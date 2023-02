Un anno dopo lo scontro tra titani in Ucraina: Risultati e lezioni apprese (1)

Bruxelles – Scritto da Elijah J. Magnier:

Il secondo anno dell’invasione russa dell’Ucraina è iniziato con un mondo nuovo, notevolmente cambiato rispetto all’inizio della guerra nel febbraio 2022. I continenti sono divisi tra loro, le alleanze sono notevolmente cambiate, l’Occidente è più isolato e meno dominante e la Russia sta vincendo la battaglia in patria e in Ucraina, nonostante le perdite. È stata un’idea decisamente arrogante e pessima quella degli Stati Uniti di pensare di poter sconfiggere la Russia, indipendentemente dalle conseguenze economiche per il mondo, quando Mosca ha chiesto una garanzia di sicurezza prima di inviare le proprie truppe in Ucraina. Il mondo sta assistendo al parto cesareo di un sistema multipolare dopo che gli Stati Uniti sono emersi per combattere la Russia attraverso la NATO, di cui Mosca è stata un’attenta osservatrice per molti anni.

Per tre decenni, la Russia ha confidato che l’Occidente l’avrebbe accolta nel suo club, per poi scoprire di recente che gli odiosi Stati Uniti volevano soggiogare o addomesticare il Cremlino, ma tenerlo lontano, alla periferia. La Russia ha chiesto più volte di entrare a far parte della NATO, ma la sua candidatura è stata respinta per evitare di avere due superpotenze nella stessa organizzazione e per impedire a Mosca di porre il veto sulla volontà di adesione di un nuovo membro, come previsto dalla costituzione della NATO.

Washington ha attivamente rovesciato diversi leader, occupato e impoverito molte nazioni distruggendo i loro Paesi, sanzionando intere popolazioni, sfollando decine di milioni di persone e famiglie e uccidendone e ferendone altri milioni. La Russia ha costruito un impero nell’Europa orientale, ma gli Stati Uniti hanno stabilito oltre 750 basi militari in 80 Paesi. Gli Stati Uniti e le nazioni della NATO, che non sono tenuti a rendere conto del loro operato, hanno effettuato interventi illegali negli affari di altri Paesi a causa della supremazia assoluta dell’impero statunitense fin dalla Seconda guerra mondiale, rafforzata dopo la perestrojka del 1991.

Con il ritorno della Russia sulla scena internazionale dalla finestra siriana nel 2015, gli Stati Uniti hanno sentito il calore e l’inizio della sfida alla loro egemonia. L’allargamento della NATO è stata la speranza – e lo strumento – degli Stati Uniti per raccogliere più partner dietro di sé nel futuro confronto con il potente Cremlino, non più comunista. Per la sopravvivenza degli Stati Uniti come superpotenza era necessario affrontare la Russia sul campo di battaglia attraverso un Paese per procura, per evitare una terza guerra mondiale. Gli Stati Uniti hanno mercanteggiato sull’Ucraina, attirando la Russia nella loro arena. Ma Washington ha scoperto che quasi il 75% della popolazione aveva rinunciato alla sua missione, non volendo sostenere la sua guerra e mettendo “l’America prima di tutto” davanti ai propri interessi.

Al posto del dominio e dell’unilateralismo statunitense, molti Paesi, come l’India, il Brasile, il Sudafrica e la Cina, si stanno unendo alla Russia per parlare contro Washington senza necessariamente dichiarare una vera e propria ostilità. Il sedici per cento della popolazione mondiale si schiera con gli Stati Uniti contro la Russia. Molti di questi Paesi temono di essere sanzionati da Washington. Questo non significa che il resto del mondo sia dalla parte della Russia, ma che è stufo del dominio ingiusto degli Stati Uniti, della violazione del diritto internazionale e delle guerre distruttive. Tuttavia, i Paesi che si battono per un mondo multipolare offrono un nuovo modello di cooperazione basato sulle numerose lezioni apprese dalle guerre statunitensi.

Quali sono i risultati di questa guerra? Quali insegnamenti si possono trarre dopo un anno di feroci combattimenti?

Molte persone in tutto il mondo non credono più o non prestano attenzione alla narrazione degli Stati Uniti sull’esportazione della “democrazia”, dei “diritti umani” o della “libertà”, valori utilizzati per rovesciare diverse nazioni e rimuovere i leader eletti. Un anno di guerra non riguarda l’espansione della Russia o un cambio di strategia per tornare a essere un impero. Si tratta proprio di ciò che ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky quando gli è stato detto che il popolo americano pensava di dare troppo all’Ucraina: “Se non cambiano idea, se non sostengono l’Ucraina, perderanno la NATO e la loro leadership nel mondo”. In realtà, si tratta di rianimare l’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, che era un cervello morto, come descritto dal presidente francese Emmanuel Macron e confermato dal presidente Joe Biden, che ha detto al mondo perché stava combattendo la Russia in Ucraina. “Non si tratta dell’Ucraina. Si tratta della NATO. Si tratta dell’Europa orientale”, ha dichiarato il presidente statunitense. Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato: “La guerra in Ucraina non è iniziata lo scorso febbraio. È iniziata nel 2014”, riferendosi al colpo di Stato di Maidan contro un presidente ucraino eletto.

La NATO guidata dagli Stati Uniti e l’Ucraina credevano che fosse possibile sconfiggere la Russia, paralizzare la sua economia con migliaia di sanzioni e rimuovere il Presidente Vladimir Putin dal potere dopo solo pochi mesi di combattimenti. Questi obiettivi esagerati e irrealistici degli Stati Uniti, presentati agli alleati europei per convincerli a fare di più per sostenere l’Ucraina, si sono rivelati un’illusione, come ha confermato il leader dell’UE e membro della NATO , il primo ministro ungherese Viktor Orbán. Trascinando i propri alleati nella guerra in Ucraina (e in tutte le guerre degli ultimi decenni), gli Stati Uniti hanno causato grande dolore all’Europa, presunto alleato naturale della Russia, soprattutto quando i leader europei hanno orchestrato le sanzioni contro la Russia. I leader europei hanno deliberatamente ignorato l’effetto boomerang sulle economie di ogni singola nazione europea.

Il Presidente Biden è riuscito a separare la Germania, suo principale obiettivo in questa guerra, dalla Russia e ha sabotato il gasdotto russo-tedesco Nord Stream senza alcuna responsabilità e con una risposta europea totalmente silenziosa. Il prezzo di essere un alleato degli Stati Uniti è fatale, ha detto Henry Kissinger. Il Presidente Donald Trump ha fatto del suo meglio per separare Russia e Germania. Tuttavia, ha fallito a causa della politica della Germania di prendere le distanze dall’egemonia statunitense sotto Angela Merkel, che è ben lontana dal caso del cancelliere Olaf Scholz. Per gli Stati Uniti era importante fermare la crescita economica della Russia e far confluire nelle casse russe centinaia di miliardi di euro provenienti dalla vendita di gas a basso costo al continente europeo. Per gli Stati Uniti era più conveniente combattere ora che non quando le economie in crescita di Russia e Cina sarebbero diventate incontrollabili, soprattutto quando il deficit americano aveva raggiunto i 31.400 miliardi di dollari. La Russia e la Cina sono diventate paesi ricchi con potenti militari che minacciano il dominio degli Stati Uniti nel prossimo decennio, a meno che una guerra non rimodelli l’economia mondiale.

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...