Pourquoi les USA osent-ils combattre la Russie en Ukraine?

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a souligné que “l’Ukraine devrait recevoir plus d’armespour vaincre la Russie”. C’est ce que la majeure partie des pays membres de l’OTAN font depuis 2014, soit des années avant que la guerre commence en février 2022. En fait, nous savions déjà que “les États-Unis entraînaient le monde vers une guerre contre la Russie“. Les efforts de Washington ont porté fruit avec le soutien direct de l’Occident à la politique et aux objectifs américains de mener une guerre en Europe, quelles que soient les conséquences sur le continent et le piètre résultat sur le champ de bataille. La Pologne, par la voix de son premier ministre, a annoncé qu’elle était “prête à prendre des mesures sans précédent pour fournir à l’Ukraine des chars Leopard-2 allemands, même sans le consentement de Berlin”, le pays de fabrication, qui a le droit de décider de l’utilisateur final de ses chars. L’Allemagne ne s’opposera pas à l’envoi des chars Leopard 2 par la Pologne. Les médias occidentaux soulignent désespérément l’importance de livrer des chars allemands à l’Ukraine, comme si cela allait changer le cours de la guerre. Face à une pression incroyable, l’Allemagne n’a pas exclu de fournir des chars si tous les pays occidentaux acceptent d’en partager les conséquences et l’éventuelle réaction russe. Mais ces armes permettront-elles de libérer et de reprendre les dizaines de milliers de kilomètres carrés occupés par la Russie depuis le début de la guerre, surtout quand on sait que le Leopard 2A4 a été écrasé en Syrie?

Le chef d’État-Major des armées des États-Unis, le général Mark Milley, s’est exprimé ainsi : “D’un point de vue militaire, je maintiens qu’il serait très, très difficile cette année de déloger militairement les forces russes d’un pouce en Ukraine”. Le commandant en chef américain a suggéré par inadvertance que la guerre et l’aide occidentale se poursuivraient pendant des années. Les États-Unis n’ont pas l’intention d’arrêter une guerre qui coûte peu et dans laquelle aucun soldat américain n’est mort dans la bataille la plus féroce qu’ils mènent contre une autre superpuissance, même si l’issue de la guerre est connue.

Oleksiy Arestovych, conseiller (officiel) du président ukrainien, partage l’avis de Milley et a déclaré qu'”il est peu probable que l’Ukraine gagne la guerre”. Arestovych, un des moteurs de la cause ukrainienne, a cité le premier ministre polonais qui a dit que “l’on ne sait pas si l’Ukraine survivra”.

Josep Borrell, le coordinateur européen pour les relations extérieures et vice-président de la Commission européenne, a annoncé que “les stocks d’armes et de munitions de l’Europe ont été épuisés après l’envoi de ce qui était nécessaire à l’Ukraine”. Borrell a révélé que “l’Europe a réalisé qu’elle manquait de capacités de défense essentielles pour se protéger contre une menace accrue sur le continent européen”. La pénurie d’armes et de munitions en Europe est devenue une menace pour la sécurité de l’OTAN et de son stock militaire.

L’Europe n’est pas la seule à manquer d’armes à envoyer en Ukraine. Les États-Unis sont dans la même situation. Le Pentagone puise dans son stock en Israël pour entretenir la flamme de la guerre en Ukraine. Le stock américain de roquettes de 155 millimètres est sérieusement appauvri, ce qui suscite l’inquiétude à Washington. Cela signifie que la guerre contre la Russie épuise les stocks de l’OTAN et met ses pays membres dans une position critique avant même qu’elle n’ait achevé sa première année.

Malgré l’annonce du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, selon laquelle “les stocks russes s’épuisent“, les combats se poursuivent au même rythme, l’armée russe déployant quotidiennement ses missiles à longue portée, son artillerie et le soutien logistique de son infanterie. Les forces progressent sur le champ de bataille et s’approchent dangereusement de Bakhmut après avoir pris le contrôle de Solidar, en bombardant régulièrement les villes principales avec des dizaines de missiles.

Tout au long des onze mois de guerre, les hauts responsables occidentaux ont insisté sur le fait que “la Russie ne perdra pas la guerre, mais l’Ukraine ne doit pas la perdre non plus”. Cela signifie simplement que l’Occident a décidé que les pays occidentaux devaient continuer à entraîner l’armée ukrainienne avec les armes de l’OTAN. Il est à l’avantage des États-Unis, même si leur général en chef est conscient de l’issue, que la guerre dure le plus longtemps possible afin d’épuiser le Kremlin et ses capacités, indépendamment de la destruction de l’Ukraine et des pertes humaines sur le champ de bataille. Lors de leur récente réunion sur la base allemande de Ramstein, les ministres de la Défense de l’OTAN ont décidé de ne pas réduire le niveau de soutien militaire à l’Ukraine.L’objectif de l’Occident de continuer à armer l’Ukraine est réalisable, contrairement à celui d’épuiser les ressources et les capacités de la Russie. La Russie possède de vastes réserves

