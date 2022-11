Israël frappe et l’Iran prépare sa réponse

Subscribe to get access

L’Irak considère que la responsabilité de l’attaque incombe aux États-Unis et qu’elle mérite donc une réponse. Mais l’Iran accepte la version américaine et considère qu’Israël est responsable de l’opération, ce qui entraîne par conséquent une riposte puisque ce sont des camions-citernes iraniens et non irakiens qui ont été détruits.

Par l’intermédiaire de médiateurs occidentaux et arabes, Israël a rapidement fait savoir à l’Iran qu’il n’avait pas l’intention de faire des victimes (le nombre réel de morts n’a pas été annoncé). L’objectif d’Israël, disait-il, était d’imposer une dissuasion sur le flux d’approvisionnement en armes à la Syrie et au Hezbollah via l’Irak.

Toutefois, l’Iran a fait savoir aux porteurs de messages qu’il riposterait à la frappe et que Téhéran « se moque éperdument » des messages de Tel-Aviv. Par conséquent, la frappe iranienne pourrait être dirigée contre des cibles israéliennes directement ou dans un des nombreux théâtres d’opérations répartis au Moyen-Orient, notamment en Palestine. Les phénomènes des « loups solitaires » palestiniens frappent fréquemment au cœur même de la sécurité nationale d’Israël. L’Iran a également lancé par le passé des attaques de missiles contre l’un des centres du Mossad, à Erbil, au Kurdistan irakien, et n’a pas hésité à frapper des navires israéliens à de nombreuses reprises ces dernières années. Mercredi dernier, un drone kamikaze a déjà frappé un pétrolier appartenant à un homme d’affaires israélien dans le Golfe d’Oman.

Israël considère que son théâtre d’opérations s’étend du Liban à la Syrie, à l’Irak et même à l’Iran. Une politique de dissuasion a été imposée à la Syrie parce qu’Israël est conscient de la réticence du président Bachar al-Assad à se lancer dans une guerre avec Israël pour mettre fin aux centaines de raids effectués jusqu’à maintenant. La Syrie ne dispose pas des moyens financiers ni des stocks de missiles nécessaires pour engager une bataille contre Israël. De plus, en raison de sa guerre en Ukraine et de son besoin de munitions pour ce conflit qui se prolonge, la Russie ne sera pas en mesure de fournir à Damas les armes et les missiles d’interception nécessaires.

Israël a réussi à frapper le réseau de défenses terrestres fourni par l’Iran à Damas avant sa mise en service. Israël a également empêché l’atterrissage de tout avion-cargo iranien chargé d’armes, au risque de détruire l’appareil et de paralyser l’aéroport. Il a déjà mis hors service les aéroports de Damas et d’Alep pendant plusieurs semaines pour confirmer son sérieux et sa détermination à intercepter de nouvelles livraisons d’armes iraniennes en Syrie.

Israël, qui a stoppé cette voie d’approvisionnement, semble maintenant passer à la voie terrestre. Toutefois, cette équation exige d’éviter de frapper des cibles iraniennes afin qu’Israël évite un conflit direct ou provoque une réponse iranienne. Mais Tel-Aviv a fini par s’engager dans cette voie et l’Iran devra répondre.

Israël viole la souveraineté de la Syrie depuis 2011 parce que Damas n’a pas réussi à imposer la dissuasion comme l’a fait le Hezbollah en Syrie et au Liban. La source iranienne affirme que « l’imposition de la dissuasion nécessite de l’équipement, de l’organisation, et de grandes pertes de vies humaines et une guerre potentielle avec Israël. Israël maintiendra sa politique agressive contre Damas si la Syrie ne répond pas. L’Iran ne laissera pas Israël s’en tirer avec une attaque contre ses capacités, son territoire, ses équipements ou ses représentants, qu’ils soient militaires ou civils ».