Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von: CHH

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben Chevron eine auf sechs Monate befristete erweiterte Lizenz zur Wiederaufnahme der Ölförderung in Venezuela erteilt. Dies ist ein wichtiger Schritt nach der Ankündigung der USA, drei Milliarden Dollar der mehr als 20 Milliarden Dollar an venezolanischen Geldern freizugeben, die in Banken und internationalen Institutionen in verschiedenen Ländern eingefroren sind. Diese Entscheidung wird als positiver, aber zaghafter Schritt gewertet, der in erster Linie den Interessen der USA und in zweiter Linie den Interessen Venezuelas entgegenkommt. Beobachter und Analysten sind der Meinung, dass diese US-Maßnahme möglicherweise im Einklang mit den Absichten der USA steht, Venezuela von Russland, China und dem Iran zu distanzieren. Sind dies die Pläne der USA, und sind sie realisierbar?

Ein hochrangiger Entscheidungsträger in der venezolanischen Regierung, der mit dem Inhalt der laufenden Verhandlungen vertraut ist, sagte: “Venezuela hat seine Politik gegenüber seinen Verbündeten und Freunden, die es während der jahrelangen illegalen US-Sanktionen gegen das Land unterstützt haben, nicht geändert und wird sie auch nicht ändern. Venezuela unterhält ausgezeichnete Beziehungen zu Iran, Russland, China, Indien, Brasilien, Kuba und anderen Ländern. Diese werden unsere Freunde und Verbündeten bleiben, unabhängig davon, ob alle illegalen westlichen Sanktionen aufgehoben werden oder nicht. Wir haben unsere Prinzipien, und wir vergessen weder unsere Freunde noch die Länder, die versucht haben, unser demokratisches System zu stürzen.”

Venezuela verhandelte mit der von den USA unterstützten venezolanischen Delegation der rechten Opposition in Mexiko, was zu einer Vereinbarung führte, die u. a. die Abhaltung von Präsidentschaftswahlen im Land im Jahr 2024 vorsieht. Auf diese Entscheidung folgte die Ankündigung des US-Finanzministeriums, drei Milliarden Dollar freizugeben, die von den Vereinten Nationen verwaltet werden sollen, nachdem die Prioritäten aufgelistet wurden, für die die venezolanische Regierung Ausgaben tätigen wird. Der Quelle zufolge wird der Schwerpunkt auf “der Entwicklung des Bildungssystems und der Schulen, der Gesundheit, der Elektrizität, der Unterstützung von über 60.000 chronisch Kranken und Krebspatienten, der Entwicklung von Krankenhäusern, der Deckung des Medikamentenmangels und anderen Infrastrukturprojekten” liegen.

Am Samstag erteilte das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums eine venezolanische Generallizenz 41 , die es Chevron erlaubt, die Ölförderung für sechs Monate wieder aufzunehmen. Das Büro des US-Finanzministeriums öffnete seine Türen am Samstag, einem Feiertag, um die Lizenz zu erteilen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass Chevron nur einen winzigen Teil der von ihm verwalteten Ölförderrechte besitzt. Der Großteil der Ölförderung und der Kontrolle liegt bei der staatlichen venezolanischen Erdöl- und Erdgasgesellschaft PDVSA. Daher hat Chevron das Recht, das geförderte Öl in Partnerschaft mit PDVSA zu verkaufen und das Öl an den Käufer zu veräußern, der einen Preis bietet, der den internationalen Preisen entspricht.Das hat alles mit Öl zu tun. Der Westen betrachtet Venezuela seit 2017 als von einem Diktator regiert. Präsident Trump verhängte harte Sanktionen gegen das Land. Diese Einstufung Venezuelas durch die USA und der Einsatz der Lieblingswaffe Washingtons, der Menschenrechte, sind plötzlich verschwunden – wegen des Bedarfs an Öl. Plötzlich wird der “Präsidentendissident ” Juan Guaido , der vom Westen lange als alternativer

