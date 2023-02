L’Ukraine défend-elle “la liberté et les valeurs occidentales?

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

La plupart des dirigeants européens et des médias occidentaux ont beaucoup parlé de la nécessité d’armer l’Ukraine pour mettre fin à la guerre en sa faveur, car elle “défend l’Europe” et “se bat pour nous tous” dans le monde occidental. Cela a été réitéré par l’ancien ambassadeur américain en Ukraine, Taylor Wade, ainsi que par le Parlement européen et le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, qui a ajouté que “l’Ukraine se bat non seulement pour notre liberté, mais aussi pour nos valeurs et la sécurité de l’Europe”. L’envoi de tonnes d’armes et de chars à l’Ukraine a-t-il rendu l’Europe plus sûre? La raison du soutien militaire de l’UE est-elle la poursuite de la guerre contre ce que certains dirigeants de l’UE appellent “les idées et les objectifs impérialistes et expansionnistes du président russe Vladimir Poutine” visant à étendre le territoire russe au détriment des nations européennes? La Russie a-t-elle la capacité militaire d’attaquer les pays membres de l’UE au-delà de l’Ukraine?

Le président américain Joe Biden a rompu son silence sur les objectifs fondamentaux de la guerre en Ukraine au moyen d’une par procuration de l’OTAN contre la Russie. Il a déclaré que la guerre allait “au-delà de l’Ukraine. C’est l’OTAN (son destin). C’est l’Europe de l’Est. Elle (la guerre) a des conséquences graves, très graves. Ils (les membres républicains du Congrès qui ne veulent pas donner un chèque en blanc à l’Ukraine) n’ont aucun sens de la politique étrangère américaine.” Le président Biden a dit vrai lorsqu’il a déclaré que la guerre en Ukraine concernait l’OTAN. En effet, la survie de l’OTAN est en jeu après que le président français Emmanuel Macron a déclaré il y a quelques années que l’organisation était en “mort cérébrale” et que “l’Europe a besoin d’une armée pour la protéger des USA“.

Biden a révélé qu’il s’agit de la “bataille de l’Europe de l’Est”, car la création d’une armée européenne annulerait tout sens de la présence de dizaines de milliers de soldats américains et de centaines de leurs bases militaires en Europe. En conséquence, l’Europe de l’Est (autrefois sous domination soviétique) abandonnerait le parapluie américain sous lequel elle s’est placée et fusionnerait avec l’armée européenne. Cela ne peut que nuire à la sécurité des États-Unis et à la survie de leur hégémonie sur le monde, dont le sénateur américain Lindsey Graham a averti que “l’ordre mondial” (l’ordre occidental ou américain en fait) est en jeu.

