Un an après le choc des titans en Ukraine : Résultats et leçons tirées (1)

Bruxelles – Rédigé par Elijah J. Magnier :

La deuxième année de l’invasion russe en Ukraine a commencé avec un nouveau monde, considérablement changé depuis le début de la guerre en février 2022. Les continents sont divisés entre eux, les alliances ont remarquablement changé, l’Occident est plus isolé et moins dominant, et la Russie gagne la bataille chez elle et en Ukraine, malgré les pertes. Il était décidément arrogant et minable pour les États-Unis de penser qu’ils pouvaient vaincre la Russie, quelles que soient les conséquences économiques pour le monde, lorsque Moscou a exigé une garantie de sécurité avant d’envoyer ses troupes en Ukraine. Le monde assiste à la naissance par césarienne d’un système multipolaire après que les États-Unis sont apparus pour combattre la Russie par le biais de l’OTAN, dont Moscou était un observateur attentif depuis de nombreuses années.

Pendant trois décennies, la Russie a cru que l’Occident la prendrait dans son club, pour découvrir récemment que les États-Unis haineux voulaient subjuguer ou dompter le Kremlin mais le garder loin, à la périphérie. La Russie a demandé à plusieurs reprises à adhérer à l’OTAN, mais sa candidature a été rejetée pour éviter d’avoir deux superpuissances dans la même organisation et pour empêcher Moscou d’opposer son veto à la volonté d’adhésion de tout nouveau membre, comme l’exige la constitution de l’OTAN.

Washington a activement renversé plusieurs dirigeants, occupé et appauvri de nombreuses nations en détruisant leurs pays, en sanctionnant des populations entières, en déplaçant des dizaines de millions de personnes et de familles, et en tuant et blessant des millions d’autres. Moscou a construit un empire en Europe de l’Est, mais les États-Unis ont établi plus de 750 bases militaires dans 80 pays. Les États-Unis et les pays de l’OTAN, qui n’ont aucun compte à rendre, ont mené des interventions illégales dans les affaires d’autres pays en raison de la suprématie absolue de l’empire américain depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a été renforcée après la perestroïka en 1991.

Avec le retour de la Russie sur la scène internationale depuis la fenêtre syrienne en 2015, les États-Unis ont senti la chaleur et le début de la contestation de leur hégémonie. L’élargissement de l’OTAN était le puissant espoir – et l’outil – des États-Unis pour rallier davantage de partenaires derrière eux dans leur future confrontation avec le puissant Kremlin, qui n’est plus communiste. Il était nécessaire pour la survie des États-Unis en tant que superpuissance d’affronter la Russie sur le champ de bataille par le biais d’un pays mandataire afin d’éviter une troisième guerre mondiale. Les États-Unis ont marchandé l’Ukraine, attirant la Russie dans leur arène. Mais Washington a constaté que près de 75 % de la population avait renoncé à sa quête, ne voulant pas soutenir sa guerre et faire passer “l’Amérique d’abord” avant ses intérêts.

Au lieu de la domination et de l’unilatéralisme des États-Unis, de nombreux pays, comme l’Inde, le Brésil, l’Afrique du Sud et la Chine, se joignent à la Russie pour s’élever contre Washington sans nécessairement déclarer une franche hostilité. Seize pour cent de la population mondiale se range aux côtés des États-Unis contre la Russie. Nombre de ces pays craignent d’être sanctionnés par Washington. Cela ne signifie pas que le reste du monde est du côté de la Russie, mais qu’il en a assez de la domination injuste des États-Unis, de leur violation du droit international et de leurs guerres destructrices. Cependant, les pays qui défendent un monde multipolaire proposent un nouveau modèle de coopération fondé sur les nombreuses leçons tirées des guerres américaines.

Quels sont les résultats de cette guerre ? Quelles leçons peut-on tirer après une année de combats acharnés ?

De nombreuses personnes dans le monde ne croient plus ou ne prêtent plus attention au discours américain d’exportation de la “démocratie”, des “droits de l’homme” ou de la “liberté”, des valeurs utilisées pour renverser plusieurs nations et des dirigeants élus. Un an de guerre ne signifie pas l’expansion de la Russie ou un changement de stratégie pour redevenir un empire. Il s’agit précisément de ce que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lorsqu’on lui a dit que le peuple américain pensait qu’il donnait trop à l’Ukraine : “S’ils ne changent pas d’avis, s’ils ne soutiennent pas l’Ukraine, ils perdront l’OTAN et ils perdront leur leadership dans le monde.”

En fait, il s’agit de faire revivre l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, qui était un cerveau mort, comme l’a décrit le président français Emmanuel Macron et confirmé le président Joe Biden, qui a dit au monde pourquoi il combattait la Russie en Ukraine. “Il ne s’agit pas de l’Ukraine. Il s’agit de l’OTAN. Il s’agit de l’Europe de l’Est”, a déclaré le président américain. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré : “La guerre en Ukraine n’a pas commencé en février dernier. Elle a commencé en 2014”, en référence au coup d’État de Maidan contre un président ukrainien élu.

L’OTAN dirigée par les États-Unis et l’Ukraine croyaient qu’il était possible de vaincre la Russie, de paralyser son économie avec des milliers de sanctions et de chasser le président Vladimir Poutine du pouvoir après seulement quelques mois de combat. Ces objectifs américains exagérés et irréalistes, présentés aux alliés européens pour les convaincre de faire davantage pour soutenir l’Ukraine, se sont avérés illusoires, comme l’a confirmé le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, leader de l’UE et membre de l’OTAN. En entraînant leurs alliés dans la guerre en Ukraine (et dans toutes les guerres de ces dernières décennies), les États-Unis ont causé une grande douleur à l’Europe, un allié naturel supposé de la Russie, en particulier lorsque les dirigeants européens ont orchestré des sanctions contre la Russie. Les responsables européens ont délibérément ignoré l’effet boomerang sur les économies de chaque nation européenne.

Le président Biden a réussi à séparer l’Allemagne, sa principale cible dans cette guerre, de la Russie et a saboté le gazoduc russo-allemand Nord Stream sans avoir à rendre de comptes et avec une réponse européenne muette. Le prix à payer pour être un allié des États-Unis est fatal, disait Henry Kissinger. Le président Donald Trump a fait de son mieux pour séparer la Russie et l’Allemagne. Pourtant, il a échoué en raison de la politique allemande de distanciation vis-à-vis de l’hégémonie américaine sous Angela Merkel, ce qui est loin d’être le cas sous le chancelier Olaf Scholz.

Il était important pour les États-Unis de stopper la croissance économique de la Russie et de voir les centaines de milliards d’euros provenant de la vente de gaz bon marché au continent européen atterrir dans les coffres russes. Il était plus abordable pour les États-Unis de se battre maintenant que lorsque les économies croissantes de la Russie et de la Chine deviendront incontrôlables, surtout lorsque le déficit américain aura atteint 31,4 trillions de dollars. La Russie et la Chine sont devenues des pays riches dotés de puissantes armées qui menacent la domination américaine dans la prochaine décennie, à moins qu’une guerre ne remodèle l’économie mondiale.

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...