Iran stelt zich constructief op om de wereld niet af te leiden van de oorlog in Oekraïne.

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.



Het beleid van Iran ten aanzien van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) kan niet los worden gezien van de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Iran heeft zich positief opgesteld tegenover de IAEA om de aandacht niet af te leiden van het lopende conflict in Oekraïne. De door Teheran getoonde flexibiliteit heeft een gevaarlijke situatie die tot een nieuwe internationale crisis had kunnen leiden, gede-escaleerd.



Iraanse verantwoordelijken hebben onlangs blijk gegeven van een zeldzame tolerantie door met de IAEA samen te werken om het agentschap en de westerse partners tevreden te stellen na de ontdekking van opgehoopte sporen van hoogverrijkt uranium.

Iran heeft zich positief opgesteld ten aanzien van de IAEA om de aandacht niet af te leiden van het lopende conflict in Oekraïne. Teheran heeft een gevaarlijke situatie die een nieuwe internationale crisis had kunnen ontketenen, gede-escaleerd en de IAEA en de westerse partners tevreden gesteld na de ontdekking van geaccumuleerde sporen van 83,7% hoogverrijkt uranium.



De Raad van Bestuur van het IAEA heeft zijn volgende vergadering in juni gepland om het resultaat te bespreken van de samenwerking tussen de directeur-generaal van het Agentschap, Rafael Grossi, en Teheran, na zijn recente bezoek waarbij hij president Ibrahim Raisi heeft ontmoet. Het bezoek van Grossi werd gevolgd door andere geplande officiële bijeenkomsten tussen het Agentschap en Iraanse functionarissen om de details van de samenwerking te bespreken. Iran meent dat de directeur niet op eigen initiatief naar Iran is gegaan om escalatie aan beide zijden te voorkomen. Geheime berichten van verschillende gezanten uit Europa, Qatar en Oman hebben bevestigd dat de VS de-escalatie met Iran nastreeft en niet geïnteresseerd is in een Israëlische poging om te worden meegesleurd in een oorlog die Washington koste wat kost wil vermijden.



Bovendien heeft Iran van China en Rusland het advies gekregen om de confrontatie in dit stadium te vermijden en te voldoen aan de eisen van de IAEA, vooral nadat Israël een oproep tot oorlog tegen Iran heeft gelanceerd aan de Amerikaanse regering, die geen zin heeft om Israël tevreden te stellen. Westerse landen, waaronder Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland, probeerden een harde lijn te volgen en riepen op om Teheran te straffen voor het niet meewerken met de IAEA.



Iran werd ervan beschuldigd informatie achter te houden over drie nucleaire sites waar sporen van uranium zijn gevonden. Iran zegt dat dit een geplande inlichtingenoperatie is om de betrekkingen van Iran met het IAEA te saboteren. Nadat de VS zich uit de nucleaire overeenkomst hadden teruggetrokken, begon Iran pas na het aantreden van president Joe Biden zijn verrijkingsgraad te verhogen van 5 naar 60 procent. Dit deed de alarmbellen rinkelen in Israël, Amerika, Europa en verschillende landen in het Midden-Oosten, die dreigden met kernwapens als Iran een militair kernarsenaal zou opbouwen.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...