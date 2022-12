Trapt Poetin in de zoetgevooisde val van Macron en Scholtz?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Europese leiders sturen gemengde boodschappen naar Rusland om de oorlog te stoppen, hinten op de mogelijkheid om de handels- en economische betrekkingen te herstellen en sancties op te heffen nadat de oorlog is afgelopen om te suggereren dat de relatie weer normaal kan worden. Zal de Russische president Vladimir Poetin ingaan op de Europese uitnodiging om over te gaan tot diplomatieke onderhandelingen om een uitweg te vinden uit de Oekraïense oorlog tussen Rusland en de door de VS geleide NAVO en opnieuw in de val van het westen trappen? De oproep van de EU-leiders wordt gepresenteerd juist nu er een belangrijke energiecrisis dreigt voor de winter van 2023, waardoor de wapens dreigen op te raken en aanzienlijke verschillen tussen de leden van de Europese Unie bij een toenemende inflatie aan het licht komen.

Aan het eind van de G20-top in Bali, Indonesië, benadrukte de Franse president Emmanuel Macron dat “de onderhandelingen met Rusland moeten worden heropend en dat we hoogstwaarschijnlijk vooruitgang zullen boeken en er een grotere consensus zal zijn.” Macron bevestigde dat hij “de kwestie van Oekraïne en de terugkeer van Rusland naar de onderhandelingstafel heeft besproken met de VS, Groot-Brittannië, Duitsland, de Indiase premier Narendra Modi, de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Chinese president Xi Jinping in de “coulissen” van de top.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zei: “Economische samenwerking tussen Duitsland en Rusland zou weer mogelijk kunnen zijn als het Kremlin zijn oorlog in Oekraïne beëindigt.” Scholz had echter in eerdere toespraken gezegd dat “het Westen de sancties die aan Rusland zijn opgelegd als reactie op zijn invasie in Oekraïne pas zal opheffen als Moskou zijn troepen uit Oekraïne terugtrekt en een vredesakkoord met Kiev sluit.”

“Op dit moment is de relatie tussen ons en Rusland verminderd, verminderd, verminderd,” zeiScholz tegen het Duitse Comité voor Economische Betrekkingen in Oost-Europa, verwijzend naar de westerse sancties tegen Rusland die de bilaterale handel en investeringen hebben verminderd. Ook drong de Duitse kanselier er in een ontmoeting met de Chinese president op aan “dat Beijing zijn invloed op Rusland zou aanwenden” om de oorlog te stoppen.

Ongetwijfeld is Europa de zwakste schakel in de proxy-oorlog tussen de VS en Rusland. Washington maakt gebruik van het gebrek aan consensus tussen Oost- en West-Europeanen. Sommigen zijn niet bereid Brussel en het Amerikaanse vijandige beleid tegenover Rusland te volgen vanwege het belang van de natuurlijke hulpbronnen voor hun bevolking, die ook de ruggengraat van de westerse industrie vormen. Bovendien heeft Rusland, geografisch gezien het dichtst bij Europa, in de Tweede Wereldoorlog schouder aan schouder tegen het nazisme gevochten en handelslijnen met het oude continent tot stand gebracht. De Angelsaksische aanpak en de verankering van de koloniale mentaliteit bij sommige Europese leiders plaatst hen echter in de Amerikaanse hoek, ondanks het nadeel van het daaruit voortvloeiende economische verlies.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...