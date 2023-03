Gaat de Europese wind richting Rusland waaien? Het is slechts een kwestie van tijd.

Brussel – door Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Het is nog te vroeg om te zeggen of Europa binnenkort van koers en beleid ten opzichte van Rusland zal verschuiven als Moskou de oorlog in Oekraïne voortzet en president Vladimir Poetin de volledige controle over de vier regio’s afkondigt die zich na het referendum bij Rusland willen aansluiten. Deze controle zou betekenen dat de NAVO, die vanuit Oekraïne oorlog heeft gevoerd en haar van alle militaire hardware en inlichtingenplanning heeft voorzien, is verslagen. Het zou het tapijt onder de voeten van VS vandaan weghalen, die niet het doel hebben bereikt dat zij Europa hadden beloofd, namelijk de Russische economie lamleggen, de olie- en gasprijzen doen dalen en president Poetin ten val brengen. Dit zou de stemmen van een bezwaar van de Europese bevolking en partijen tegen de EU-leiders doen opleven en verschillende koppen binnen de Europese Unie ten val kunnen brengen. De niet verkozen maar officieel benoemde EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zijn gemakkelijk op te offeren. Zij zijn uitverkoren of hebben zich vrijwillig aangemeld als speerpunt in de Russische oorlog tegen de VS, die de Europese economie en industrie hard treft.

Tijdens een vergadering van de NAVO-defensieministers in Brussel onthulde Stoltenberg dat Oekraïne een hoeveelheid munitie gebruikt die de productiviteit van de dertig lidstaten samen overtreft en de voorraden van alle betrokken landen heeft uitgeput. Dit is de eerste erkenning door de NAVO van de heftigheid van de oorlog en een erkenning van de onjuistheid van de informatie die de NAVO-leden in de laatste maanden van de oorlog hebben verstrekt, namelijk dat Rusland zonder munitie zat en dat zijn militaire situatie kritiek was.

Maar bij het eerste teken van zwakte in de gelederen van de bondgenoten, of onwil om bepaalde dodelijke wapens zoals tanks en straaljagers te leveren, haasten de Amerikaanse leiders zich om de nerveuze Europese partners gerust te stellen. Generaal Mark Milley, commandant van het US Joint Forces Command, stelde dat “Rusland de oorlog strategisch en praktisch heeft verloren, de NAVO nog nooit zo sterk is geweest en Rusland een paria-staat is geworden”.

