La Cina si è impegnata con successo nella complicata diplomazia del ME con Iran e Arabia Saudita.

Di Elijah J. Magnier:

Lungi dall’essere una storia d’amore o una luna di miele tra due Paesi rivali che hanno condotto guerre e battaglie per procura per decenni, il riavvicinamento tra l’Iran e l’Arabia Saudita può essere definito come una vera e propria conquista per entrambi i Paesi, ma soprattutto per la diplomazia cinese. È la prima volta che la superpotenza economica asiatica viene coinvolta direttamente nella riconciliazione più complicata del Medio Oriente, dove Pechino si è limitata a espandere la propria influenza economica piuttosto che politica. La politica di riconciliazione iraniana si allinea con gli obiettivi del Presidente Raisi, fin dal primo giorno della sua presidenza, di ristabilire le relazioni con i Paesi vicini e di allontanare gli Stati Uniti e Israele dall’Asia occidentale.

La ripresa delle relazioni diplomatiche tra Iran e Arabia Saudita non è una sorpresa. Durante il secondo dei cinque incontri tenutisi a Baghdad, in Iraq, nel 2021, le due parti hanno discusso e concordato molte questioni, tra cui la riattivazione della cooperazione economica del 1998, l’accordo di sicurezza del 2001 e la riapertura delle rispettive ambasciate e consolati. Tuttavia, l’Iran e l’Arabia Saudita si sono impegnati a ridurre le loro attività antagoniste e a lavorare direttamente con i gruppi locali o i Paesi coinvolti nei conflitti irano-sauditi per risolvere e porre fine alle ostilità sul terreno. I Paesi interessati sono principalmente Yemen, Bahrein, Siria, Iraq e Libano, e di tenere Israele fuori da qualsiasi cooperazione di sicurezza con il CCG. Entrambi i Paesi hanno concordato di astenersi dalle ostilità mediatiche reciproche e di interrompere le attività per procura sui rispettivi confini che potrebbero danneggiare la loro sicurezza nazionale.

L’Iran vuole porre fine (o limitare) il finanziamento straniero delle rivolte e delle operazioni di sabotaggio sul proprio territorio. I funzionari iraniani hanno tacitamente accusato l’Arabia Saudita di aver finanziato i recenti disordini e i suoi servizi di sicurezza hanno sequestrato milioni di dollari in contanti e camion di armi che avrebbero dovuto essere consegnati all’opposizione e ai gruppi terroristici operanti in Iran.

L’Arabia Saudita è impegnata nella sua “visione 2030” che prevede la riduzione della dipendenza dal petrolio, la diversificazione dell’economia e lo sviluppo di servizi pubblici, infrastrutture e turismo. Qualsiasi attacco alle infrastrutture petrolifere saudite danneggerebbe la sicurezza del Paese e minerebbe la sua futura visione interna e internazionale per consolidare il governo del principe corvo Mohamad Bin Salman. La Cina si offre come garante dopo che l’Arabia Saudita e l’Iran hanno affermato il loro impegno e rispetto per il rispetto dell’accordo e la risoluzione pacifica delle loro divergenze. Inoltre, l’Arabia Saudita ha osservato come l’Iran abbia sfidato gli Stati Uniti, abbia tenuto testa a tutte le loro dure sanzioni, abbia bombardato la più grande base militare statunitense in Iraq, abbia esteso la sua influenza in molti Paesi della regione e goda di uno status speciale con la Cina. Per Bin Salman era giunto il momento di vincere una guerra con l’Iran senza combattere. È stato allora che la Cina ha teso la mano a entrambi i Paesi.

Per la prima volta, la Cina è emersa come un attore potente e di successo in Medio Oriente, analogamente al ritorno della Russia nell’arena mediorientale attraverso la porta della Siria nel 2015. Con alleati efficaci che siedono su preziose risorse naturali, la loro stabilità è vitale per la Cina e per il resto dell’Asia. La conclusione di un accordo di sicurezza e stabilità e il ripristino delle relazioni tra Arabia Saudita e Iran è il risultato più significativo ottenuto dalla Cina dopo sei giorni di ardui negoziati.

L’assunzione da parte della Cina del ruolo di sostenitore della sicurezza in una regione intricata e sensibile segna l’inizio di una nuova fase per il Presidente Xi Jinping all’inizio del suo terzo mandato al potere. È un passo inevitabile per una gigantesca superpotenza economica in una regione monopolizzata dagli Stati Uniti per decenni. A differenza dell’Iran, l’Arabia Saudita non vede l’accordo con l’Iran come contrario agli interessi di Washington. Per Riyadh, il ritorno del calore tra Arabia Saudita e Stati Uniti entro la fine del mandato di Joe Biden nel 2025 non è fuori questione. Biden considerava l’Arabia Saudita un regno “paria” che doveva essere isolato e ha ritirato il sistema di difesa missilistica Patriot quando l’Arabia Saudita era nel mezzo di una guerra con Ansar Allah (Houthis), una mossa che ha irritato il monarca del regno. Gli Stati Uniti sembrano ritenere che “petrolio in cambio di sicurezza” non sia più un impegno che valga la pena mantenere.

