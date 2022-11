Die Türkei nutzt ihre privilegierte Stellung gegenüber Moskau, Washington und Teheran – auf Kosten Syriens

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Die Anwesenheit der US-Streitkräfte konnte jedoch den Einsatz der syrischen Armee in ausgewählten Gebieten in den nördlichen Provinzen nicht verhindern, insbesondere als die Türkei ihre Absicht ankündigte, ihre Kontrolle über weitere syrische Gebiete auszuweiten.

Moskau und Teheran überzeugten den türkischen Präsidenten nachdrücklich, von seinen Plänen, in die nordöstlichen syrischen Provinzen einzumarschieren, Abstand zu nehmen. Ungeachtet der türkischen Bedrohung verhindern die kurdischen Kräfte nach wie vor, dass die Zentralregierung die Kontrolle über die Regionen wiedererlangt, in denen US-Truppen präsent sind, auch wenn diese den Kurden keine Sicherheit bieten.

Um sich den Forderungen der USA zu beugen, zogen es die Washington-treuen kurdischen Kräfte 2018 vor, die nordwestliche Provinz Afrin an die türkischen Truppen zu übergeben, die dort einmarschiert waren und Damaskus daran hinderten, diese Provinz zu kontrollieren. Der ehemals kurdische Kanton Afrin brachte der kurdischen Selbstverwaltung Milliarden von Dollar ein. Die kurdische Führung zog es vor, ihr gesamtes Gebiet an die Türkei abzutreten, anstatt Damaskus die Kontrolle zu überlassen. Hunderttausende Kurden flohen aus Afrin in die östlichen Regionen Manbij, Ayn al-Arab, Hasakah und Qamischli im Nordosten Syriens.

Russland und der Iran lehnen das Vordringen der türkischen Streitkräfte in syrische Gebiete ab, da sie davon überzeugt sind, dass Ankara sich nicht aus den von ihm kontrollierten syrischen Gebieten wieder zurückzieht und dies auch in Zukunft nicht tun wird. Syrien war Zeuge der “Normalisierung”, die die Türkei in den derzeit von ihr kontrollierten nordwestlichen Gebieten durchführt. Ankara richtete türkische Universitäten ein, änderte die Schulprogramme und führte auf den syrischen Märkten die türkische Lira und türkische Autokennzeichen ein. Ankara ernannte einen türkischen Gouverneur für alle syrischen Regionen, die unter seiner Kontrolle stehen, und hat Dutzende von stationären Militärstützpunkten eingerichtet.

In den vergangenen Tagen hat Russland mehrere Treffen mit den YPG-Führern auf dem Flughafen von Qamischli, in Ain al-Arab und in anderen Gebieten abgehalten, konnte die Kurden jedoch nicht dazu bewegen, die Verwaltung an die syrischen Truppen zu übergeben. Damaskus kann nicht nur als Grenztruppen für die Kurden fungieren und die lokale Verwaltung als vom Rest des Landes unabhängige Einheit belassen. Darüber hinaus sind die kurdischen Truppen mehrmals mit der syrischen Armee zusammengestoßen, was zu Dutzenden von Toten und Verwundeten führte, um die kurdische Kontrolle über die nördlichen Provinzen zu bekräftigen.

Die kurdischen Separatisten bestehen darauf, ihren syrischen Staat “Rojava” als Fortsetzung des halb unabhängigen irakischen Kurdistans zu etablieren, das sich von Bagdad abzuspalten versuchte, aber scheiterte. Die türkische Besetzung des Kantons Afrin hat den kurdischen Plan zunichte gemacht, den Nordosten mit dem Nordwesten zu verbinden und Zugang zum Mittelmeer zu erhalten. Außerdem hätte die Türkei niemals einen kurdischen Staat an ihren Grenzen zugelassen, um die Millionen von Kurden auf ihrem Gebiet daran zu hindern, ihre Unabhängigkeit zu fordern.

Ungeachtet des kurdischen Verhaltens gegenüber Damaskus schickte die syrische Armee Verstärkungstruppen nach Ayn al-Arab und Qamischli, in der Hoffnung, dass Amerika eines Tages seinen Rückzug aus dem Land abschließen würde. Präsident Donald Trump hatte bereits verkündet, dass Syrien ein Land des “Sandes und des Todes” sei und dass er es auslöschen wolle, bevor das Pentagon eine Überprüfung seiner Entscheidung zugunsten der nationalen Sicherheit Israels, nicht der der USA, erzwang.

Die YPG weiß, dass die Wiederherstellung der Kontrolle über die nördlichen Provinzen durch Damaskus ihren Traum von Abspaltung und Selbstbestimmung beenden wird. Außerdem fürchten die kurdischen Separatisten Vergeltungsmaßnahmen der Zentralregierung nach dem Abzug der USA, da Präsident Baschar al-Assad ihre Anführer wegen ihres Schutzes der US-Besatzungstruppen als “Verräter” bezeichnet hat.

Die Lage der Kurden ist nicht einfach: Seit zwei Wochen bombardieren die türkischen Streitkräfte die kurdischen Gebiete. Kampfflugzeuge, Jets, Drohnen und türkische Artillerie haben Dutzende kurdischer Ziele unerbittlich unter Beschuss genommen. Offensichtlich bereitet sich die Türkei darauf vor, auf Manbij und Ayn al-Arab vorzurücken, doch das würde bedeuten, die Verteidigungsstellungen der syrischen Armee zu durchbrechen, was Russland und Iran nicht akzeptieren werden.

Zweifellos profitiert die Türkei von ihrer privilegierten Stellung. Die amerikanisch-türkischen Beziehungen und die Beziehungen zwischen der Türkei, Russland und dem Iran sind von entscheidender Bedeutung und geben Präsident Erdogan bis zu einem gewissen Punkt die Oberhand über alle anderen Akteure in Nordsyrien. Die USA wollen die Türkei, den größten Verbündeten der Nordatlantikvertragsorganisation (NATO), nicht verärgern. Die Türkei ist ein wichtiger Entscheidungsträger bei der Zustimmung zum NATO-Beitritt zweier neuer Mitglieder (Finnland und Schweden), die Washington dringend benötigt, um Russland entgegenzutreten und die Einheit der NATO zu wahren.

Präsident Erdogan genießt auch eine entscheidende geopolitische Position an den Toren des europäischen Kontinents, wenn es darum geht, Einwanderer auf dem Weg nach Europa zu blockieren. Ankara spielt auch eine relativ diplomatische Rolle als Brandbekämpfer im Krieg in der Ukraine. Russland möchte Erdogan nicht verärgern, der sein Land darauf vorbereitet, das führende Zentrum für die Sammlung von russischem Gas zu werden, und der bereits ein Knotenpunkt für die TurkStream-Gasleitungen ist, durch die russisches Gas in die Türkei fließt. Darüber hinaus betrachtet Moskau seine Beziehungen zur Türkei als positiven Bruch der NATO-Solidarität und betrachtet sie als einen wichtigen Partner im Nahen Osten. Eine weitere Teilung Syriens liegt nicht im Interesse Russlands, das in Tartus einen Marinestützpunkt eingerichtet hat, der Moskaus einziges Fenster zu warmen Gewässern darstellt.

Für den Iran ist die Türkei ein wichtiges Wirtschaftszentrum, in dem Hunderte von iranischen Unternehmen türkische Städte nutzen, um die strengen US-Sanktionen zu umgehen. Der Iran verkauft auch sein Öl und andere natürliche Ressourcen, was zu einem beträchtlichen Handelsvolumen führt, das in diesem Jahr von 20 auf 49 Prozent gestiegen ist und 7,5 Mrd. USD erreicht hat, das sich nach Ankündigung von Präsident Erdogan auf 30 Mrd. USD erhöhen soll. Darüber hinaus betrachtet der Iran Syrien als einen wesentlichen Teil der “Achse des Widerstands”. Eine Schwächung des Landes würde das gesamte Bündnis gefährden.

Daher wollen alle, auch die USA, die den Fluss syrischer Ressourcen zu ihren Truppen im Irak aufrechterhalten und die separatistischen kurdischen Kräfte schützen wollen, verhindern, dass die Türkei neues Land auf Kosten der Interessen anderer an sich reißt. Die USA würden als unzuverlässiger Partner dastehen, der nicht in der Lage ist, seine Verbündeten, die ihm seit Jahren Schutz bieten, zu verteidigen, wenn Washington zulässt, dass Erdogan seine Truppen in den Nordosten Syriens verlegt.

Präsident Erdogan sagt: “Niemand kann unser Vorgehen in Syrien aufhalten”. Seine Worte richteten sich in erster Linie an die USA, die die YPG schützen, die für den Terroranschlag auf dem Taksim-Platz verantwortlich gemacht wird. Die Türkei ist nach wie vor der erste und größte Nutznießer eines jeden militärischen Vorgehens in Syrien und ist sich ihrer privilegierten Stellung bewusst. Dennoch sind Moskau und Teheran entschlossen, den Verlust weiterer syrischer Gebiete an Ankara zu verhindern. Präsident Erdogan wird sich mit dem Ergebnis der Militäroperation zufriedengeben müssen und seine vielschichtigen Beziehungen zu den USA, Russland und dem Iran nicht belasten wollen. Er muss sich damit zufriedengeben, dass all diese Akteure ihm gegenüber lediglich in der Schuld stehen, und akzeptieren, dass sie zum ersten Mal alle das gleiche Ziel verfolgen, nämlich Ankara daran zu hindern, weitere Gebiete in Syrien zu annektieren.