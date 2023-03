China hat sich erfolgreich an der komplizierten ME-Diplomatie mit Iran und Saudi-Arabien beteiligt.

Von Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Weit entfernt von einer Liebesaffäre oder Flitterwochen zwischen zwei rivalisierenden Ländern, die seit Jahrzehnten Stellvertreterkriege und Schlachten führen, kann die Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien als echter Erfolg für beide Länder, vor allem aber für die chinesische Diplomatie bezeichnet werden. Es ist das erste Mal, dass sich die asiatische Wirtschaftssupermacht direkt an der kompliziertesten Versöhnung im Nahen Osten beteiligt, wo sich Peking bisher auf die Ausweitung seines wirtschaftlichen und nicht seines politischen Einflusses beschränkt hat. Die iranische Versöhnungspolitik steht im Einklang mit den Zielen, die Präsident Raisi seit dem ersten Tag seiner Präsidentschaft verfolgt, nämlich die Beziehungen zu den Nachbarländern wiederherzustellen und die USA und Israel von Westasien zu distanzieren.

Die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien kommt nicht überraschend. Während des zweiten von fünf Treffen in Bagdad (Irak) im Jahr 2021 erörterten und vereinbarten beide Seiten zahlreiche Themen, darunter die Reaktivierung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit von 1998, das Sicherheitsabkommen von 2001 und die Wiedereröffnung ihrer jeweiligen Botschaften und Konsulate. Iran und Saudi-Arabien verpflichteten sich aber auch, ihre antagonistischen Aktivitäten einzuschränken und direkt mit den lokalen Gruppen oder Ländern zusammenzuarbeiten, die in die iranisch-saudischen Konflikte verwickelt sind, um die Feindseligkeiten vor Ort zu lösen und zu beenden. Bei den betroffenen Ländern handelt es sich vor allem um Jemen, Bahrain, Syrien, Irak und Libanon, und Israel soll aus der Sicherheitszusammenarbeit mit dem Golf-Kooperationsrat herausgehalten werden. Beide Länder erklärten sich bereit, auf mediale Feindseligkeiten gegeneinander zu verzichten und Stellvertreteraktivitäten an ihren jeweiligen Grenzen einzustellen, die ihre nationale Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Der Iran möchte die ausländische Finanzierung der Unruhen und Sabotageakte auf seinem Boden beenden (oder einschränken). Die iranischen Behörden haben Saudi-Arabien stillschweigend beschuldigt, die jüngsten Unruhen zu finanzieren, und die iranischen Sicherheitsdienste haben Bargeld und Waffenlieferungen in Millionenhöhe beschlagnahmt, die an Oppositions- und Terrorgruppen im Iran geliefert werden sollten.

Saudi-Arabien hat sich seiner “Vision 2030” verschrieben, mit der das Land seine Abhängigkeit vom Öl verringert, seine Wirtschaft diversifiziert und öffentliche Dienstleistungen, Infrastruktur und Tourismus ausbaut. Jeder Angriff auf die saudische Öl-Infrastruktur würde die Sicherheit Saudi-Arabiens beeinträchtigen und die künftige nationale und internationale Vision zur Konsolidierung der Herrschaft von Kronprinz Mohamad Bin Salman untergraben. China bietet sich als Garant an, nachdem Saudi-Arabien und der Iran ihr Engagement und ihre Achtung für die Einhaltung der Vereinbarung und die friedliche Beilegung ihrer Differenzen bekräftigt haben. Darüber hinaus beobachtete Saudi-Arabien, wie der Iran die USA herausforderte, sich gegen alle harten Sanktionen behauptete, den größten US-Militärstützpunkt im Irak bombardierte, seinen Einfluss in vielen Ländern der Region ausweitete und einen Sonderstatus gegenüber China genießt. Für Bin Salman war es an der Zeit, einen Krieg mit dem Iran zu gewinnen, ohne zu kämpfen. Das war der Zeitpunkt, an dem China beiden Ländern die Hand reichte.

Zum ersten Mal hat sich China zu einem mächtigen und erfolgreichen Akteur im Nahen Osten entwickelt, ähnlich wie Russland 2015 durch das syrische Tor in die Arena des Nahen Ostens zurückgekehrt ist. Da effektive Verbündete auf wertvollen natürlichen Ressourcen sitzen, ist ihre Stabilität für China und das übrige Asien von entscheidender Bedeutung. Der Abschluss eines Sicherheits- und Stabilitätsabkommens und die Wiederherstellung der saudi-iranischen Beziehungen ist Chinas wichtigster Erfolg nach sechs Tagen mühsamer Verhandlungen.

Chinas Übernahme der Rolle des Sicherheitsunterstützers in einer komplizierten und sensiblen Region markiert den Beginn einer neuen Phase für Präsident Xi Jinping zu Beginn seiner dritten Amtszeit. Es ist ein unvermeidlicher Schritt für eine riesige Wirtschaftssupermacht in einer Region, die seit Jahrzehnten von den USA monopolisiert wird. Im Gegensatz zum Iran ist Saudi-Arabien weit davon entfernt, das Abkommen mit dem Iran als Widerspruch zu den Interessen Washingtons zu betrachten. Für Riad ist es nicht ausgeschlossen, dass sich die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und den USA bis zum Ende der Amtszeit von Joe Biden im Jahr 2025 wieder erwärmen. Biden betrachtete Saudi-Arabien als “Paria”-Königreich, das isoliert werden müsse, und zog das Patriot-Raketenabwehrsystem ab, als Saudi-Arabien sich mitten im Krieg mit Ansar Allah (Houthis) befand, was den Monarchen des Königreichs verärgerte. Die USA scheinen zu glauben, dass “Öl für Sicherheit” keine Verpflichtung mehr ist, an der es sich lohnt festzuhalten.

