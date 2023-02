La loi américaine sur la réduction de l’inflation, la dernière balle dans la tête de l’industrie européenne

Par Elijah J. Magnier :

Lorsque l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger a déclaré : “être un ennemi de l’Amérique peut être dangereux, mais être un ami est fatal”, il avait raison. Les conséquences négatives de la guerre en Ukraine ont révélé certains de ses effets néfastes apparents sur l’Europe et d’autres cachés qui sont susceptibles d’apparaître à un moment donné dans le futur, au détriment des alliés des États-Unis et à l’avantage de Washington. C’est pourquoi les responsables de l’administration américaine, contrairement à leurs homologues européens, se sont révélés d’excellents stratèges pour planifier, mener et récolter tous les bénéfices de la guerre en Ukraine. La dernière en date est la migration de l’industrie européenne vers l’Amérique du Nord en raison du manque d’énergie et de matières premières sur le continent suite à la décision de l’UE de se couper de la Russie et bientôt de la Chine.

Kissinger faisait référence au président Ngo Dinh Diem, le président du Sud-Vietnam soutenu par les États-Unis, qui a été assassiné par son armée après que les États-Unis ont retiré leur soutien. Nguyen Van Thieu, qui a mené l’attaque du palais présidentiel pour arrêter Diem, est devenu le président du Sud-Vietnam soutenu par les États-Unis avant d’être abandonné lorsque les États-Unis se sont retirés du Vietnam. “Les Américains nous avaient promis – nous leur avons fait confiance”, a déclaré Nguyen Van Thieu avant de quitter son pays, un jour seulement avant que les forces communistes ne prennent le contrôle de Hanoï en 1975, et de se rendre aux États-Unis pour y trouver refuge, où il est mort à l’âge de 78 ans.

L’histoire se répète, offrant de précieuses leçons, mais les dirigeants occidentaux sont lents à apprendre ou aveugles, peut-être par choix. Jusqu’à présent, à la suite de la guerre en Ukraine, rien n’a été fait dans le sens de l’Europe, mais chaque étape semble être à l’avantage des États-Unis. Tout d’abord, l’Europe a été privée du flux de gaz russe bon marché, avec de graves conséquences pour la population européenne et son industrie. Afin de s’assurer que les dirigeants européens ne cèdent pas sous la pression populaire d’une inflation élevée et ne reprennent pas leurs activités avec la Russie, la marine américaine semble avoir fait exploser le principal approvisionnement en gaz de l’Allemagne, Nord Stream 1 et 2. Perturber le commerce entre l’Europe et la Russie a été l’objectif de nombreux présidents américains, avec peu de succès jusqu’à ce que le président Biden prenne ses fonctions et promette de couper cet approvisionnement en gaz.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...