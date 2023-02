Verdedigt Oekraïne ‘vrijheid en westerse waarden’?

Geschreven door – Elia J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Er is onder de meeste Europese leiders en westerse media veel gesproken over de noodzaak Oekraïne te bewapenen om de oorlog in zijn voordeel te beëindigen, omdat het “Europa verdedigt” en “vecht voor ons allemaal” in de westerse wereld. Dit is herhaald door de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne, Taylor Wade, en ook door het EU-parlement en NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, die eraan toevoegde dat “Oekraïne niet alleen vecht voor onze vrijheid, maar voor onze waarden en de veiligheid van Europa”.Heeft het sturen van tonnen wapens en tanks naar Oekraïne Europa veiliger gemaakt? Is de reden voor de militaire steun van de EU de voortzetting van de oorlog tegen wat sommige EU-leiders noemen “de imperialistische en expansionistische ideeën en doelen van de Russische president Vladimir Poetin” om het Russische grondgebied uit te breiden naar het land van Europese naties? Heeft Rusland de militaire capaciteit om EU-landen buiten Oekraïne aan te vallen?

De Amerikaanse president Joe Biden verbrak zijn stilzwijgen over de fundamentele doelen van de oorlog in Oekraïne om de proxy-confrontatie van de NAVO met Rusland te realiseren. Hij zei dat de oorlog “groter is dan Oekraïne. Het gaat om (het lot van) de NAVO. Het gaat om Oost-Europa. Het (de oorlog) heeft zware gevolgen, zeer zware gevolgen. Zij (Republikeinse congresleden die Oekraïne geen blanco cheque willen geven) hebben geen gevoel voor Amerikaans buitenlands beleid.”President Biden was oprecht toen hij zei dat de oorlog in Oekraïne over de NAVO ging. Inderdaad, het voortbestaan van de NAVO staat op het spel nadat de Franse president Emmanuel Macron enkele jaren geleden verklaarde dat de NAVO ‘hersendood‘ was en dat ‘Europa een leger nodig heeft om het tegen Amerika te beschermen.

De onthulling van Biden dat dit de “slag om Oost-Europa” is, omdat de oprichting van een Europees leger elk gevoel van aanwezigheid van tienduizenden Amerikaanse soldaten en honderden van hun militaire bases in Europa ontkracht. Als gevolg daarvan zou Oost-Europa – onder voormalig Sovjetbestuur – de Amerikaanse paraplu waaronder het zich heeft geplaatst loslaten en opgaan in het EU-leger. Dit kan alleen maar nadelig zijn voor de veiligheid van de VS en het voortbestaan van haar hegemonie over de wereld, waarvoor de Amerikaanse senator Lindsey Graham waarschuwde dat de “wereldorde” – het is een “westerse of de Amerikaanse orde” – op het spel staat.

