Waarom durft de VS de strijd aan te gaan met Rusland in Oekraïne?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

NAVO secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft benadrukt dat “Oekraïne ondersteund moet worden met meer wapens om Rusland te verslaan”. Dat is wat het grootste deel van de NAVO heeft gedaan sinds 2014, jaren voordat de oorlog begon afgelopen februari 2022. In feite was het algemeen bekend dat “de VS de wereld naar een oorlog met Rusland sleepte“. De inspanningen van Washington werden beloond met de directe implicatie en ondersteuning van het beleid en de doelstellingen van de VS om een oorlog in Europa te ondersteunen, ongeacht de gevolgen voor het continent en de magere uitkomst op het slagveld. Polen kondigde bij monde van zijn premier aan “bereid te zijn tot ongekende stappen om Oekraïne te voorzien van Duitse Leopard-2 tanks, zelfs zonder de toestemming van Berlijn,” het land van productie, dat het recht heeft te beslissen over de uiteindelijke gebruiker van zijn tanks. Duitsland zal niet in de weg staan dat Polen de Leopard 2 tanks stuurt. De westerse media benadrukken wanhopig het belang van de levering van Duitse tanks aan Oekraïne, alsof het de loop van de hele oorlog zou veranderen. Maar onder ongelooflijke druk heeft Duitsland de levering van de tanks niet uitgesloten als alle westerse landen ermee instemmen de gevolgen en de mogelijke Russische reactie te delen. Maar kunnen deze wapens die Rusland sinds het begin van de oorlog heeft bezet, de tienduizenden vierkante kilometers bevrijden en opnieuw opbouwen, vooral gezien de Leopard 2A4 tanks die Turkije in Syrië gebruikte in de pan zijn gehakt?

De voorzitter van de Amerikaanse stafchefs, generaal Mark Milley, antwoordt: “Vanuit een militair standpunt blijf ik erbij dat het dit jaar zeer, zeer moeilijk zal zijn om de Russische troepen militair te verdrijven uit elke centimeter van Oekraïne”. De Amerikaanse opperbevelhebber suggereerde onbedoeld dat de oorlog en de westerse hulp nog jaren door zouden het gaan. De VS zijn niet van plan te stoppen met een oorlog die weinig kost en waarin geen enkele Amerikaanse soldaat is gesneuveld in de hevigste strijd die het voert tegen een andere grootmacht, zelfs als de uitkomst van de oorlog bekend is.

Oleksiy Arestovych, een (formele) adviseur van de Oekraïense president, deelt de mening van Milley en zei dat “het onwaarschijnlijk is dat Oekraïne de oorlog zal winnen”. Arestovych, een drijvende kracht achter de Oekraïense zaak, citeerde de Poolse premier en zei dat “het niet bekend is of Oekraïne zal overleven”.

Josep Borrell, de Europese coördinator voor buitenlandse betrekkingen en vicevoorzitter van de Europese Commissie, kondigde aan dat “de Europese voorraden wapens en munitie zijn uitgeput nadat we het nodige naar Oekraïne hebben gestuurd”. Borrell onthulde dat “Europa zich heeft gerealiseerd dat het niet over essentiële defensiecapaciteiten beschikt om zich te beschermen tegen een verhoogde dreiging op het Europese continent”. Europa’s tekort aan wapens en munitie is een bedreiging geworden voor de veiligheid van de NAVO en haar militaire voorraad.

Europa is niet de enige die geen wapens meer heeft om naar Oekraïne te sturen. De VS bevinden zich in dezelfde positie. Het Pentagon graait in zijn voorraad in Israël om de oorlog in Oekraïne gaande te houden. De Amerikaanse voorraad 155-millimeterraketten is behoorlijk uitgedund en baart Washington zorgen. Dit betekent dat de oorlog van Rusland de voorraden van de NAVO heeft opgeslokt en haar naties in een kritieke positie heeft gebracht nog voor het eerste jaar.

Ondanks de mededeling van de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin dat “de Russische voorraden uitgeput raken“, gaan de gevechten in hetzelfde tempo door, waarbij het Russische leger dagelijks zijn langeafstandsraketten, artillerie en logistieke steun voor de infanterie inzet. De troepen rukken op het slagveld op om de belangrijke stad Bakhmut te bereiken nadat ze de controle over Solidar hebben verkregen en bombarderen regelmatig belangrijke steden met tientallen raketten.

Gedurende de elf maanden durende oorlog hebben hoge Westerse functionarissen volgehouden dat “Rusland de oorlog niet zal verliezen, maar dat Oekraïne hem ook niet mag verliezen”. Dit betekent gewoon dat het Westen heeft besloten dat de Westerse landen het Oekraïense leger moeten blijven trainen met NAVO-wapens. Het is in het voordeel van de VS, ook al is hun hoogste generaal op de hoogte van de uitkomst, dat de oorlog zo lang mogelijk duurt om het Kremlin en zijn capaciteiten uit te putten, ongeacht de vernietiging van Oekraïne en de menselijke verliezen op het slagveld. Tijdens hun recente bijeenkomst op de Duitse basis in Ramstein hebben de ministers van Defensie van de NAVO besloten de militaire steun aan Oekraïne niet te verminderen.

