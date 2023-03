Un anno dopo lo scontro tra titani in Ucraina: Risultati e lezioni apprese (3)

Bruxelles di Elijah J. Magnier:

La dichiarazione del presidente Joe Biden, secondo cui la Russia non avrebbe incluso le quattro province ucraine annunciate dal presidente Vladimir Putin nei suoi obiettivi e che la guerra sarebbe durata “anni”, non è più fattibile. L’esercito russo ha consolidato diversi fronti e sta avanzando costantemente verso la città di Bakhmut per non esaurire le proprie forze armate e per controllare la fase della guerra scelta dal Cremlino, non dall’Ucraina e dalla NATO. Non è escluso che il piano degli Stati Uniti per esaurire l’esercito russo si sia rivolto contro la NATO, dove il Cremlino sembra stia esaurendo le scorte di armi strategiche e l’economia dell’Occidente.

È possibile che, a seconda delle prestazioni degli eserciti russo e ucraino sul campo di battaglia, la Russia prenda in considerazione la possibilità di estendere le sue operazioni alla città di Odesa per chiudere l’unico sbocco dell’Ucraina sul Mar Nero. Supponiamo che l’Occidente continui a sostenere l’Ucraina inviando più armi. In questo caso, è improbabile che la Russia smetta di spremere l’industria degli armamenti e l’economia dell’Occidente mentre l’inflazione aumenta in Europa. Quindi, da un punto di vista militare, è logico che la Russia non permetterà all’esercito ucraino di ammassare le proprie forze venendo riarmato dalla NATO e di attaccare le difese russe. Pertanto, l’esercito russo continuerebbe ad avanzare e ad impegnare il nemico per esaurire le sue risorse umane e infrastrutturali.

Per farlo, le nuove forze russe devono prima prendere il pieno controllo delle aree rimanenti di Lugansk, di oltre il quaranta per cento di Donetsk e di ciò che resta di Zaporizhzhya e Kherson. La Russia ha ancora molte terre da conquistare se gli ucraini continueranno a combattere fino all’ultimo uomo per la gloria del dominio della NATO e degli Stati Uniti, come ha rivelato il presidente Zelensky. È degno di nota il fatto che il presidente ucraino abbia cambiato linguaggio, dicendo all’Occidente che i suoi uomini stanno combattendo per il loro benessere e per l’egemonia statunitense, un commento che non ha mai condiviso apertamente, sebbene il suo ministro della Difesa abbia espresso la stessa opinione nelle ultime settimane.

