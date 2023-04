Der Iran verfolgt einen positiven Ansatz, um die Welt vom Krieg in der Ukraine abzulenken.

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Die Politik des Irans gegenüber der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) kann nicht von den aktuellen Ereignissen im Nahen Osten und in der Ukraine getrennt werden. Der Iran hat eine positive Haltung gegenüber der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) eingenommen, um die Aufmerksamkeit nicht von dem anhaltenden Konflikt in der Ukraine abzulenken. Die von Teheran gezeigte Flexibilität hat eine gefährliche Situation, die zu einer neuen internationalen Krise hätte führen können, deeskaliert. Die iranischen Behörden haben in letzter Zeit eine seltene Toleranz bei der Zusammenarbeit mit der IAEO gezeigt, um die Agentur und die westlichen Partner zufrieden zu stellen, nachdem Spuren von hochangereichertem Uran entdeckt worden waren.

Der Gouverneursrat der IAEO hat seine nächste Sitzung für Juni anberaumt, um die Ergebnisse der Zusammenarbeit zwischen dem Generaldirektor der Agentur, Rafael Grossi, und Teheran zu erörtern, nachdem er bei seinem jüngsten Besuch mit Präsident Ibrahim Raisi zusammengetroffen war. Auf den Besuch von Grossi folgten weitere geplante offizielle Treffen zwischen der Agentur und iranischen Beamten, um die Einzelheiten der Zusammenarbeit zu besprechen. Iran ist der Ansicht, dass der Direktor nicht auf eigene Initiative in den Iran gereist ist, um eine Eskalation auf beiden Seiten zu vermeiden. Geheime Mitteilungen mehrerer Gesandter aus Europa, Katar und Oman haben bestätigt, dass die USA eine Deeskalation mit dem Iran anstreben und kein Interesse daran haben, dass Israel in einen Krieg hineingezogen wird, den Washington um jeden Preis vermeiden will.

Darüber hinaus wurde dem Iran von China und Russland geraten, eine Konfrontation zum jetzigen Zeitpunkt zu vermeiden und den Forderungen der IAEO nachzukommen, insbesondere nachdem Israel seine Stimme erhoben hat, um einen Krieg gegen den Iran mit der US-Regierung zu fordern, die keine Lust hat, Israel zufrieden zu stellen. Westliche Länder, darunter Großbritannien, Frankreich und Deutschland, versuchten, eine harte Linie einzuschlagen und forderten, Teheran solle für die Nichtkooperation mit der IAEO bestraft werden.

Dem Iran wurde vorgeworfen, Informationen über drei Nuklearstandorte zurückzuhalten, an denen Spuren von Uran gefunden worden waren. Der Iran behauptet, es handele sich um eine geplante Geheimdienstoperation, um die Beziehungen des Irans zur IAEO zu sabotieren. Nachdem sich die USA aus dem Atomabkommen zurückgezogen hatten, begann der Iran erst mit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden, seine Anreicherungsrate von 5 auf 60 Prozent zu erhöhen. Dies ließ in Israel, Amerika, Europa und mehreren Ländern des Nahen Ostens die Alarmglocken schrillen, die mit dem Erwerb von Atomwaffen drohten, sollte der Iran ein militärisches Atomwaffenarsenal aufbauen.

