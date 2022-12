La tromba d’aria statunitense in una tazza cinese: Una guerra di propaganda contro Pechino.

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Washington sta inviando messaggi contrastanti a Pechino. Da un lato, considera la Cina un nemico contro cui bisogna essere pronti a combattere. Dall’altro, chiede di essere pronti a riscaldare le relazioni finora ambigue con la Cina, secondo quanto annunciato dai due presidenti Xi Jinping e il suo omologo statunitense Joe Biden dopo il loro incontro in Indonesia a margine del vertice del G-20 a Bali. Gli Stati Uniti si stanno dirigendo verso un’altra guerra con il gigante industriale, trascinando il drago cinese nelle grinfie dell’aquila americana, o si tratta semplicemente di una guerra di propaganda per impedire il riavvicinamento e la cooperazione sino-russa sull’Ucraina?

È molto più di una guerra di propaganda e meno di una preparazione a un confronto militare con la Cina. In un piano strategico di difesa presentato al Congresso, il Pentagono ha dichiarato che “la Cina e la Russia pongono sfide più pericolose per la sicurezza, anche rispetto alle minacce terroristiche”. Il Presidente Biden ha dichiarato di essere più preoccupato per la Cina che per il declino della Russia. Il Segretario alla Difesa Lloyd Austin ha dichiarato che “la Cina è l’unico concorrente che ha l’intenzione di rimodellare l’ordine internazionale (occidentale) e, sempre più, il potere di farlo”. La strategia di difesa statunitense allinea gli Stati Uniti in una guerra fredda contro Cina e Russia.

Secondo la retorica statunitense, la Cina sta indebolendo attivamente gli alleati statunitensi in Asia e “deve essere dissuasa prima che alteri l’ordine asiatico guidato dagli Stati Uniti” (egemonia statunitense). Si tratta di indicazioni potenti da parte di un’amministrazione statunitense che teme che il suo dominio globale sia messo in discussione in Ucraina e in altre parti del mondo, soprattutto tra i suoi alleati mediorientali. La Cina è effettivamente un gigante economico e militare con mezzi colossali. Pertanto, non è una semplice passeggiata per gli Stati Uniti e i suoi alleati della NATO affrontare la Cina come fanno con Mosca. La NATO, l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord, ha rivelato i suoi obiettivi lontano da ciò che il suo nome indica, ma è guidata dagli obiettivi degli Stati Uniti anche se questi non rappresentano la maggior parte dei 30 membri della NATO. La NATO sta già discutendo “misure e azioni economiche contro la Cina”.

Per questo motivo, l’aumento della pressione contro Pechino ha il preciso scopo di spingere la leadership cinese a valutare i potenziali rischi in cui potrebbe incorrere nel confronto con l’Occidente, anche se la Cina non ha mai dato indicazioni di un obiettivo simile nella sua politica estera o asiatica. Si tratta di un dèja vu della politica di guerra preventiva degli Stati Uniti, che prendono un’iniziativa aggressiva per intimidire gli avversari. Tuttavia, la Cina difficilmente rientra nell’elenco dei Paesi facilmente vulnerabili quando ha la capacità economica e militare di opporsi agli Stati Uniti su più livelli, se necessario. Supponiamo che, in qualsiasi momento, gli Stati Uniti intraprendano un’azione severa contro la Cina. In tal caso, Pechino unirà i propri sforzi a quelli della Russia, che ne sarebbe felice, e di altri Paesi asiatici e africani che già beneficiano dei loro eccellenti legami con la Cina.

Le relazioni tra Cina e Stati Uniti hanno toccato i minimi storici sotto l’amministrazione del presidente Donald Trump, punteggiate da una guerra commerciale e da sanzioni contro le aziende tecnologiche cinesi. Il presidente Biden non solo ha mantenuto le sanzioni del suo predecessore, ma più di 110 entità cinesi sono state aggiunte alla lista di sanzioni di Biden, portando il numero a 600. Pechino ha iniziato selezionando 95 prodotti statunitensi da esentare dalle tariffe. Tuttavia, la Cina ha imposto dazi su oltre 100 miliardi di dollari di merci statunitensi in risposta all’ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti, che ha imposto dazi su merci cinesi per un valore di 360 miliardi di dollari.

Continuano le misure ostili degli Stati Uniti: Il Dipartimento di Stato americano ha sospeso i colloqui di coordinamento della difesa con la Cina, la cooperazione sui crimini transnazionali, il controllo della droga, il cambiamento climatico e le politiche di difesa consultiva marittima.

A prescindere dalle misure aggressive, Biden ha invitato a cooperare sui cambiamenti climatici, sulla stabilità economica globale, sulla salute globale e sulla sicurezza alimentare, colmando le differenze e lavorando insieme. Il Presidente degli Stati Uniti ha suggerito di abbandonare i conflitti tra i due Paesi per migliorarne i legami. L’amministrazione statunitense ha affermato di non voler cambiare regime in Cina e di non voler iniziare una guerra fredda. Gli Stati Uniti hanno confermato che non sosterranno l’indipendenza di Taiwan, non cercheranno una guerra fredda e non interromperanno i legami diplomatici ed economici. Gli americani hanno confermato che non è loro desiderio promuovere la trasformazione della competizione economica e tecnologica in conflitto.

