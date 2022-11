“A Rússia está longe de desistir”: a ausência de sua derrota acelera as negociações de paz

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

“A Ucrânia está com o ímpeto, mas a Rússia está longe de desistir”. Foi o que declarou o Ministro da Defesa britânico Ben Wallace após a retirada do exército russo da margem ocidental de Kherson. Não há dúvida de que a retirada de um exército de superpotência da capital de Kherson é considerada uma perda significativa e um insulto para eles – mesmo que a Rússia esteja lutando com quarenta países em uma sala de operações militares que dirige a guerra na base americana em Ramstein, Alemanha. Além disso, a retirada ocorreu uma semana depois que o Presidente Vladimir Putin declarou a região de Kherson como parte da Rússia. Entretanto, a saída da margem oeste do rio Dnipro para o lado mais significativo da província de Kherson na margem leste salvou a Rússia de fortificar seu domínio em todos os territórios ocupados. Também poderia pavimentar o caminho para uma negociação de cessar-fogo. Washington precisa consolidar seus ganhos militares antes de seguir para a mesa de negociações e insistir na cessação das hostilidades.

Os Estados Unidos já estão discutindo planos de negociação depois de perceberem que montaram uma armadilha para a Rússia, mas caíram nela com seus aliados ocidentais. A Rússia não está dissuadida e utiliza cerca de 20% de seu pessoal militar profissional (1,1 milhão de homens). Recrutou forças mobilizadasadicionais e está mantendo o resto do exército para uma potencial guerra mais ampla contra a OTAN. As perdas humanas russas no campo de batalha ucraniano foram reconstruídas por uma nova onda de mobilização, não pelo exército profissional. O Kremlin está ocupado reconstruindo um exército moderno para atender às armas e táticas dos exércitos ocidentais e aumentar a produção de drones, mísseis e todas as armas mais avançadas. Esta guerra parece necessária e valiosa para o Kremlin em muitos níveis, incluindo a reforma do exército que tem sido confrontado com uma experiência única por décadas, enfrentando os novos desafios da guerra e tirando lições dos últimos nove meses de guerra contra as táticas de combate da OTAN na Ucrânia.

Não há dúvida de que tanto os presidentes Joe Biden quanto Vladimir Putin fizeram avaliações erradas no início do confronto na Ucrânia e como ele se desenvolveria e, na verdade, como terminaria. O governo dos EUA estava ansioso para ver a Rússia envolvida em um longo pântano na Ucrânia, semelhante ao soviético no Afeganistão em 1979, e estava confiante de que Moscou seria derrotada. Foi o que revelou um primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, membro da OTAN e da UE, dizendo que os EUA acreditavam que Putin seria derrubado e que a economia da Rússia seria destruída devido às sanções ocidentais e ao seu papel na Ucrânia. As expectativas de Biden estão longe de se tornar realidade, e as sanções de UE/EUA “não estão mudando o curso da guerra, e os ucranianos não sairão vitoriosos“. Biden empobreceu a Europa, confiando no gás dos EUA, nações da OTAN unificadas e a UE por trás dele na Ucrânia. Todas estas são, sem dúvida, conquistas significativas, mas por quanto tempo?

Por outro lado, a Rússia cometeu erros graves desde o início da guerra, pensando que a Europa estava dividida, que a Ucrânia não lutaria e se comportaria como em 2014 quando a Crimeia aderiu à Rússia e esperava que Kiev declarasse neutralidade. Afinal, a Crimeia era dominada por sentimentos e cultura pró-russos sólidos, e apenas 18% eram ucranianos nativos. De acordo com o Ministério da Educação da Crimeia, em 2008, havia 555 escolas com o russo como língua de instrução na península, e apenas 6 e 15 escolas onde o ensino é ministrado em ucraniano e em tatar da Crimeia, respectivamente. O Presidente Putin provavelmente pensou que ter trilhas de tanques de 64 km de comprimento a dezenas de quilômetros de Kiev (em Ozera e Hostomel, ao norte da Capital) talvez fosse suficiente para ameaçar o governo e intimidá-lo a assinar um acordo de neutralidade. O longo comboio militar russo foi facilmente assediado pelas forças ucranianas equipadas com mísseis guiados a laser anti-tanque da OTAN que causaram graves danos às tropas estáticas após a destruição da maior parte de sua linha de abastecimento de revitalização na retaguarda. A Rússia queria que a Ucrânia evitasse aderir à OTAN, que o exército ucraniano acabasse com a matança dos falantes de russo no Donbas, pelo direito de autodeterminação linguística e que a OSCE supervisionasse as eleições, conforme decidido nos acordos de Minsk-1 de 2014 e 2015 e em dois acordos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy temia o retrocesso dos partidos políticos nacionalistas de extrema-direita se seu governo implementasse o acordo e rejeitasse os acordos de Minsk pouco antes do início da guerra, desafiando a Rússia. O Kremlin não se deu conta de que os EUA estão treinando os ucranianos desde 2015 para o dia em que lutariam contra o exército russo, e isso não permitirá que Kiev se renda. Pelo contrário, os EUA conseguiram incentivar a Ucrânia a lutar até o último ucraniano, independentemente das pesadas baixas dos homens e da infraestrutura. Em fevereiro, a maioria das embaixadas estrangeiras evacuaram Kiev, pensando que a Rússia se comportaria exatamente como os EUA no Iraque (e em outras guerras), chovendo mísseis na capital e destruindo o país antes de impulsionar a infantaria. Moscou acreditava ser desnecessário imitar o estilo de guerra americano, e o vínculo familiar entre a Ucrânia e a Rússia foi levado em consideração. Isso acabou sendo uma avaliação substancialmente equivocada da Rússia. Além disso, uma vez envolvida na guerra, a Rússia mostrou que lhe faltavam as capacidades militares convencionais para ocupar toda a Ucrânia, mesmo que 20% do país já estivesse sob o controle do exército de Moscou contra toda a máquina de guerra da OTAN. Não há dúvida de que o exército russo não estava à altura das ambições e objetivos do Presidente Putin e que travar uma guerra clássica contra os exércitos da OTAN reunidos em uma batalha clássica está condenado ao fracasso. Os primeiros meses de luta na Ucrânia forçaram o Kremlin a revolucionar seu exército e equipamentos para tomar o caminho da guerra moderna, forçando o Presidente Putin a mudar as táticas militares e reduzir seus objetivos e expectativas. De fato, nas últimas semanas, a Rússia mudou sua doutrina militar em relação à Ucrânia e está adotando uma abordagem militar mais pesada depois de tirar as luvas. A decisão russa de destruir até agora mais da metade da infraestrutura ucraniana com mísseis de precisão de longo alcance e sua retirada da capital Kherson salvou milhares de soldados russos de uma derrota potencial. Também proporcionou uma janela de oportunidade para parar a guerra, ou pelo menos preparar as circunstâncias para chegar a uma cessação da hostilidade entre os EUA e a Rússia, assinada pela Ucrânia. De fato, os líderes dos EUA começaram a pedir negociações já que a possibilidade de romper as defesas russas ou impedir Moscou de alcançar a maior parte de seus objetivos não estaria mais disponível. Em Kherson, o exército ucraniano não representaria nenhuma ameaça imediata para os militares russos na margem oeste do Dnipro. Oleksiy Arestovych, conselheiro ucraniano do presidente Volodymyr Zelenskyy, duvidou das intenções de retirada da Rússia, especialmente porque suas linhas de defesa ainda estavam intactas. Além disso, Oleksii Reznikov, o ministro da defesa ucraniano, disse que “a Rússia precisava de pelo menos uma semana para retirar 40 mil soldados e equipamentos” da margem oeste do vasto rio Dnipro. Mas o Kremlin completou sua retirada em apenas 48 horas, surpreendendo todos aqueles que trataram os desenvolvimentos rápidos com cautela por medo de cair em uma armadilha russa na cidade de Kherson. Na ciência militar, segurar o terreno à custa de sofrer pesadas baixas não é uma opção inteligente para os líderes militares. Durante as primeiras semanas da batalha, as forças russas se retiraram dos arredores de Kyiv e, alguns meses depois, de Kharkiv. Portanto, não é surpreendente para o Kremlin reagrupar o exército na margem leste do rio Dnipro sem pressão militar durante a retirada, pois oferece várias perspectivas defensivas estratégicas e de futuro para Moscou. A retirada resultou de uma avaliação militar pelos comandantes de campo, seguida pela aprovação do principal tomador de decisões políticas, o Presidente Putin. A potencial perda de muitos homens no campo de batalha e a possibilidade de persuadir os EUA a parar a guerra se a retirada da capital de Kherson e a construção de uma linha de defesa robusta na margem leste foram suficientes para ordenar e executar a retirada. As forças ucranianas poderiam ter atingido as linhas de abastecimento que atravessam a ponte que liga as margens ocidental e oriental, colocando mais de 30 mil soldados russos em perigo de serem cercados se a Ucrânia decidisse empurrar suas forças para a frente a tempo. Sitiar milhares de soldados e expô-los à morte ou à rendição seria uma perda estratégica que poderia derrubar toda a liderança militar e política, incluindo o presidente Putin. A margem oeste está localizada no baixo rio Dnipro e é mais vulnerável a enchentes. Se a Ucrânia tivesse decidido explodir a barragem da usina de Kakhovka – que sofreu perdas com os precisos lançadores HIMARS de fabricação americana do exército ucraniano – Kherson ocidental teria afundado, juntamente com 80 assentamentos. Em tal cenário, o movimento de trinta mil soldados russos dentro da província teria sido impossível de sustentar qualquer ataque frontal ucraniano significativo. Quanto à retirada russa, as forças ucranianas se tornaram “dentro da armadilha” em que se encontrava o exército do Kremlin. Portanto, qualquer risco de um futuro ataque significativo decidido por Kiev em direção à margem oriental o exporia à destruição ou inundação – dependendo da escala do ataque. Assim, a linha natural de defesa – o rio Dnipro – fornece ao exército russo uma garantia de autoproteção que é difícil de atravessar sem ser vista, desenha novas fronteiras e envia mensagens ao Ocidente de que qualquer batalha futura para libertar outros territórios ocupados pela Rússia se tornou inútil. A Rússia reteve a maior parte do leste de Kherson, três vezes a área da qual as forças russas se retiraram, para permanecer como uma barreira inexpugnável que protegia a Península da Crimeia, que o Presidente Zelensky prometeu libertar. Moscou também está mantendo o controle do Mar de Azov e assegurando o fluxo de remansos para a Crimeia e outras áreas sob sua influência. O Presidente Joe Biden estava certo quando disse que a Rússia não conseguiu o que queria alcançar. É por isso que Putin mudou seus objetivos para limitar sua guerra e aceitou manter o controle do Donbas, de Zaporizhia e a maior parte de Kherson. A estratégia da Rússia tornou-se defensiva em Kherson e ofensiva em outras áreas, empregando forças excedentes retirando-se de Kherson para completar o controle de todo o Donbas e investindo-o em um ataque nas regiões de Luhansk, onde os combates se intensificaram. O Kremlin optou por consolidar as posições adquiridas, evitando esgotar seu exército e drenando as capacidades do Ocidente. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse: “O Ocidente parece estar atacando a Rússia interminavelmente“. Mas os líderes militares ocidentais começaram a reclamar, levantando suas vozes porque estavam ficando sem armas para enviar para a Ucrânia devido ao severo grau da inflação. Além disso, a administração americana revelou uma diferença de opinião entre o comandante das forças norte-americanas, General Mark Milley, que aconselhou o uso da diplomacia, enquanto o Secretário de Estado Anthony Bliken e o conselheiro de segurança National Jack Sullivan discordaram. Isto indica que, do ponto de vista militar, não há mais a esperança de drenar a economia russa ou derrotar seus soldados no campo de batalha. Portanto, de uma perspectiva ocidental, a batalha deve ser interrompida antes que os danos colaterais aumentem (não derrotar a Rússia e Moscou entregando armas letais – mísseis hipersônicos – ao Irã, o inimigo dos EUA). Conseqüentemente, Washington pode não mais permanecer no controle das reações de seus aliados devido aos movimentos nas ruas da Europa, que estão exigindo uma parada no aumento dos preços, o fim da guerra na Ucrânia, e para que seus líderes promovam negociações diplomáticas. Não importa quais sejam as vitórias táticas do exército ucraniano no terreno, a guerra não vai parar se a diplomacia não for a escolha dos principais beligerantes. Os campos de batalha em qualquer guerra sempre foram instáveis e são usados apenas para melhorar a negociação de um ou outro lado. Os EUA não conseguiram drenar a economia da Rússia e derrubar o presidente Putin. Ao invés disso, a guerra esgotou o Ocidente, que esperava arrastar a Rússia para a armadilha ucraniana e não conseguiu prever o efeito bumerangue que atingiu as populações ocidentais. Portanto, a batalha na Ucrânia tornou-se sem horizonte, especialmente porque o inverno está se aproximando rapidamente, e Moscou não abandonará seus objetivos ou os 100.000 km que ocupa. A Rússia ainda está mantendo sua posição, empenhada em batalhas ferozes em várias frentes e bombardeando a Ucrânia semanalmente com centenas de mísseis de precisão de longo alcance, bombardeando e destruindo a infraestrutura ucraniana. O valor dos danos à infraestrutura chega a 750 bilhões de dólares até agora e não será limitado a esta soma se a guerra continuar. Não importa quanto tempo a guerra dure, a mesa de negociações decidirá o fim da batalha. O problema é, quem anunciará primeiro sua perda: os EUA ou a Europa? A Rússia controla 100 mil quilômetros quadrados do território ucraniano e não sairá como o perdedor por nenhum meio. A Rússia desafiou o unilateralismo dos EUA que foi questionado, e outros países terão agora mais coragem para desafiar Washington. O processo não pode mais ser interrompido. A Índia e o Paquistão, para citar apenas alguns, rejeitaram as sanções unilaterais dos EUA e da UE sobre a energia da Rússia. Dois terços do mundo se recusam a apoiar Washington em sua luta contra a Rússia. O resultado final desta batalha terá consequências terríveis para o perdedor entre as duas superpotências. No entanto, neste processo os ucranianos são, indubitavelmente, os maiores perdedores.

