses não podem mais ameaçar atingir o Irã – que tem cerca de 3.000 mísseis balísticos capazes de atingir Tel Aviv – sem consequências graves em caso de guerra. Isto também se aplica aos EUA, que tem dezenas de bases militares no Oriente Médio, todas dentro do alcance dos mísseis iranianos. O Irã bombardeou a base da Força Aérea dos EUA na base Ain al-Assad no Iraque em 2020 e 16 mísseis de precisão atingiram as instalações e a pista dos EUA. Se o Irã tivesse então usado mísseis carregando mais de 1.000 libras de explosivos em suas ogivas, eles teriam destruído 20 a 30 aeronaves e, como disse o general americano Frank McKenzie, mataram de 100 a 150 soldados sem evacuação que teria ocorrido horas antes do bombardeio.

Esta notícia é sem dúvida um duro golpe irano-russo contra a aliança israelo-americana. É uma mensagem russa para Israel e o Ocidente que violou as regras de engajamento e se juntou ao campo oposto na Ucrânia. Israel uniu-se ao Centro de Controle EUCOM-NATO na base da USAir em Ramstein, Alemanha, para administrar a logística, a inteligência e comandar a batalha na Ucrânia para derrotar a Rússia. O Kremlin parece certamente não usar mais luvas, e está aumentando e diversificando seu apoio ao Irã em diferentes campos, pronto para desafiar os EUA e Israel.

O alcance do confronto entre a Rússia e os EUA se ampliou e é, por enquanto, irreparável. Não há dúvida de que os mísseis hipersônicos não estão longe de estar envolvidos nesta batalha entre as duas superpotências. A questão é: que outras surpresas a Rússia está preparando para os EUA, e onde? Ou será apenas um aviso para os EUA e Israel do que a Rússia é capaz quando realmente decide armar os inimigos dos EUA e de Israel? O compartilhamento da tecnologia avançada russa com o Irã está contribuindo para convencer o presidente americano Joe Biden a parar sua guerra com o presidente russo Vladimir Putin?

Há mais por vir.