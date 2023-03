Stati Uniti – Iran: Collisione in Siria non lontana dalla guerra ucraina

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Per la prima volta dallo scoppio della guerra siriana nel 2011 e dalla presenza delle forze statunitensi e dei loro alleati dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) nel nord-est della Siria, gli Stati Uniti e l’Iran si sono scambiati bombardamenti e attacchi sul territorio siriano per due giorni consecutivi. Sia l’Iran che gli Stati Uniti hanno inviato avvertimenti reciproci chiari ed espliciti. Qual è il motivo dell’improvviso nuovo atteggiamento aggressivo, dell’escalation e dell’aumento degli attacchi dei droni iraniani contro le forze statunitensi nei giacimenti di petrolio e gas di Al-Omar e Conico e nella base militare di Khirbit al-Jeer, vicino ad Al-Ya’roubia? Qual è il legame tra la guerra in Ucraina e quanto sta accadendo in Siria?

Il primo attacco, con 60 missili e droni suicidi, ha colpito le forze di occupazione statunitensi, uccidendo un contractor americano e ferendo cinque soldati statunitensi e un contractor. Gli Stati Uniti hanno risposto colpendo diversi siti vicino all’aeroporto di Deir-ezzour e ad Albu Kamal, uccidendo sette militanti dei gruppi di resistenza siriani e ferendone altri sette. Il giorno successivo, la resistenza locale sostenuta dall’Iran ha lanciato quattro droni suicidi e decine di missili sulle posizioni statunitensi, decisa a mantenere la deterrenza. Gli Stati Uniti hanno replicato colpendo altre due postazioni in Siria, a Harabet e al-Mayadeen, nel nord-est della Siria, fuori dall’area di occupazione statunitense e vicino ai confini iracheni. Gli Stati Uniti sostengono di trovarsi nel Paese in base alla legge sul terrorismo del 2001-2002, ma stanno bombardando i gruppi ausiliari siriani presenti nel Paese per difenderlo su richiesta delle autorità locali.

L’attacco dimostra che la resistenza siriana, in accordo con il governo siriano, è preparata elettronicamente e ben equipaggiata con droni, missili di precisione e razzi. L’aperta rivendicazione di responsabilità del gruppo di resistenza mostra quanto sia pronto a un confronto più ampio con le forze statunitensi.

Le forze di consulenza iraniane e diverse migliaia di loro alleati sono presenti in Siria su richiesta del governo di Damasco. La presenza di queste forze è dovuta all’occupazione della Siria nord-occidentale e nord-orientale da parte delle forze di occupazione turche e statunitensi, oltre alla presenza di migliaia di jihadisti e milizie sostenute dalla Turchia nelle province e nelle aree rurali di Idlib e Afrin. Il territorio siriano occupato rappresenta circa il 30% dell’area totale fuori dal controllo delle forze dell’Esercito Arabo Siriano. Inoltre, gli Stati Uniti mantengono un’altra base militare al valico di frontiera di Al-Tanf con l’Iraq, dove le forze americane vietano l’avvicinamento di qualsiasi truppa entro un perimetro di 50 chilometri quadrati nel deserto siriano. È qui che opera principalmente l’ISIS e il controllo statunitense impedisce all’esercito siriano e ai suoi alleati di raggiungere i resti del gruppo terroristico nell’area occupata dagli Stati Uniti.

Gli ausiliari dell’esercito siriano e i gruppi di resistenza locali operano in prima linea insieme alle forze di occupazione statunitensi e turche. I gruppi di resistenza hanno controllato il valico di Al-Bu Kamal, nel nord-est della Siria, per garantire il collegamento tra la Siria e l’Iraq, dove continua ad affluire il supporto logistico per la Siria e i suoi alleati iraniani. La mancanza di controllo degli Stati Uniti su questo valico ha irritato Israele, che utilizza le basi aeree statunitensi in Siria nelle sue manovre di combattimento per attaccare obiettivi all’interno della Siria. I camion che trasportano rifornimenti sostenuti dall’Iran e vari materiali necessari alla Siria e ai suoi alleati – in particolare in seguito al recente e devastante terremoto – passano quotidianamente per Albu Kamal. Il governo di Damasco è sottoposto a severe sanzioni statunitensi ed europee dal 2020, in base al “Caesar Act”, e il popolo siriano ha bisogno di tutto l’aiuto possibile, che viene fornito principalmente dall’Iran e dall’Iraq a causa della grave crisi economica di cui soffre il Paese.

Gli attacchi israeliani alla Siria non si sono mai fermati dall’inizio della guerra degli Stati Uniti per il cambio di regime e il sostegno all’Iran su richiesta del governo siriano. Israele ha bombardato diversi obiettivi in Siria nel nord, nel centro e nel sud, più recentemente un passaggio di convogli ad al-Tanf e ripetuti attacchi all’aeroporto di Aleppo. Con il governo di Damasco che si rifiuta di rispondere per dissuadere Israele dal violare il diritto internazionale e attaccare uno Stato sovrano, i jet israeliani si sentono liberi di bombardare giorno e notte. Ma gli attacchi israeliani hanno colpito anche obiettivi appartenenti agli alleati dell’Iran e magazzini iraniani in Siria, cambiando le regole di ingaggio.

