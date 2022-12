Kochavi prepara il suo futuro politico con una falsa vittoria su Hezbollah

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Il Capo di Stato Maggiore israeliano, Magg. Gen. Aviv Kochavi – a cui mancano pochi giorni per lasciare l’incarico – ha affermato di essere “responsabile di un attacco aereo che ha preso di mira un camion tra un convoglio di 25 camion che trasportavano armi iraniane attraverso il confine iracheno-siriano verso il Libano”. Kochavi ha detto che l’attacco mirava a “interrompere un piano iraniano per trasportare centinaia di missili in Siria e Libano” lo scorso novembre. Qual è il suo scopo nel rivelare informazioni di intelligence di questo calibro, che si suppone siano segrete e confidenziali e che eludono la necessità di fornire alcune prove che compromettono i suoi agenti?

Lo scorso ottobre, il gabinetto israeliano ha nominato il maggior generale Herzi Halevi come 23° capo di stato maggiore dell’esercito israeliano, con effetto tra poche settimane, il 17 gennaio. Una fonte che ha familiarità con il flusso delle operazioni ai confini tra Iraq e Siria ha dichiarato: “Kochavi sta presentando la sua autobiografia per spianare la strada al suo futuro politico prima di lasciare la sua funzione. Questo era abituale nell’establishment politico, che è considerato un esercito con un governo, come Ariel Sharon, Benny Gantz, Gabi Ashkenazi, Moshe Ya’alon, Ehud Barak, Yitzhak Rabin, Moshe Dayan e altri. ”

“La dichiarazione di Kochavi è vicina a un eroismo immaginario che ha sfoggiato prima del suo ritiro e che si basa su informazioni false e fuorvianti. È noto a Israele e agli Stati Uniti che Hezbollah non ha più bisogno di trasferire dall’Iran missili e altre armi, anche quelle più avanzate, perché tutte le materie prime e di produzione – compresi acciaio e chip elettronici – sono disponibili sul mercato libanese. Ciò che viene importato dall’Iran sono particolari

