Tremblements de terre en Turquie et en Syrie : les dirigeants occidentaux ont-ils perdu leurs valeurs ou n’ont-ils jamais existé ?

Écrit par – Elijah J. Magnier :

Un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé la Turquie et la Syrie, faisant au moins treize mille morts et des dizaines de milliers de blessés, et le bilan devrait s’alourdir car d’innombrables personnes sont coincées sous les décombres. Selon les services d’urgence, les personnes piégées sous les décombres peuvent survivre entre 5 et 7 jours à partir de la date du tremblement de terre, en fonction des conditions météorologiques et de leur emplacement. Plus de 75 pays ont afflué en Turquie pour offrir toutes sortes d’aide, y compris des pays comme l’Arménie, la Grèce et la Suède, qui sont en profond désaccord avec le président Recep Tayyip Erdogan. La Turquie, qui est théoriquement préparée aux catastrophes naturelles, estime que l’aide technique et humaine n’est pas à la hauteur de l’ampleur du désastre. Mais l’Occident, avec les États-Unis et l’Europe en tête, n’a pas envoyé d’aide immédiate à la Syrie, qui doit encore sortir de près de 12 ans de guerre dévastatrice, est soumise à de sévères sanctions occidentales et ne dispose même pas d’une fraction des capacités de la Turquie. Les dirigeants occidentaux ont-ils abandonné leurs valeurs et fait passer la politique avant la solidarité humaine, ou ces valeurs ont-elles toujours été flexibles ?

Le continent européen a accumulé ses richesses en colonisant d’autres pays et continents. Les empires portugais, espagnol, britannique, italien, austro-hongrois, français et allemand ont pillé des pays pour en voler les ressources naturelles afin de ramener les richesses sur le continent européen et de construire une industrie et une économie fortes.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’empire américain a émergé sur le continent européen. Il a étendu son contrôle et son autorité sur le continent où il a récolté le butin de la guerre après la défaite de l’Allemagne. Après la fin de la guerre froide et le retrait de l’Union soviétique de l’arène internationale, les États-Unis sont restés incontestés sur le trône mondial. L’Europe, avec sa mentalité coloniale, a décidé de s’y joindre, espérant partager le futur butin laissé par les États-Unis d’Amérique à ses fidèles alliés.

L’Occident a établi des normes qui font écho, louant les droits de l’homme et demandant des comptes à tous ceux qui les violent. Cette quête semble noble, mais elle s’avère être une couverture pour déclarer la guerre à tout pays qui ne se soumet pas aux diktats de l’Occident. N’ayant pas réussi à soumettre les pays “rebelles” par des guerres militaires en Afghanistan, en Irak, en Syrie et en Libye, et la tentative de renverser le gouvernement iranien, l’Occident s’est tourné vers la punition des peuples par des sanctions sévères. Ces sanctions n’ont jamais renversé un gouvernement ni modifié ses actions ou ses politiques. L’objectif est de retourner le peuple contre ses dirigeants et de les remplacer par d’autres plus souples – ou plus dociles – à la politique américaine.

En effet, lorsque le secrétaire d’État américain Rex Tillerson a pris ses fonctions, son ministère a exposé les instructions générales à suivre. “Nous n’utilisons les droits de l’homme que contre nos ennemis, tels que la Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord, pas contre nos amis”, peut-on lire dans un mémo ayant fait l’objet d’une fuite et envoyé à Tillerson pour guider ses mouvements politiques. Avec ces quelques lignes, les pays occidentaux résument leur véritable politique, qui consiste à brandir le lourd bâton face aux pays rebelles et à fermer les yeux sur les violations des droits de l’homme dans le cas des nations obéissantes.

Les dirigeants du continent européen ont suivi les mêmes lignes directrices, comme l’a déclaré Josep Borrell, le fonctionnaire chargé des relations extérieures et vice-président du Haut-Commissariat de l’Union européenne. “L’Europe est le jardin et le reste du monde est la forêt”, a déclaré Borrell, révélant ainsi l’approche raciste-coloniale des Européens. Les dirigeants européens estiment que la population du continent est supérieure à celle de tout autre pays.

La dernière observation de Borrell est encore plus étonnante. Il a déclaré que “la décision de l’Europe d’empêcher tout média russe de travailler sur le continent est une protection de la liberté d’expression”. António Guterres, le secrétaire général des Nations unies, avait fait allusion à la “nécessité de surveiller et de combattre les fausses nouvelles sur Internet”. Cela montre l’harmonie entre les messages de l’ONU et des eurocrates. Ils disent au monde que la liberté d’expression – que l’Occident glorifie depuis des décennies et qui, selon lui, le distingue d’un autre pays qui ne respecte pas la liberté d’expression – consiste à la restreindre.

Ce n’est pas nouveau pour l’Europe et les États-Unis, qui ont emprisonné le journaliste Julian Assange pour une période pouvant atteindre 175 ans pour avoir divulgué des films et des documents relatifs aux crimes commis par les États-Unis contre des civils lors de la guerre en Irak. Assange a également révélé des dossiers politiques et de sécurité nationale américains, tout comme les journalistes l’ont fait dans le “Watergate” et dans de nombreux autres scoops que les journalistes ont révélés, contribuant à faire tomber de nombreux dirigeants occidentaux sans être poursuivis.

Une fois de plus, le comportement et les valeurs des dirigeants occidentaux ont été exposés dans leur gestion du tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie. Les grands médias ont affirmé à tort que le président Bachar el-Assad ne permettait pas à l’aide humanitaire d’atteindre les zones des provinces du nord-ouest de la Syrie sous occupation turque, y compris leurs postes-frontières. La province d’Idlib, qui est sous occupation turque, et les provinces d’Alep, de Hama, de Homs et de Lattaquié, tenues par le gouvernement syrien, ont été durement touchées par le tremblement de terre. Ce n’est qu’en janvier dernier que l’ONU a été autorisée à acheminer de l’aide dans la province septentrionale d’Idlib via la Turquie, avec l’accord du gouvernement de Damas et des membres de l’ONU. Le New York Times a admis que la route était bloquée du côté turc en raison de l’impact du tremblement de terre et de l’opération de sauvetage transfrontalière dans la zone la plus touchée.

“Il est ironique et contre-productif pour nous d’approcher un gouvernement (syrien) qui a brutalisé son peuple pendant 12 ans”, a déclaré le porte-parole du département d’État Ted Price. Un diplomate occidental a confirmé que “l’objectif est d’amener le peuple syrien à blâmer son président pour le refus des pays occidentaux de fournir de l’aide. Une fois de plus, le fait que les États-Unis et l’UE blâment le gouvernement syrien pour le manque d’aide humanitaire est une campagne de désinformation destinée à couvrir le manque de respect des valeurs fondamentales des dirigeants européens. Ces dirigeants doivent désinformer le peuple européen, qui a été élevé avec les valeurs des droits de l’homme et qui a un énorme fossé entre lui et ses dirigeants.

Ces responsables européens doivent comprendre qu’en cas de guerre ou de catastrophe naturelle, l’attention et la concentration des gens sont d’abord dirigées vers le rétablissement de leur condition physique et personnelle. Ensuite, ceux qui sont encore en vie dans la zone la plus touchée recherchent les membres de leur famille immédiate, y compris les enfants, les épouses et les parents qui vivaient avec eux exactement au même endroit et qui ont probablement été enterrés sous les décombres. L’étape suivante consiste à rechercher ce qui reste de leurs effets personnels et à voir s’il est possible de récupérer des objets de valeur, car le tremblement de terre a frappé les gens au milieu de la nuit, à 3 h 30 du matin, sans prévenir. Ensuite, les survivants devront être dirigés vers un abri chauffé et un logement pour la nuit, ou vers un endroit où ils pourront attendre les prochaines semaines. L’étape suivante consiste à trouver de la nourriture pour les membres survivants de la famille, puis à découvrir le sort des autres, y compris les frères et sœurs et les parents, pour vérifier leur état s’ils vivent loin. Après le choc initial et la prise de conscience que leur séjour temporaire sous une tente ou dans un abri choisi n’est pas temporaire, il faudra probablement beaucoup de temps au gouvernement pour trouver une solution adéquate pour reconstruire leurs maisons.

En raison de l’ampleur de la destruction, il pourrait s’écouler de nombreuses semaines avant que les décombres ne soient déblayés. Personne ne prêtera attention à la politique nationale ou internationale. L’attention se concentrera sur le soutien social de l’État pour la reconstruction, ou sur la tentative d’absorber la catastrophe et de trouver des solutions pour ceux qui ont survécu. De nombreuses familles ont été déchirées, certaines ont été tuées ou blessées, des mineurs laissés seuls devront être pris en charge et des dizaines de milliers de personnes auront besoin de soins médicaux continus. La charge pour les gouvernements turc et syrien sera énorme.

Les gens ne penseront pas à blâmer leurs dirigeants pour les conséquences d’une catastrophe naturelle, mais ils auront beaucoup de colère envers ceux qui ont la possibilité d’aider mais choisissent de ne pas le faire. Dans le cas de la Syrie, un pays épuisé par des années de sanctions européennes et américaines, les conséquences sont plus douloureuses pour la population que pour le gouvernement turc, qui reçoit de l’aide du monde entier.

En théorie, les sanctions excluent l’aide médicale et les médicaments. Cependant, l’Europe et les États-Unis ont empêché l’aide médicale d’atteindre plusieurs pays sanctionnés, notamment pendant le Covid-19, et empêchent l’aide humanitaire d’atteindre la Syrie, accusant le gouvernement syrien du manque d’humanité de l’Occident. Même après que les Nations unies ont reconnu que la route vers le nord de la Syrie avait été coupée par la Turquie, qui a été endommagée à ce poste frontière particulier, l’Occident continue de prendre ses distances par rapport aux conséquences dévastatrices du tremblement de terre en Syrie.

Cependant, le gouvernement syrien a lancé un appel à tous les amis et ennemis pour aider le peuple syrien. Les aéroports d’Alep et de Damas sont ouverts à toute personne souhaitant acheminer de l’aide humanitaire. Les Émirats arabes unis, l’Égypte, l’Irak, l’Iran, la Russie, la Chine, l’Algérie et la Tunisie ont envoyé de nombreux avions, et plusieurs pays comme l’Arabie saoudite, l’Inde et le Pakistan ont accepté d’apporter leur aide. Mais la Syrie a besoin de plus de 800 milliards de dollars pour reconstruire le pays déchiré par la guerre. Les richesses pétrolières et gazières de la Syrie sont volées par les États-Unis, qui sont stationnés dans le nord-est du pays, contrôlé par les Kurdes, qui refusent d’aider leurs concitoyens sans l’accord des États-Unis. Plusieurs centaines de répliques sismiques ont été enregistrées en Syrie, causant des dégâts à des bâtiments déjà endommagés.

L’humanité vantée par les dirigeants occidentaux est absente dans les circonstances catastrophiques les plus sombres d’une catastrophe naturelle. Des dizaines d’hôpitaux ont été détruits, des milliers de personnes ont perdu la vie, des membres de leur famille et leurs biens, et se sont retrouvées sans abri. Cela ne suffit pas à émouvoir les dirigeants occidentaux, qui ont envoyé des armes d’une valeur de 100 milliards de dollars pour soutenir une guerre en Ukraine, mais ont empêché des miettes de soutenir la survie de ceux qui n’ont pas perdu la vie dans le tremblement de terre. C’est un signe dangereux que les dirigeants occidentaux ont perdu leurs valeurs fondamentales et que les doubles standards sont les nouvelles valeurs absolues révélées par les récents événements. Les dirigeants occidentaux sont déconnectés des valeurs auxquelles les Européens et les Occidentaux croient.

Des pays qui ne se prétendent pas démocratiques se sont montrés plus humains que les pays occidentaux lorsqu’il s’agit d’aider les pays confrontés à des catastrophes naturelles. Les actions révèlent les vraies valeurs des nations et que les doubles standards sont la véritable devise des pays qui se réclament de la civilisation, de l’humanité, de la démocratie, de la liberté et du souci des droits de l’homme.

