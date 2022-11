La Turchia sfrutta la sua posizione privilegiata con Mosca, Washington e Teheran, a spese della Siria.

Subscribe to get access

indietro sui suoi piani di invasione delle province siriane nord-orientali. A prescindere dalla minaccia turca, le forze curde continuano a impedire al governo centrale di ristabilire il proprio controllo sulle regioni in cui sono presenti le forze statunitensi, anche se queste non offrono sicurezza ai curdi.

Nel 2018, per sottomettersi alle richieste statunitensi, le forze curde fedeli a Washington hanno preferito consegnare la provincia nord-occidentale di Afrin alle truppe turche che l’avevano invasa, impedendo a Damasco di controllare questa provincia. Il cantone di Afrin, precedentemente curdo, stava generando miliardi di dollari per l’autoamministrazione curda. La leadership curda ha preferito cedere l’intero territorio alla Turchia, piuttosto che concedere il controllo a Damasco. Centinaia di migliaia di curdi sono fuggiti da Afrin verso le regioni orientali di Manbij, Ayn al-Arab, Hasakah e Qamishli, nel nord-est della Siria.

La Russia e l’Iran si oppongono alla spinta delle forze turche nelle regioni siriane, convinti che Ankara non si ritiri e non si ritirerà in futuro dalle terre siriane sotto il suo controllo. La Siria è stata testimone della “normalizzazione” che la Turchia sta attuando nelle aree nord-occidentali attualmente sotto il suo controllo. Ankara ha istituito università turche, modificato i programmi scolastici e imposto la lira turca nei mercati siriani e le targhe sulle auto. Ankara ha nominato un governatore turco per tutte le regioni siriane sotto il suo controllo e ha stabilito decine di basi militari statiche.

Nei giorni scorsi, la Russia ha tenuto diversi incontri con i leader dell’YPG all’aeroporto di Qamishli, ad Ain al-Arab e in altre aree, ma non è riuscita a convincere i curdi a consegnare l’amministrazione alle truppe siriane. Damasco non può agire solo come forza di confine per i curdi e lasciare l’amministrazione locale un’entità indipendente dal resto del Paese. Inoltre, le truppe curde si sono scontrate più volte con l’esercito siriano, causando decine di morti e feriti, per affermare il controllo curdo sulle province settentrionali.

I separatisti curdi insistono nel voler creare il loro Stato siriano, il “Rojava”, come estensione del Kurdistan iracheno semi-indipendente, che ha tentato ma fallito di secedere da Baghdad. L’occupazione turca del cantone di Afrin ha rovinato il piano curdo di collegare il nord-est al nord-ovest e di avere accesso al Mediterraneo. Inoltre, la Turchia non avrebbe mai permesso uno Stato curdo ai suoi confini per impedire ai milioni di curdi presenti sul suo territorio di chiedere la propria indipendenza.

Nonostante il comportamento dei curdi nei confronti di Damasco, l’esercito siriano ha inviato truppe di rinforzo ad Ayn al-Arab e Qamishli, sperando che l’America un giorno completi il suo ritiro dal Paese. Il presidente Donald Trump aveva già annunciato che la Siria era un Paese di “sabbia e morte” e voleva cancellarla, prima che il Pentagono imponesse un ripensamento della sua decisione a vantaggio della sicurezza nazionale di Israele, non di quella degli Stati Uniti.

L’YPG sa che il ripristino del controllo di Damasco sulle province settentrionali porrà fine al suo sogno di secessione e autodeterminazione. Inoltre, i separatisti curdi temono le ritorsioni del governo centrale dopo il ritiro degli Stati Uniti, poiché il presidente Bashar al-Assad ha qualificato i loro leader come “traditori” per la loro protezione delle forze di occupazione statunitensi.

I curdi non sono in una posizione perfetta: da due settimane le forze turche bombardano le aree curde. Caccia, jet, droni e artiglieria turca hanno bombardato senza sosta decine di obiettivi curdi. È evidente che la Turchia dice di prepararsi ad avanzare verso Manbij e Ayn al-Arab, ma questo significherebbe rompere le posizioni difensive dell’esercito siriano, e questo è ciò che Russia e Iran non accetteranno.

Indubbiamente, la Turchia sta traendo vantaggio dalla sua posizione privilegiata. Le relazioni tra Stati Uniti e Turchia e i legami tra Turchia, Russia e Iran sono essenziali e consentono al Presidente Erdogan di avere il sopravvento su tutti gli altri attori nel nord della Siria fino a un certo punto. Gli Stati Uniti non vogliono irritare la Turchia, il più grande alleato dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO). La Turchia è un decisore cruciale nell’accettare l’adesione alla NATO di due nuovi membri (Finlandia e Svezia) di cui Washington ha un disperato bisogno per contrastare la Russia e mantenere l’unità della NATO.

Il presidente Erdogan gode anche di una posizione geopolitica cruciale alle porte del continente europeo per quanto riguarda il blocco degli immigrati diretti in Europa. Ankara svolge anche un ruolo relativamente diplomatico come pompiere nella guerra ucraina. La Russia non vuole irritare Erdogan, che sta preparando il suo Paese a diventare il principale centro di raccolta del gas russo ed è già un hub per i gasdotti TurkStream, attraverso i quali il gas russo arriva in Turchia. Inoltre, Mosca considera le sue relazioni con la Turchia una breccia positiva nella solidarietà della NATO e la considera un partner essenziale in Medio Oriente. L’ulteriore spartizione della Siria non è nell’interesse della Russia, che ha stabilito l’unica finestra di Mosca sulle acque calde, una base navale a Tartous.

Per quanto riguarda l’Iran, Teheran considera la Turchia un hub economico essenziale, dove centinaia di aziende iraniane utilizzano le città turche per aggirare le dure sanzioni statunitensi. L’Iran vende anche il suo petrolio e altre risorse naturali, realizzando un significativo scambio commerciale che quest’anno è aumentato dal 20 al 49%, raggiungendo i 7,5 miliardi di dollari, che si prevede di espandere a 30 miliardi di dollari come annunciato dal Presidente Erdogan. Inoltre, l’Iran considera la Siria una parte essenziale dell'”asse della resistenza”. Un suo indebolimento minaccerebbe l’intera alleanza.

Pertanto, tutti, compresi gli Stati Uniti, che vogliono mantenere il flusso di risorse siriane per le loro truppe in Iraq e proteggere le forze separatiste curde, vogliono impedire alla Turchia di rosicchiare nuove terre a spese degli interessi altrui. Gli Stati Uniti apparirebbero come un partner inaffidabile, incapace di difendere gli alleati che da anni offrono protezione, se Washington permettesse a Erdogan di spingere le sue truppe nel nord-est della Siria.

Il Presidente Erdogan afferma: “Nessuno può fermare la nostra azione in Siria”. Le sue parole sono state rivolte in primo luogo agli Stati Uniti, che hanno protetto l’YPG, accusato dell’attacco terroristico di Piazza Taksim. La Turchia rimane il primo e più grande beneficiario di qualsiasi azione militare in Siria ed è chiaramente consapevole della sua posizione privilegiata. Tuttavia, Mosca e Teheran sono determinate a impedire che Ankara perda altro territorio siriano. Il Presidente Erdogan dovrà accontentarsi dell’esito dell’operazione militare e non rovinare le sue relazioni sfaccettate con Stati Uniti, Russia e Iran. Dovrà accontentarsi di godere del fatto che tutti questi attori rimangono semplicemente in debito con lui e accettare il fatto che, per la prima volta, hanno tutti lo stesso obiettivo di impedire ad Ankara di annettere altri territori siriani.