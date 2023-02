L’ ”Inflation Reduction Act” statunitense, l’ultimo proiettile nella testa dell’industria UE

Di Elijah J. Magnier:

Quando l’ex Segretario di Stato americano Henry Kissinger disse che “essere nemici dell’America può essere pericoloso, ma essere amici è fatale”, aveva ragione. Le conseguenze negative della guerra in Ucraina hanno rivelato alcuni dei suoi evidenti effetti nocivi sull’Europa e altri nascosti che probabilmente emergeranno in futuro, a scapito degli alleati degli Stati Uniti e a vantaggio di Washington. Ecco perché i funzionari dell’amministrazione statunitense, a differenza delle loro controparti europee, si sono dimostrati ottimi strateghi nel pianificare, condurre e raccogliere tutti i benefici della guerra in Ucraina. L’ultima in ordine di tempo è la migrazione dell’industria europea verso il Nord America a causa della mancanza di energia e di materie prime nel continente a seguito della decisione dell’UE di tagliarsi fuori dalla Russia e presto dalla Cina.

Kissinger si riferiva al presidente Ngo Dinh Diem, il presidente del Vietnam del Sud sostenuto dagli Stati Uniti, che fu assassinato dai suoi stessi militari dopo che gli Stati Uniti ritirarono il loro sostegno. Nguyen Van Thieu, che guidò l’attacco al palazzo presidenziale per arrestare Diem, divenne il presidente del Vietnam del Sud sostenuto dagli Stati Uniti prima di essere abbandonato quando gli Stati Uniti si ritirarono dal Vietnam. “Gli americani ce l’avevano promesso – ci siamo fidati di loro”, disse Van Thieu prima di lasciare il suo Paese un giorno prima che le forze comuniste prendessero il controllo di Hanoi nel 1975, recandosi negli Stati Uniti per cercare rifugio, dove morì all’età di 78 anni.

La storia si ripete e offre lezioni preziose, ma i leader occidentali sono lenti ad imparare o addirittura ciechi, forse per scelta. Finora, all’indomani della guerra in Ucraina, nulla è andato a favore dell’Europa, ma ogni passo sembra essere a vantaggio degli Stati Uniti. In primo luogo, all’Europa è stato negato il flusso di gas russo a basso costo, con gravi conseguenze per le popolazioni europee e la sua industria. Per assicurarsi che i leader europei non cedano alla pressione popolare dell’alta inflazione e tornino a fare affari con la Russia, sembra che la Marina statunitense abbia fatto esplodere le principali forniture di gas alla Germania, Nord Stream 1 e 2. Interrompere gli affari tra Europa e Russia è stato l’obiettivo di molti presidenti degli Stati Uniti, con scarso successo fino all’insediamento del presidente Biden, che ha promesso di interrompere questa fornitura di gas.

