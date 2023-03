L’Irak négocie avec les Etats-Unis, qui ont besoin d’une politique stratégique claire et constructive.

Rédigé par – Elijah J. Magnier :

Vingt ans se sont écoulés depuis l’occupation de l’Irak par les États-Unis en 2003. Nombreux sont ceux qui ont écrit sur ses résultats désastreux, sur le fait qu’elle a coûté de nombreuses vies et beaucoup d’argent, et qu’elle était basée sur le mensonge selon lequel Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Personne ne s’est opposé à la fin du président irakien qui a assassiné son peuple, occupé le Koweït, déclaré la guerre à l’Iran et utilisé des armes chimiques obtenues de l’Occident contre l’Iran et les Kurdes irakiens. En fait, après avoir hâtivement balayé l’occupation grave et illégale menée par les États-Unis et leurs alliés au mépris des Nations unies, la plupart des grognements portent sur l’influence croissante de l’Iran en Irak. L’objectif est de détourner l’attention du massacre de centaines de milliers d’Irakiens par la coalition dirigée par les États-Unis et du fait que l’occupation occidentale n’a pas eu de politique claire et a contribué à la création de l’ISIS et à une instabilité durable en Mésopotamie.

L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair – qui a vigoureusement défendu l’occupation de l’Irak en 2003 – a présenté ses excuses pour la “désinformation qui a conduit 40 pays à envahir l’Irak sous le drapeau américain, affirmant qu’il possédait des armes de destruction massive sur la base de faux renseignements”. Le mot “DÉSOLÉ”, qu’il a proposé et qu’il croit peut-être, suffirait à réconforter les familles irakiennes des 300 000 à 500 000 personnes tuées par la coalition occidentale. En conséquence, l’absence de responsabilité juridique pousse l’Occident à occuper des pays comme l’Afghanistan, l’Irak, la Syrie et la Libye. Les quarante dirigeants occidentaux n’iront pas en prison pour avoir tué des centaines de milliers d’innocents et peuvent simplement tourner la page et se plaindre de la croissance des milices locales influentes qui ne sont pas loyales envers les États-Unis et l’Occident.

Mais l’Irak n’est toujours pas totalement indépendant en raison de la présence de troupes étrangères qui refusent de partir. Entre-temps, des pourparlers intensifs entre l’Irak et les États-Unis sont en cours. Le premier ministre Muhammad Shia’ al-Sudani négocie avec les États-Unis un accord prévoyant le retrait à terme de toutes les forces militaires et le maintien des forces de formation et de renseignement.

Le premier ministre irakien ne pourra aborder la question de la remise des armes des différentes organisations irakiennes influentes à l’État que si les forces d’occupation se retirent d’abord. Ces organisations impliquent la présence de troupes américaines qui refusent de quitter l’Irak et menacent l’État de diverses formes de pression. Les États-Unis détiennent l’argent irakien provenant des recettes pétrolières, qui est versé à la Banque fédérale américaine, et peuvent retenir l’argent du gouvernement de Bagdad quand ils le souhaitent.L’Amérique a utilisé cet outil de pression financière en accusant l’Irak de fournir à l’Iran des facilités pour vendre son pétrole et de fournir à la “République islamique” des devises

