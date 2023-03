Gli Stati Uniti vogliono intimidire, non attaccare, la Cina, che ha definito la sua strategia futura.

Bruxelles – Scritto da Elijah J. Magnier:

Come hanno dichiarato i leader del Pentagono, l’America si sta preparando ad alzare il tetto della tensione con la Cina per un possibile scontro. Il Congresso ha approvato la proposta di un bilancio della difesa di 842 miliardi di dollari per modernizzare gli armamenti in vista di un futuro conflitto derivante dalla competizione strategica degli Stati Uniti con Pechino. Questo nuovo budget include ulteriori 9 miliardi di dollari per costruire capacità militari nel Pacifico e nel Mar Cinese e per prepararsi alla guerra “se necessario” – come ha detto il presidente dello Stato Maggiore congiunto, il generale Mark Milley – e per “mettere l’America al primo posto”. Ma gli Stati Uniti sono tutt’altro che pronti a confrontarsi con la Cina per diversi motivi: In primo luogo, non ci sono argomenti convincenti per un confronto che Washington possa presentare ai suoi partner e al popolo americano. In secondo luogo, la Cina non ha adottato una posizione militare ostile nei confronti degli Stati Uniti. Di conseguenza, il forte clamore degli Stati Uniti riflette il timore che l’industria degli armamenti cinese si unisca alla Russia in un momento in cui le forze russe avanzano sul campo di battaglia in Ucraina, nonostante la cooperazione e il sostegno di oltre 40 Paesi a guida statunitense.

In particolare, i progressi russi sul campo di battaglia ucraino sono stati lenti ma costanti da quando il Cremlino ha deciso di ridurre il numero di vittime tra le sue forze regolari per consegnare la battaglia – come una frettolosa punta di diamante – alle forze a contratto di Wagner. Tuttavia, l’esercito regolare nelle retrovie sostiene le forze di Wagner, la cui missione è limitata alla stabilizzazione e al mantenimento dei fronti. Queste forze ausiliarie, appaltate dal Ministero della Difesa, sono utilizzate dai principali eserciti, come quello statunitense, con l’organizzazione “Black Water” (ribattezzata Xe Service e poi Academi) dispiegata in Iraq, Siria e altri Paesi del mondo.

Per questo Mosca cerca l’aiuto delle forze di Wagner, perché l’impulsività del campo di battaglia può essere gestita da una forza gestibile ed esperta nella guerra urbana, soprattutto a Bakhmont e nelle città che si prevede seguiranno per raggiungere gli obiettivi annunciati. L’uso di contractors riduce le perdite dell’esercito regolare ed evita la rabbia del popolo russo quando i suoi figli meno esperti vengono uccisi sul campo di battaglia. La Russia ha utilizzato l’esercito regolare per le fortificazioni, il supporto di fuoco a distanza, il supporto logistico e il supporto medico per il gruppo Wagner. Le forze contraenti hanno anche richiesto il supporto dell’aviazione russa quando necessario. Tuttavia, i Paesi della NATO hanno fornito una serie di missili antiaerei per neutralizzare la forza aerea russa. La Russia utilizza principalmente droni da ricognizione e suicidi, missili di precisione a lungo raggio e fuoco di artiglieria.

La Russia sta reclutando centinaia di migliaia di nuovi volontari e appaltatori professionisti mentre i combattimenti rimangono intensi e non mostrano segni di cessazione a breve. Il Presidente Vladimir Putin ha evitato il risentimento interno non chiamando altri soldati di leva, nonostante l’insistenza dei russi a continuare la guerra in barba all’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (NATO). Per alzare il livello del confronto con l’Occidente, Putin ha annunciato l’intenzione di inviare armi nucleari tattiche in Bielorussia, “come fanno gli Stati Uniti nel continente europeo”, secondo il presidente russo. Putin si riferisce allo schieramento americano di oltre 100 testate nucleari in Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi e Turchia.

Ma il coordinatore della politica estera europea Josep Borrell ha messo in guardia dal dispiegamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia, descrivendo la mossa come “un’escalation irresponsabile e una minaccia per l’Europa, e l’Unione Europea è pronta a rispondere con ulteriori sanzioni”. Non esistono testate nucleari democratiche e dittatoriali. È quindi improbabile che l’Europa imponga sanzioni efficaci alla Russia e accetti che le nazioni europee ospitino le bombe nucleari statunitensi. La più grande perdente sarà l’Europa, che è piena di armi nucleari e che gli americani vogliono colpire per prima in caso di una grande guerra tra le superpotenze. Tuttavia, il continente europeo non ha bisogno delle bombe nucleari statunitensi perché Francia e Gran Bretagna hanno centinaia di testate nucleari per difendersi. Pertanto, l’America ha utilizzato l’arena europea per attaccare la Russia dal continente vicino, sperando che l’Europa, e non l’America, sia l’arena per lo scambio nucleare in caso di una grande guerra.

