Kochavi bereidt zijn politieke toekomst voor met een schijnoverwinning op Hezbollah

Geschreven door – Elia J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.



De Israëlische stafchef Maj. Gen. Aviv Kochavi – die nog maar een paar dagen te gaan heeft voordat hij zijn functie neerlegt – beweerde dat hij “verantwoordelijk was voor een luchtaanval die gericht was op één vrachtwagen van een konvooi van 25 vrachtwagens met Iraanse wapens over de Iraaks-Syrische grens naar Libanon.” Kochavi zei dat de aanval bedoeld was om “een Iraans plan te verijdelen om afgelopen november honderden raketten naar Syrië en Libanon te transporteren”. Wat is zijn doel met het onthullen van informatie van deze aard, die verondersteld wordt geheim en vertrouwelijk te zijn en die de noodzaak om enig bewijs te leveren dat zijn agenten in gevaar brengt, omzeilt?



Afgelopen oktober benoemde het Israëlische kabinet generaal-majoor Herzi Halevi tot de 23e stafchef van het Israëlische leger, met ingang van enkele weken, op 17 januari. Een bron die bekend is met het verloop van de operaties aan de Iraaks-Syrische grens zei: “Kochavi presenteert zijn eigen biografie om de weg vrij te maken voor zijn politieke toekomst, voordat hij zijn functie neerlegt. Dat is gebruikelijk in het politieke establishment, dat beschouwd wordt als een leger met een regering, zoals Ariël Sharon, Benny Gantz, Gabi Ashkenazi, Moshe Ya’alon, Ehud Barak, Yitzhak Rabin, Moshe Dayan en anderen.”



“De verklaring van Kochavi staat dichtbij een denkbeeldige heldhaftigheid die hij voor zijn pensionering ten toon spreidde en die gebaseerd is op valse en misleidende informatie. Het is Israël en de VS bekend dat Hezbollah niet langer raketten en andere wapens uit Iran hoeft te laten aanvoeren, zelfs niet de meest geavanceerde, omdat alle productie- en grondstoffen – inclusief staal en elektronische chips – beschikbaar zijn op de Libanese markt. Wat uit Iran wordt geïmporteerd zijn bepaalde halfgeleiders voor de precisie van de

