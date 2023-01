La guerra del Mossad israeliano e dei servizi segreti di Hezbollah: La C.I.A 3/3

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Quando un agente fa domanda per lavorare con il Mossad o con la CIA, gli vengono chieste dal suo supervisore o dal responsabile del caso informazioni di routine e precedentemente raccolte da diverse fonti, per garantire l’accuratezza delle sue informazioni e la sua capacità di accedere alle conoscenze che i servizi di intelligence stanno cercando. In una fase avanzata, quando l’accesso dell’agente alle informazioni è confermato, i servizi di intelligence lo sottopongono alla macchina della verità, che è possibile – come dimostrato – aggirare e ingannare con un’adeguata formazione. Diversi servizi di intelligence hanno raccolto nel tempo informazioni su Hezbollah. Tuttavia, le informazioni devono essere costantemente aggiornate a causa dello sviluppo degli armamenti e ogni volta che un agente con accesso a un’unità o a informazioni sensibili viene arrestato o individuato. Israele ha bombardato molti convogli di Hezbollah in Siria, diretti in Libano, ogni volta che Tel Aviv ha saputo dell’arrivo di nuove armi. Questo ha spinto l’Iran e l'”Asse della Resistenza” a produrre le proprie armi in loco con il supporto della tecnologia iraniana. Israele vuole conoscere l’ubicazione di questi depositi per arricchire la sua banca dati e distruggerli il giorno della battaglia designata.

Inoltre, il Mossad e altre agenzie di intelligence occidentali e arabe attive in Libano, attraverso i loro amici, alleati e reclutatori, cercano costantemente di scoprire la posizione del segretario generale di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah. L’obiettivo è cercare di rapirlo o ucciderlo perché costituisce la spina dorsale dell'”Asse della Resistenza” ed è un esperto di guerra psicologica. Israele ha cercato – e continuerà a cercare – di scoprire dove si trova Sayyed Nasrallah. Di recente ha reclutato un agente che è caduto nella sua trappola e che lavorava nel settore dell’informazione elettronica per rintracciare il luogo di trasmissione da cui il leader di Hezbollah trasmette quando appare in diretta televisiva.

Ciò indica l’incapacità del Mossad e dei suoi alleati dei servizi segreti di conoscere la posizione di Sayyid Nasrallah per assassinarlo. D’altra parte, ha anche rivelato quanto Hezbollah sia avanzato nelle sue capacità tecnologiche per prevenire le violazioni elettroniche da parte delle più sofisticate capacità dei servizi di intelligence. La collaborazione tra i servizi di intelligence contro Hezbollah non è sorprendente, dal momento che è inserito nella lista dei terroristi. Inoltre, è nell’interesse di molte nazioni sconfiggere l'”Asse della Resistenza” e dare un colpo morale all’Iran. Una delle ragioni principali della guerra in Siria è stata quella di rompere la cooperazione tra Iran e Hezbollah, dove molti Stati occidentali e arabi hanno collaborato allo stesso obiettivo.

Un esempio di collaborazione è stato esposto prima dell’invasione del Libano nel 1982, quando Ariel Sharon, allora Ministro della Difesa, viaggiava per le strade di Beirut in un’auto diplomatica italiana prima dell’inizio dell’invasione israeliana del Libano.La CIA figura nell’elenco dei servizi di intelligence attivi in Libano. Infatti, uno dei funzionari più critici di Hezbollah, che ha violato alcuni dei suoi segreti, lavorava per i servizi segreti statunitensi. Muhammad Qassem Al-Hajj (Abu Turab), morto nel 2021 a causa di un cancro che si era diffuso in tutto il corpo, è stato rilasciato per morire a casa sua dopo oltre dieci anni di detenzione da parte di Hezbollah. Al-Hajj ha fornito alla CIA tutte le informazioni in suo possesso sui campi di addestramento e l’elenco di tutto il personale di Hezbollah in

