De US Inflation Reduction Act, de laatste kogel in het hart van de EU-industrie

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Toen de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger zei dat “een vijand van Amerika zijn gevaarlijk kan zijn, maar een vriend zijn fataal is”, had hij gelijk. De negatieve gevolgen van de oorlog in Oekraïne hebben een aantal voor de hand liggende schadelijke gevolgen voor Europa aan het licht gebracht en in de toekomst zullen waarschijnlijk andere verborgen gevolgen ten nadele van de bondgenoten van de VS en in het voordeel van Washington opduiken. Daarom zijn functionarissen van de Amerikaanse regering, in tegenstelling tot hun Europese tegenhangers, uitstekende strategen gebleken bij het plannen, uitvoeren en plukken van alle voordelen van de oorlog in Oekraïne. Het laatste is de migratie van de Europese industrie naar Noord-Amerika vanwege het gebrek aan energie en grondstoffen op het continent na het besluit van de EU om zich af te sluiten van Rusland en binnenkort van China.

Kissinger verwees naar president Ngo Dinh Diem, de door de VS gesteunde president van Zuid-Vietnam, die door zijn eigen leger werd vermoord nadat de VS hun steun hadden ingetrokken. Nguyen Van Thieu, die de aanval op het presidentiële paleis leidde om Diem te arresteren, werd de door de VS gesteunde president van Zuid-Vietnam voordat hij in de steek werd gelaten toen de VS zich uit Vietnam terugtrok. “De Amerikanen beloofden het ons – we vertrouwden hen,” zei Van Thieu slechts een dag voordat communistische troepen de controle over Hanoi overnamen in 1975, voordat hij zijn land verliet en naar de VS reisde om toevlucht te zoeken, waar hij op 78-jarige leeftijd overleed.

De geschiedenis herhaalt zich en biedt waardevolle lessen, maar westerse leiders zijn traag of zelfs blind, misschien uit vrije wil. Tot dusver is in de nasleep van de oorlog in Oekraïne niets terechtgekomen van Europa, maar lijkt elke stap in het voordeel van de VS te zijn. Eerst werd Europa de stroom van goedkoop Russisch gas ontzegd, met ernstige gevolgen voor de Europese bevolking en haar industrie. Om ervoor te zorgen dat de Europese leiders niet bezwijken onder de druk van de hoge inflatie en weer zaken gaan doen met Rusland, lijkt de Amerikaanse marine de belangrijkste gastoevoer naar Duitsland, Nord Stream 1 en 2, te hebben opgeblazen. Het verstoren van de handel tussen Europa en Rusland is het doel geweest van vele Amerikaanse presidenten, met weinig succes, totdat president Biden aantrad en beloofde deze gastoevoer af te snijden.

