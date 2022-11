Israël valt aan en Iran bereidt een reactie voor

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Irak is van mening dat de verantwoordelijkheid voor de aanval bij de Verenigde Staten ligt en daarom een reactie verdient. Maar Iran accepteert het Amerikaanse verhaal en acht Israël verantwoordelijk voor de operatie en verdient daarom een antwoord omdat de vernietigde tankwagens Iraans zijn en niet Iraaks.

Via Westerse en Arabische bemiddelaars stuurde Israël snel berichten naar Iran dat het niet van plan was slachtoffers te maken (het werkelijke aantal doden werd niet bekendgemaakt). Het doel van Israël was, zei het, om een afschrikking op te leggen aan de stroom van wapenleveranties aan Syrië en Hezbollah via Irak.

Iran heeft de boodschappers echter laten weten dat het zal reageren op de aanval en dat Teheran “zich niets aantrekt” van boodschappen uit Tel Aviv. Daarom zou de Iraanse aanval kunnen worden gericht tegen directe Israëlische doelwitten of via de vele fronten in het Midden-Oosten, met name Palestina. De “lone wolf” Palestijnse verschijnselen treffen regelmatig de nationale veiligheid van Israël in de kern. Iran heeft in het verleden ook raketaanvallen gericht op een van de “Mossad”-centra, in Erbil, Koerdistan – Irak, en heeft de afgelopen jaren niet geaarzeld Israëlische schepen te treffen. Eén trefzekere gewapende drone heeft woensdag in de Golf van Oman alvast een olietanker die in het bezit is van een Israëlische zakenman getroffen.

Israël vindt dat zijn inzetgebied zich uitstrekt van Libanon tot Syrië, Irak en zelfs Iran. Aan Syrië is een afschrikkingsbeleid opgelegd omdat Israël beseft dat president Bashar al-Assad niet bereid is een oorlog met Israël te beginnen om te voorkomen dat het land honderden onverschrokken raids uitvoert. Syrië beschikt niet over de nodige financiële middelen noch over een voorraad raketten om de strijd met Israël aan te gaan. Bovendien zal Rusland, door zijn oorlog in Oekraïne en zijn behoefte aan munitie in de nasleep van het langdurige conflict, niet in staat zijn Damascus te voorzien van de nodige wapens en onderscheppingsraketten.

Israël is erin geslaagd het door Iran geleverde netwerk van grondverdediging in Damascus te raken voordat het in gebruik werd genomen. Israël verhinderde ook de landing van elk Iraans vrachtvliegtuig geladen met wapens of riskeerde het vliegtuig te vernietigen en de luchthaven lam te leggen. Het heeft de luchthavens van Damascus en Aleppo al enkele weken buiten werking gesteld om zijn ernst en vastberadenheid te tonen om verdere leveringen van Iraanse wapens aan Syrië te onderscheppen.

Israël heeft die aanvoerlijn gestopt, en lijkt nu over te schakelen op de landlijn. Deze vergelijking vereist echter dat wordt vermeden Iraanse doelen te raken, zodat Israël een direct conflict of het uitlokken van een Iraanse reactie vermijdt. Maar Tel Aviv heeft hier uiteindelijk voor getekend, en Iran zal moeten reageren.

Israël heeft sinds 2011 de soevereiniteit van Syrië geschonden omdat Damascus er niet in slaagde afschrikking op te leggen zoals Hezbollah deed in Syrië en Libanon. De Iraanse bron beweert dat “het opleggen van afschrikking uitrusting, organisatie en groot verlies aan levens vereist en een potentiële oorlog met Israël. Israël zal zijn agressieve beleid tegen Damascus handhaven als Syrië niet reageert. Iran zal Israël niet laten wegkomen met een aanval tegen haar effectiviteit op haar grondgebied of apparatuur of vertegenwoordigers, zij het militairen of burgers.”