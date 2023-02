Un año después del choque de titanes en Ucrania: Resultados y lecciones aprendidas (1)

Bruselas – Escrito por Elijah J. Magnier:

El segundo año de la invasión rusa de Ucrania ha comenzado con un mundo nuevo, significativamente cambiado desde el inicio de la guerra el pasado febrero de 2022. Los continentes están divididos entre sí, las alianzas han cambiado notablemente, Occidente está más aislado y es menos dominante, y Rusia está ganando la batalla en casa y en Ucrania, a pesar de las pérdidas. Fue decididamente arrogante y pésimo que Estados Unidos pensara que podía derrotar a Rusia, independientemente de las consecuencias económicas para el mundo, cuando Moscú exigió una garantía de seguridad antes de enviar sus tropas a Ucrania. El mundo está asistiendo al nacimiento por cesárea de un sistema multipolar después de que Estados Unidos emergiera para luchar contra Rusia a través de la OTAN, de la que Moscú había sido un estrecho observador durante muchos años.

Durante tres décadas, Rusia confió en que Occidente la acogería en su club, sólo para descubrir recientemente que el odioso Estados Unidos quería subyugar o domesticar al Kremlin, pero mantenerlo lejos, en la periferia. Rusia ha pedido en repetidas ocasiones ingresar en la OTAN, pero su solicitud ha sido rechazada para evitar que haya dos superpotencias en la misma organización y para impedir que Moscú vete la voluntad de cualquier nuevo miembro de ingresar, como exige la constitución de la OTAN.

Washington ha derrocado activamente a varios líderes, ha ocupado y empobrecido a muchas naciones destruyendo sus países, sancionando a poblaciones enteras, desplazando a decenas de millones de personas y familias, y matando y hiriendo a millones más. Rusia construyó un imperio en Europa Oriental, pero Estados Unidos estableció más de 750 bases militares en 80 países. Las naciones irresponsables de EEUU y la OTAN llevaron a cabo intervenciones ilegales en los asuntos de otros países debido a la supremacía absoluta del imperio estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial, que se reforzó tras la perestroika en 1991.

Con el regreso de Rusia a la arena internacional desde la ventana siria en 2015, EE.UU. sintió el calor y el comienzo del desafío a su hegemonía. La ampliación de la OTAN era la poderosa esperanza -y herramienta- de EE.UU. para reunir a más socios a su favor en su futura confrontación con el poderoso Kremlin, ya no comunista. Era necesario para la supervivencia de EEUU como superpotencia enfrentarse a Rusia en el campo de batalla a través de un país interpuesto para evitar una tercera guerra mundial. Estados Unidos regateó sobre Ucrania, atrayendo a Rusia a su terreno. Pero Washington se encontró con que casi el 75% de la población había renunciado a su empeño, no queriendo apoyar su guerra y anteponiendo “América primero” a sus intereses.

En lugar de la dominación y el unilateralismo de Estados Unidos, muchos países, como India, Brasil, Sudáfrica y China, se están uniendo a Rusia para hablar en contra de Washington sin declarar necesariamente una hostilidad abierta. El 16% de la población mundial está con Estados Unidos contra Rusia. Muchos de estos países temen ser sancionados por Washington. Esto no significa que el resto del mundo esté de parte de Rusia, sino que está harto de la injusta dominación, la violación del derecho internacional y las guerras destructivas de Estados Unidos. Sin embargo, los países que defienden un mundo multipolar ofrecen un nuevo modelo de cooperación basado en las numerosas lecciones aprendidas de las guerras estadounidenses.

¿Qué ha conseguido esta guerra? ¿Qué lecciones se pueden extraer tras un año de encarnizados combates?

Mucha gente en todo el mundo ya no cree ni presta atención a la narrativa estadounidense de exportar “democracia”, “derechos humanos” o “libertad”, valores utilizados para derrocar a varias naciones y destituir a líderes electos. No se trata de la expansión de Rusia ni de un cambio de estrategia para volver a convertirse en un imperio. Se trata precisamente de lo que dijo el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cuando le dijeron que el pueblo estadounidense pensaba que estaban dando demasiado a Ucrania: “Si no cambian de opinión, si no apoyan a Ucrania, perderán la OTAN y perderán su liderazgo en el mundo. De hecho, se trata de revivir la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que era un cerebro muerto, como lo describió el presidente francés Emmanuel Macron y lo confirmó el presidente Joe Biden, quien le dijo al mundo por qué estaba luchando contra Rusia en Ucrania. “No se trata de Ucrania. Se trata de la OTAN. Se trata de Europa del Este”, declaró el presidente estadounidense. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró: “La guerra en Ucrania no empezó el pasado febrero. Empezó en 2014”, en referencia al golpe de Maidán contra un presidente ucraniano electo.

La OTAN, liderada por Estados Unidos, y Ucrania creyeron que era posible derrotar a Rusia, paralizar su economía con miles de sanciones y desalojar del poder al presidente Vladimir Putin tras sólo unos meses de lucha. Estos objetivos exagerados y poco realistas de Estados Unidos, presentados a los aliados europeos para convencerlos de que hicieran más para apoyar a Ucrania, resultaron ser una ilusión, como confirmó el líder de la UE y miembro de la OTAN Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán. Al arrastrar a sus aliados a la guerra de Ucrania (y a todas las guerras de las últimas décadas), Estados Unidos causó un gran dolor a Europa, un supuesto aliado natural de Rusia, especialmente cuando los líderes europeos orquestaron sanciones contra Rusia. Los líderes europeos ignoraron deliberadamente el efecto boomerang en las economías de todas y cada una de las naciones europeas.

El presidente Biden consiguió separar a Alemania, su principal objetivo en esta guerra, de Rusia y saboteó el gasoducto ruso-alemán Nord Stream sin rendir cuentas y con una respuesta europea totalmente silenciosa. El precio de ser aliado de Estados Unidos es fatal, dijo Henry Kissinger. El presidente Donald Trump hizo todo lo posible por separar a Rusia y Alemania. Aun así, fracasó debido a la política alemana de distanciamiento de la hegemonía estadounidense bajo Angela Merkel, que dista mucho de la del canciller Olaf Scholz. Para Estados Unidos era importante frenar el crecimiento económico de Rusia y que cientos de miles de millones de euros procedentes de la venta de gas barato al continente europeo fueran a parar a las arcas rusas. Para EE.UU. era más asequible luchar ahora que cuando las crecientes economías de Rusia y China se volvieran incontrolables, especialmente cuando el déficit de EE.UU. hubiera alcanzado los 31,4 billones de dólares. Rusia y China se han convertido en países ricos con poderosos ejércitos que amenazan el dominio estadounidense en la próxima década, a menos que una guerra reconfigure la economía mundial.

