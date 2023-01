De oorlog tussen de Israëlische Mossad en de inlichtingendienst van Hezbollah: C.I.A 3/3

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Wanneer een agent zich aanmeldt om bij de Mossad of de CIA te werken, wordt hij door zijn ‘handler’ of ‘case officer’ gevraagd om routinematige en eerder verzamelde informatie uit verschillende bronnen om de juistheid van zijn informatie en zijn vermogen om toegang te krijgen tot de kennis die de inlichtingendiensten zoeken, te verifiëren. In een later stadium, wanneer de toegang van de agent tot informatie is bevestigd, onderwerpen de inlichtingendiensten hem aan een leugendetectortest, die – zoals bewezen – met de juiste opleiding kan worden omzeild en bedrogen. Verschillende inlichtingendiensten hebben in de loop der tijd gegevens over Hezbollah verzameld. De informatie moet echter voortdurend worden bijgewerkt vanwege de ontwikkeling van het wapentuig en telkens wanneer een agent met toegang tot een gevoelige eenheid of informatie wordt gearresteerd of ontdekt. Israël heeft vele konvooien van Hezbollah in Syrië op weg naar Libanon gebombardeerd telkens wanneer Tel Aviv kennis kreeg van de komst van nieuwe wapens. Dit heeft Iran en de “As van het Verzet” ertoe aangezet hun wapens lokaal te vervaardigen met de steun van Iraanse technologie. Israël wil de locaties van deze wapenopslagplaatsen te weten komen om zijn databank te verrijken en ze op de dag van de voorgenomen strijd te vernietigen.

Bovendien zijn de Mossad en andere westerse en Arabische inlichtingendiensten die in Libanon actief zijn via hun vrienden, bondgenoten en rekruten, voortdurend op zoek naar de locatie van de secretaris-generaal van Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah. Het doel is te proberen hem te ontvoeren of te doden omdat hij de ruggengraat vormt van de “As van het Verzet” en een expert is in psychologische oorlogsvoering. Israël heeft geprobeerd – en zal dat blijven doen – om de verblijfplaats van Sayyed Nasrallah te achterhalen. Het heeft onlangs een agent gerekruteerd die in de val liep en werkzaam was in de sector elektronische informatie om de zendlocatie te traceren van waaruit de Hezbollah-leider uitzendt wanneer hij live op TV verschijnt.

Dit wijst erop dat de Mossad en hun bondgenoten van de inlichtingendiensten niet wisten waar Sayyid Nasrallah zich bevond om hem te vermoorden. Anderzijds bleek ook hoe geavanceerd Hezbollah is in zijn technologische mogelijkheden om elektronische inbraken van de meest geavanceerde inlichtingendiensten te voorkomen. De samenwerking tussen de inlichtingendiensten tegen Hezbollah is niet verrassend, aangezien Hezbollah op de terroristenlijst staat. Bovendien is het in het belang van veel landen om de “As van Verzet” te verslaan en Iran een morele klap toe te brengen. Een van de belangrijkste redenen voor de oorlog in Syrië was het verbreken van de samenwerking tussen Iran en Hezbollah, waarbij veel westerse en Arabische staten samenwerkten aan hetzelfde doel.

Een voorbeeld van die samenwerking kwam aan het licht vóór de invasie van Libanon in 1982, toen Ariël Sharon, destijds minister van Defensie, door de straten van Beiroet reed in een auto van Italiaanse diplomaten, voordat de Israëlische invasie van Libanon begon.De CIA staat op de lijst van actieve inlichtingendiensten in Libanon. Een van de meest kritische Hezbollah-functionarissen die een aantal van zijn geheimen onthulde, werkte namelijk voor de Amerikaanse inlichtingendienst. Muhammad Qassem Al-Hajj (Abu Turab), die in 2021 stierf aan kanker die zich over zijn hele lichaam verspreidde, werd vrijgelaten om thuis te sterven na meer dan tien jaar in de gevangenis van Hezbollah. Al-Hajj verstrekte de CIA alle informatie die hij had over de trainingskampen en de lijst van al het Hezbollah-personeel in zijn hoedanigheid van hoofd van de meest uitgebreide trainingseenheid van

