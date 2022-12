Wird Putin in die Honigfalle von Macron und Scholtz tappen?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Die europäischen Staats- und Regierungschefs senden gemischte Botschaften an Russland, um den Krieg zu beenden, und deuten die Möglichkeit an, die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen wiederherzustellen und die Sanktionen nach Beendigung des Krieges aufzuheben, um zu suggerieren, dass sich die Beziehungen wieder normalisieren könnten. Wird der russische Präsident Wladimir Putin dem europäischen Aufruf zu diplomatischen Verhandlungen folgen, um einen Ausweg aus dem Ukraine-Krieg zwischen Russland und der US-geführten NATO zu finden, oder wird er wieder in die Falle des Westens tappen? Der Aufruf der EU-Staats- und Regierungschefs ergeht zu einem Zeitpunkt, zu dem sich für den Winter 2023 eine erhebliche Energiekrise abzeichnet, in der die Waffen ausgehen und die erheblichen Unterschiede zwischen den Mitgliedern der Europäischen Union angesichts der wachsenden Inflation zutage treten.

Zum Abschluss des G20-Gipfels auf Bali, Indonesien, betonte der französische Präsident Emmanuel Macron, dass “die Verhandlungen mit Russland wieder aufgenommen werden müssen und dass wir höchstwahrscheinlich Fortschritte machen und einen größeren Konsens erzielen werden”. Macron bestätigte, dass er “die Frage der Ukraine und der Rückkehr Russlands an den Verhandlungstisch mit den USA, Großbritannien, Deutschland, dem indischen Premierminister Narendra Modi, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Rande des Gipfels besprochen” habe.

Bundeskanzler Olaf Scholz sagte: “Eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland könnte wieder möglich sein, wenn der Kreml seinen Krieg in der Ukraine beendet.” Allerdings hatte Scholz in früheren Reden gesagt, dass “der Westen die Sanktionen, die gegen Russland als Reaktion auf seinen Einmarsch in der Ukraine verhängt wurden, nicht aufheben wird, solange Moskau seine Truppen nicht aus der Ukraine abzieht und kein Friedensabkommen mit Kiew schließt.”

“Im Moment sind die Beziehungen zwischen uns und Russland reduziert, reduziert, reduziert”, sagte Scholz vor dem Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft und bezog sich dabei auf die westlichen Sanktionen gegen Russland, die den bilateralen Handel und die Investitionen reduziert haben. Bei einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten forderte der deutsche Bundeskanzler Peking außerdem auf, “seinen Einfluss auf Russland geltend zu machen”, um den Krieg zu beenden.

Zweifellos ist Europa der schwächste Partner im Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland. Washington nutzt den fehlenden Konsens zwischen Ost- und Westeuropäern aus. Einige sind nicht bereit, Brüssel und der feindseligen US-Politik gegenüber Russland zu folgen, weil die natürlichen Ressourcen für ihre Bevölkerung so wichtig sind und auch das Rückgrat der westlichen Industrie bilden. Außerdem hat Russland, das Europa geografisch am nächsten liegt, im Zweiten Weltkrieg Seite an Seite gegen den Nationalsozialismus gekämpft und Handelsbeziehungen mit dem alten Kontinent aufgebaut. Der angelsächsische Ansatz und die Verankerung der kolonialen Mentalität bei einigen europäischen Staatsoberhäuptern bringen sie jedoch in die Nähe der USA, obwohl sie dadurch wirtschaftliche Einbußen erleiden.

Obwohl Frankreich und Deutschland von der Möglichkeit des Friedens und der Beendigung des Krieges sprechen, um Verhandlungen aufzunehmen, sind sie die ersten, die der Ukraine militärische Unterstützung gewähren. Beide Staatsoberhäupter setzen sich für eine Stärkung der NATO in Osteuropa ein und beteiligen sich an Sonderkommissionen zur Untersuchung von Kriegsverbrechen in der Ukraine. Sie fordern sogar die Einrichtung eines Sondertribunals, um Russland zur Verantwortung zu ziehen.

