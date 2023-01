L’Europa è nell’occhio del ciclone iraniano: L’Ucraina è la causa.

Bruxelles – di Elijah J. Magnier:

Nei corridoi dell’Unione Europea e tra i suoi funzionari è scoppiata una disputa su come punire l’Iran dopo che le manifestazioni non sono riuscite a cambiare il sistema di governo della “Repubblica islamica” o a “liberare l’Iran”, come promette il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che “sosterràsostenere le sanzioni contro l’Iran e le Guardie rivoluzionarie”. Ha affermato di aver sentito i ministri (europei) sostenere nuove sanzioni. Nel frattempo, il suo vice e coordinatore delle relazioni estere, Joeb Borrell, ha dichiarato un tribunale deve approvare la lista nera dell’IRGC: “La decisione deve essere approvata dalla Corte di giustizia europea prima che l’UE possa agire. Non si può dire che ti considero un terrorista perché non mi piaci”.

La Germania, d’altro canto, è entusiasta e accoglie con favore la lista nera delle Guardie Rivoluzionarie. Ma la Francia non vuole arrivare a tanto. Come compromesso, i ministri degli Esteri dell’Unione Europea riuniti a Bruxelles hanno concordato di imporre sanzioni a 30 persone iraniane – gli STATI UNITI e il REGNO UNITOhanno seguito l’esempio – ai quali sarà vietato viaggiare nell’UE e i loro beni (inesistenti) saranno congelati. Cosa c’è dietro questa improvvisa svolta anti-Iran da parte dell’UE?

Fonti iraniane di alto livello hanno dichiarato che: “L’intera questione è principalmente legata al fallimento dell’Occidente nel rovesciare il presidente russo Vladimir Putin e nel mettere in ginocchio la Russia. Quindi qualcuno deve essere incolpato. L’Occidente ha accusato i droni iraniani di avere un ruolo nella guerra in corso in Ucraina. Si tratta quindi di un messaggio degli Stati Uniti per allontanare l’Iran dalla Russia, simile alle pressioni statunitensi sulla Cina per evitare che Pechino sostenga Mosca. Tuttavia, il risultato dell’imposizione di sanzioni all’Iran sarà probabilmente l’opposto. Le sanzioni occidentali contro l’Iran e la Russia hanno avvicinato i due Paesi come mai prima d’ora e hanno portato la loro cooperazione a un livello strategico senza precedenti”.

Il 18 di questo mese, la maggioranza del Parlamento europeo Parlamento europeo ha votato per aggiungere le Guardie rivoluzionarie iraniane alla lista delle organizzazioni terroristiche dell’UE. L’eurodeputato ha suggerito che le sanzioni sono state imposte con il pretesto del ruolo delle Guardie Rivoluzionarie nel reprimere le manifestazioni che da diversi mesi stanno interessando diverse parti del Paese, ma che recentemente si sono placate. Tuttavia, le Guardie Rivoluzionarie non hanno preso parte ad alcuna azione contro i manifestanti. Sebbene la forza Basij sia considerata parte dell’IRGC, le forze anti-sommossa hanno ricevuto istruzioni di non usare la forza letale contro i manifestanti. Tuttavia, decine di civili e personale di sicurezza sono stati uccisi, in particolare nel nord-ovest del Kurdistan-Iran, al confine con l’Iraq, e nel Sistan-Baluchestan, al confine sud-orientale con Pakistan e Afghanistan.

