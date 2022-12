Washington quer distanciar Caracas de Moscou e Teerã?

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

Os Estados Unidos da América concederam à Chevron uma licença ampliada limitada a seis meses para retomar o bombeamento de petróleo na Venezuela. Este é um passo essencial após o anúncio dos EUA de liberar três bilhões de dólares dos mais de 20 bilhões de dólares de fundos venezuelanos congelados em bancos e instituições internacionais em vários países. Esta decisão é vista como um passo positivo, mas tímido que vai na direção dos interesses dos EUA em primeiro lugar e dos interesses venezuelanos em segundo lugar.

Observadores e analistas acreditam que esta medida americana talvez esteja de acordo com as intenções dos EUA de distanciar a Venezuela da Rússia, China e Irã. Estes são de fato os planos dos EUA e são possíveis de serem atingidos?

Um alto responsável pelo governo venezuelano familiarizado com o conteúdo das negociações em andamento afirmou: “A Venezuela não mudou e não mudará sua política em relação a seus aliados e amigos que a apoiaram durante os anos de sanções ilegais dos EUA contra o país. A Venezuela tem um excelente relacionamento com o Irã, Rússia, China, Índia, Brasil, Cuba e outros países. Estes continuarão sendo nossos amigos e aliados, quer todas as sanções ocidentais ilegais sejam ou não levantadas. Temos nossos princípios, e não esquecemos nossos amigos ou os países que tentaram derrubar nosso sistema democrático”.

A Venezuela negociou com a delegação de oposição de direita apoiada pelos EUA no México, o que resultou em um acordo, incluindo a realização de eleições presidenciais no país em 2024. Esta decisão foi seguida pelo anúncio do Departamento do Tesouro dos EUA de liberar três bilhões de dólares a serem administrados pelas Nações Unidas depois de listar as prioridades nas quais o governo venezuelano gastará. De acordo com a fonte, o foco será “o desenvolvimento do sistema educacional e das escolas, saúde, eletricidade, apoio a mais de 60.000 pacientes crônicos e cancerígenos, desenvolvimento hospitalar, cobertura da escassez de medicamentos e outros projetos de infra-estrutura”.

No sábado, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA emitiu a Licença Geral Venezuelana 41, que permite que a Chevron retome as operações de extração de petróleo por seis meses. O escritório do Departamento do Tesouro dos EUA abriu suas portas no sábado, um feriado, para emitir a licença. Entretanto, deve-se observar que a Chevron possui apenas uma ínfima parte dos direitos de extração de petróleo que administra. A maior parte da produção e controle do petróleo é detida pela empresa estatal venezuelana de petróleo e gás natural PDVSA. Portanto, a Chevron tem o direito de vender o que é extraído em parceria com a PDVSA e vender o petróleo ao comprador que oferece um preço compatível com os preços internacionais.

Tudo isso está relacionado ao petróleo. O Ocidente tem considerado a Venezuela como governada por um ditador desde 2017. O Presidente Trump impôs duras sanções ao país. Esta classificação americana da Venezuela e o uso de Washington de sua arma favorita dos direitos humanos desapareceram de repente – devido à sua necessidade de petróleo. De repente, o "presidente dissidente" Juan Guaido, há muito tempo apontado pelo Ocidente como um presidente fantoche alternativo, não é mais reconhecido como presidente interino da Venezuela desde que perdeu seu cargo como chefe de seu parlamento e após o fracasso da revolução colorida. Não há dúvida de que a promoção de Juan Guaido como presidente não conseguiu alcançar os objetivos dos EUA de virar a população contra seus líderes, estrangular a economia venezuelana e confiscar seus fundos. Estes fundos de mais de 20 bilhões de dólares provêm de petróleo, ferro, alumínio e outras receitas que o Estado e os setores privados não podem voltar e apoiar a economia venezuelana devido às sanções dos EUA. Além disso, o Reino Unido apreendeu ilegalmente o ouro venezuelano, estimado em aproximadamente dois bilhões de dólares. Todas as sanções EUA-UE foram impostas unilateralmente sem a aprovação das Nações Unidas e causaram perdas de receita de mais de US$ 20 bilhões para o Estado venezuelano. Isto mostra como as sanções ocidentais sempre atingiram a população, em primeiro lugar, semelhantes às sanções dos EUA contra Cuba, Síria, Líbano e Irã. O Ocidente também destinou parte do dinheiro da Venezuela para a oposição, que perdeu seu argumento após a política de mudança de regime dos EUA. Mas Caracas não negociará os gastos de suas somas confiscadas pertencentes ao Estado que o Ocidente destinou ilegalmente para seus objetivos políticos. O presidente Nicolás Maduro realizou as últimas eleições parlamentares em 2020 e as eleições regionais em 2021 para provar aos observadores internacionais presentes em Caracas a transparência e a justiça das votações. Entretanto, após os resultados que confirmaram pelo menos 18 dos 23 governadores para o partido do governo, o Ocidente teimosamente não reconheceu sua derrota diante da escolha do povo. O objetivo ( fracassado) é minar o governo do Presidente Maduro, subjugá-lo e trazê-lo para a “casa da obediência” dos EUA. Washington entrou em conflito com Nicolas Maduro, que não só seguiu os passos de seu antecessor, Hugo Chávez, mas aderiu aos princípios do “libertador” Simón Bolívar, que lutou pela independência da Venezuela e da América Latina do colonialismo espanhol. E aqui está o presidente venezuelano fiel a seus aliados internacionais que apoiaram seu país para manter sua posição e enfrentar a hegemonia dos EUA sobre os ricos recursos naturais da Venezuela. Maduro governa seu povo sobre os princípios e fundamentos da revolução bolivariana sobre a qual foi construída a “Tierra de Gracia” (apelido da Venezuela), como Cristóvão Colombo a chamou quando desembarcou em 1498. Sem dúvida que a nova posição dos EUA é um passo positivo crucial para trás sem necessariamente levar ao levantamento das sanções ilegais impostas pelo Presidente Donald Trump e mantidas por seu sucessor Joe Biden. É, entretanto, uma vitória para a política do Presidente venezuelano de ceder à diplomacia, como fez ao apertar a mão do Presidente francês Emmanuel Macron, que havia imposto sanções a Caracas. Estes eventos evidentemente ocorrem em um momento em que o Ocidente precisa do petróleo venezuelano. O retorno da Chevron à Venezuela cobrirá cerca de 200.000 barris das necessidades diárias da América. Este número é considerado uma pequena parte da capacidade petrolífera da Venezuela, que apesar das sanções, conseguiu exportar cerca de um milhão de barris por dia, de acordo com fontes diplomáticas venezuelanas confiáveis. Os EUA estão tentando retratar o movimento como uma vitória para sua economia e a Chevron, mas a realidade é diferente. A Venezuela não vai vender seus amigos em troca do retorno da Chevron a Caracas. Este retorno serve ao interesse dos EUA em confrontar a Rússia e encontrar uma alternativa para o petróleo russo importado ou parte dele. Os EUA importaram diariamente cerca de 700.000 barris de Moscou e esperavam compensar o déficit através do fluxo de petróleo da Venezuela e do Iraque. O que Washington fez reflete sua incapacidade de convencer os países da OPEP+ de reverter sua decisão de cortar a produção em dois milhões de barris por dia. O presidente Nicolás Maduro, que depende de Cuba, Rússia, Irã e China para manter a economia do país, triunfou. Outros países da América Latina estão gradualmente se afastando da hegemonia dos EUA. Eles estão seguindo os passos da Venezuela e de Cuba (como México, Colômbia, El Salvador, Honduras e Brasil). O desafio para a hegemonia dos EUA é contagiante e não se limita aos países do Oriente Médio ou Irã, Rússia e China. Também chega ao quintal dos Estados Unidos, indicando a incapacidade de Washington de conquistar mais uma vez os corações e as mentes do povo, mesmo quando eles compartilham o mesmo continente. A política externa americana em relação à América Latina no século 19 se concentrou em excluir a influência econômica europeia, as potências e a expansão territorial e ser substituída pelas poderosas empresas americanas. Estes objetivos foram expressos no Princípio da Não Transferência (1811) e na Doutrina Monroe (1823) que o Presidente Donald Trump recentemente evocou e que permitiu a Washington intervir em qualquer nação ao sul de suas fronteiras para manter a influência dos EUA. Além disso, a intervenção estrangeira era aceitável desde que os EUA interviessem no quintal da América. Estes tempos acabaram e a América Latina, juntamente com muitos outros países do mundo, está ciente de que os EUA prejudicam a intervenção militar e econômica (principalmente no Oriente Médio) para submeter populações que recusam sua hegemonia. O círculo de hegemonia anti-americana está, sem dúvida, em expansão.

