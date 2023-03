USA – Iran: Kollision in Syrien nicht weit vom Ukraine-Krieg entfernt

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Zum ersten Mal seit dem Ausbruch des Syrienkriegs im Jahr 2011 und der Präsenz der US-Streitkräfte und ihrer Verbündeten der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) im Nordosten Syriens haben die USA und der Iran an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Bombenangriffe und Angriffe auf syrisches Gebiet ausgeführt. Sowohl Iran als auch die USA haben klare und ausdrückliche gegenseitige Warnungen ausgesprochen. Was ist der Grund für die plötzliche neue aggressive Haltung, die Eskalation und die verstärkten iranischen Drohnenangriffe auf die US-Streitkräfte in den Öl- und Gasfeldern Al-Omar und Conico sowie auf den Militärstützpunkt Khirbit al-Jeer bei Al-Ya’roubia? Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Krieg in der Ukraine und dem, was in Syrien geschieht?

Beim ersten Angriff mit 60 Raketen und Selbstmorddrohnen wurden die US-Besatzungstruppen getroffen, wobei ein US-Auftragnehmer getötet und fünf US-Soldaten und ein Auftragnehmer verwundet wurden. Als Vergeltung schlugen die USA mehrere Ziele in der Nähe des Flughafens Deir-ezzour und in Albu Kamal ein und töteten sieben Kämpfer der syrischen Widerstandsgruppen und verwundeten sieben weitere. Am folgenden Tag schoss der vom Iran unterstützte lokale Widerstand vier Selbstmorddrohnen und Dutzende von Raketen auf die US-Stellungen ab, um die Abschreckung aufrechtzuerhalten. Die USA schlugen erneut zurück und beschossen zwei weitere Stellungen in Syrien in Harabet und al-Mayadeen im Nordosten Syriens, außerhalb des US-Besatzungsgebiets und nahe der irakischen Grenze. Die USA behaupten, dass sie sich im Rahmen des Terrorismusgesetzes von 2001-2002 in dem Land aufhalten, bombardieren aber auf Wunsch der örtlichen Behörden syrische Hilfsgruppen, die sich zur Verteidigung des Landes im Land aufhalten.

Der Angriff zeigt, dass der syrische Widerstand in Absprache mit der syrischen Regierung elektronisch vorbereitet und mit Drohnen, Präzisionsraketen und Raketen gut ausgerüstet ist. Das offene Bekenntnis der Widerstandsgruppe zur Verantwortung zeigt, wie bereit sie für eine breitere Konfrontation mit den US-Streitkräften ist.

Die iranischen Beratungskräfte und mehrere Tausend ihrer verschiedenen Verbündeten sind auf Ersuchen der Regierung in Damaskus in Syrien präsent. Die Präsenz dieser Kräfte ist auf die Besetzung des Nordwestens und Nordostens Syriens durch die türkischen und US-amerikanischen Besatzungstruppen sowie auf die Anwesenheit von Tausenden von Dschihadisten und von der Türkei unterstützten Milizen in den Provinzen und ländlichen Gebieten von Idlib und Afrin zurückzuführen. Das besetzte syrische Gebiet macht etwa 30 Prozent der Gesamtfläche aus, die nicht von den Kräften der Syrischen Arabischen Armee kontrolliert wird. Darüber hinaus unterhalten die USA einen weiteren Militärstützpunkt am Grenzübergang Al-Tanf zum Irak, wo die amerikanischen Streitkräfte in einem Umkreis von 50 Quadratkilometern in der syrischen Wüste jegliche Annäherung von Truppen untersagen. Dort operiert ISIS hauptsächlich, und die US-Kontrolle verhindert, dass die syrische Armee und ihre Verbündeten die Reste der Terrorgruppe in dem von den USA besetzten Gebiet erreichen.

Die Hilfstruppen der syrischen Armee und die lokalen Widerstandsgruppen operieren gemeinsam mit den US-amerikanischen und türkischen Besatzungstruppen an der Frontlinie. Die Widerstandsgruppen haben den Grenzübergang Al-Bu Kamal im Nordosten Syriens kontrolliert, um die Verbindung zwischen Syrien und Irak zu sichern, über die weiterhin logistische Unterstützung für Syrien und seine iranischen Verbündeten ins Land fließt. Die fehlende Kontrolle der USA über diesen Übergang hat Israel verärgert, das bei seinen Kampfmanövern US-Luftwaffenstützpunkte in Syrien nutzt, um Ziele innerhalb Syriens anzugreifen. Täglich passieren Lastwagen mit vom Iran unterstützten Hilfsgütern und verschiedenen Materialien, die von Syrien und seinen Verbündeten – insbesondere nach dem jüngsten verheerenden Erdbeben – benötigt werden, Albu Kamal. Die Regierung in Damaskus steht seit 2020 unter den strengen Sanktionen der USA und Europas im Rahmen des “Caesar Act”, und das syrische Volk braucht jede Hilfe, die es bekommen kann, und diese wird aufgrund der schweren Wirtschaftskrise, unter der das Land leidet, hauptsächlich vom Iran und Irak geleistet.

