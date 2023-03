Un an après le choc des titans en Ukraine : Résultats et leçons apprises (3)

Bruxelles par Elijah J. Magnier :

La déclaration du président Joe Biden selon laquelle la Russie n’inclurait pas les quatre provinces ukrainiennes annoncées par le président Vladimir Poutine dans ses objectifs et que la guerre durerait “des années” n’est plus réalisable. L’armée russe a consolidé plusieurs fronts et progresse régulièrement vers la ville de Bakhmout afin de ne pas épuiser son armée et de contrôler l’étape de la guerre choisie par le Kremlin, et non par l’Ukraine et l’OTAN. Il n’est pas impossible que le plan américain d’épuiser l’armée russe se soit retourné contre l’OTAN, où le Kremlin semble épuiser les stocks d’armes stratégiques et l’économie de l’Occident.

Il est possible que, en fonction des performances des armées russe et ukrainienne sur le champ de bataille, la Russie envisage d’étendre ses opérations à la ville d’Odessa afin de fermer le seul débouché de l’Ukraine sur la mer Noire. Supposons que l’Occident continue de soutenir l’Ukraine en lui envoyant davantage d’armes. Dans ce cas, il est peu probable que la Russie cesse de presser l’industrie de l’armement et l’économie de l’Occident alors que l’inflation augmente en Europe. Donc, d’un point de vue militaire, il est logique que la Russie ne permette pas à l’armée ukrainienne de massifier ses forces en étant réarmée par l’OTAN et d’attaquer les défenses russes. Par conséquent, les militaires russes continueront à avancer et à engager l’ennemi afin d’épuiser ses ressources humaines et infrastructurelles.

Pour ce faire, les nouvelles forces russes doivent d’abord prendre le contrôle total des zones restantes de Lougansk, de plus de quarante pour cent de Donetsk et de ce qui reste de Zaporizhzhya et de Kherson. La Russie a encore beaucoup de terres à saisir si les Ukrainiens continuent de se battre jusqu’au dernier homme pour la gloire de la domination de l’OTAN et des États-Unis, comme l’a révélé le président Zelensky. Il convient de noter que le président ukrainien a changé de langage, disant à l’Occident que ses hommes se battent pour leur bien-être et pour l’hégémonie américaine, un commentaire qu’il n’a jamais partagé ouvertement, bien que son ministre de la défense ait exprimé le même point de vue ces dernières semaines.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...