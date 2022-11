Turquía aprovecha su posición privilegiada con Moscú, Washington y Teherán, a costa de Siria

Subscribe to get access

marcha atrás en sus planes de invadir las provincias del noreste de Siria. Independientemente de la amenaza turca, las fuerzas kurdas siguen impidiendo que el gobierno central restablezca su control sobre las regiones en las que están presentes las fuerzas estadounidenses, aunque éstas no ofrezcan seguridad a los kurdos.

En 2018, para someterse a las exigencias de Estados Unidos, las fuerzas kurdas leales a Washington prefirieron entregar la provincia noroccidental de Afrin a las tropas turcas que la invadieron e impidieron que Damasco controlara esta provincia. El hasta ahora cantón kurdo de Afrin generaba miles de millones de dólares para la autogestión kurda. Los dirigentes kurdos prefirieron ceder todo su territorio a Turquía antes que dar el control a Damasco. Cientos de miles de kurdos huyeron de Afrin a las regiones orientales de Manbij, Ayn al-Arab, Hasakah y Qamishli, en el noreste de Siria.

Rusia e Irán se oponen al empuje de las fuerzas turcas en las regiones sirias, convencidos de que Ankara no se retira ni se retirará en ningún momento de las tierras sirias bajo su control. Siria es testigo de la “normalización” que Turquía está llevando a cabo en las zonas del noroeste que actualmente están bajo su control. Ankara estableció universidades turcas, modificó los programas escolares e impuso la lira turca en los mercados sirios y las matrículas de los coches. Ankara nombró a un gobernador turco sobre todas las regiones sirias bajo su control y ha establecido docenas de bases militares estáticas.

En los últimos días, Rusia ha mantenido varias reuniones con los líderes del YPG en el aeropuerto de Qamishli, Ain al-Arab y otras zonas, pero no ha logrado convencer a los kurdos de que entreguen la administración a las tropas sirias. Damasco no puede actuar sólo como fuerzas fronterizas ante los kurdos y dejar que la administración local sea una entidad independiente del resto del país. Además, las tropas kurdas se han enfrentado al ejército sirio en varias ocasiones, con el resultado de decenas de muertos y heridos, para afirmar el control kurdo sobre las provincias del norte.

Los separatistas kurdos insisten en establecer su Estado sirio, “Rojava”, como una extensión del Kurdistán iraquí semi-independiente, que intentó, pero fracasó, separarse de Bagdad. La ocupación turca del cantón de Afrin echó a perder el plan kurdo de unir el noreste con el noroeste y tener acceso al Mediterráneo. Además, Turquía nunca habría permitido un Estado kurdo en sus fronteras para evitar que los millones de kurdos de su territorio reclamen su independencia.

A pesar del comportamiento kurdo hacia Damasco, el ejército sirio envió tropas de refuerzo a Ayn al-Arab y Qamishli, con la esperanza de que Estados Unidos completara algún día su retirada del país. El presidente Donald Trump ya había anunciado que Siria era un país de “arena y muerte” y quería borrarlo antes de que el Pentágono le impusiera una reconsideración de su decisión en beneficio de la seguridad nacional de Israel, no de la de Estados Unidos.

El YPG sabe que el restablecimiento del control de Damasco sobre las provincias del norte acabará con su sueño de secesión y autodeterminación. Además, los separatistas kurdos temen las represalias del gobierno central tras la retirada de Estados Unidos, ya que el presidente Bashar al-Assad calificó a sus líderes de “traidores” por su protección de las fuerzas de ocupación estadounidenses.

Los kurdos no están en una posición perfecta: desde hace dos semanas, las fuerzas turcas bombardean las zonas kurdas. Cazas, jets, drones y artillería turca han bombardeado sin descanso decenas de objetivos kurdos. Es evidente que Turquía dice que se está preparando para avanzar hacia Manbij y Ayn al-Arab, pero eso significaría romper las posiciones defensivas del ejército sirio, y esto es lo que Rusia e Irán no aceptarán.

Sin duda, Turquía se beneficia de su posición privilegiada. La relación entre EE.UU. y Turquía y los lazos entre Turquía, Rusia e Irán son esenciales y dan al presidente Erdogan la ventaja sobre todos los demás actores en el norte de Siria hasta cierto punto. Estados Unidos no quiere enfadar a Turquía, el mayor aliado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Turquía es un elemento decisivo para acordar la adhesión a la OTAN de dos nuevos miembros (Finlandia y Suecia) que Washington necesita desesperadamente para contrarrestar a Rusia y mantener la unidad de la OTAN.

El presidente Erdogan también goza de una posición geopolítica crucial a las puertas del continente europeo en lo que respecta al bloqueo de los inmigrantes que se dirigen a Europa. Ankara también desempeña un papel relativamente diplomático como bombero en la guerra de Ucrania. Rusia no quiere enfadar a Erdogan, que está preparando a su país para convertirse en el principal centro de acopio de gas ruso y ya es un centro de los gasoductos TurkStream, por los que fluye el gas ruso hacia Turquía. Además, Moscú considera que su relación con Turquía es una ruptura positiva de la solidaridad de la OTAN y la trata como un socio esencial en Oriente Medio. La nueva partición de Siria no interesa a Rusia, que estableció la única ventana de Moscú a aguas cálidas, una base naval en Tartous.

En cuanto a Irán, Teherán considera que Turquía es un centro económico esencial en el que cientos de empresas iraníes utilizan las ciudades turcas para eludir las duras sanciones estadounidenses. Irán también vende su petróleo y otros recursos naturales realizando un importante comercio que ha aumentado este año del 20 al 49% hasta alcanzar los 7.500 millones de dólares, que se espera ampliar hasta los 30.000 millones de dólares según ha anunciado el presidente Erdogan. Además, Irán considera a Siria una parte esencial del “eje de resistencia”. Su debilitamiento pondría en peligro toda la alianza.

Por lo tanto, todo el mundo, incluido EE.UU., que quiere mantener el flujo de recursos sirios hacia sus tropas en Irak y proteger a las fuerzas separatistas kurdas, quiere evitar que Turquía pique nuevos terrenos a costa de los intereses de otros. EE.UU. quedaría como un socio poco fiable, incapaz de defender a sus aliados que llevan años ofreciendo protección, si Washington permite que Erdogan introduzca sus tropas en el noreste de Siria.

El presidente Erdogan dice: “Nadie puede detener nuestra acción en Siria”. Sus palabras se dirigen en primer lugar a Estados Unidos, que protege a las YPG, acusadas del atentado terrorista de la plaza Taksim. Turquía sigue siendo el primer y mayor beneficiario de cualquier paso militar que dé en Siria y es claramente consciente de su posición privilegiada. Sin embargo, Moscú y Teherán están decididos a impedir que Ankara pierda más territorio sirio. El presidente Erdogan tendrá que conformarse con el resultado de la operación militar y evitar que se estropeen sus polifacéticas relaciones con Estados Unidos, Rusia e Irán. Tendrá que conformarse con disfrutar del hecho de que todos estos actores sigan estando en deuda con él y aceptar que, por primera vez, todos tienen el mismo objetivo de impedir que Ankara se anexione más territorios de Siria.