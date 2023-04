Rédigé par – Elijah J. Magnier :

Au début de la guerre russo-américaine sur le sol ukrainien, tous les signes indiquaient que les États-Unis d’Amérique seraient les plus grands gagnants. Ils ont pu rassembler l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest sous leur manteau, redonner vie à l’OTAN et contraindre la Russie à une bataille longue et épuisante dans l’espoir de briser sa volonté et son économie. Quant aux États-Unis, ils n’ont pas perdu un seul soldat et ont apprécié de voir que l’Ukraine était prête à sacrifier des centaines de milliers d’Ukrainiens pour que “l’Amérique passe avant tout” et pour protéger leur domination et leur hégémonie mondiale. L’Occident se préparait à absorber les résultats de la bataille et à collecter les ressources naturelles de la Russie, pensant que la victoire approchait. Cependant, la situation s’est retournée et a pris une direction différente de celle à laquelle l’Occident s’attendait et qu’il souhaitait. Non seulement la fermeté de la Russie a rebattu les cartes, mais les États-Unis ont conservé le contrôle d’une alliance qui a perdu sa volonté et qui est intérieurement fragile et plus faible que jamais. Le résultat est étriqué.

L’Europe n’est plus aussi forte et indépendante qu’avant la guerre continentale entre la Russie et l’Amérique en Ukraine. La Finlande neutre a rejoint l’OTAN pour étendre le front occidental anti-russe sur des milliers de kilomètres à ses frontières occidentales et devenir le 31e pays à rejoindre l’organisation militaire dirigée par les États-Unis. Cette adhésion a entraîné la reprise de la course aux armements, comme en témoigne la décision de la Russie de déployer des forces de missiles nucléaires au Belarus, ce qui a mis au défi l’ensemble de l’Occident. On estime que 100 armes nucléaires américaines sont stockées dans six bases situées dans cinq États membres de l’OTAN : Kleine Brogel en Belgique, la base aérienne de Büchel en Allemagne, les bases aériennes d’Aviano et de Ghedi en Italie, la base aérienne de Volkel aux Pays-Bas et Incirlik en Turquie.

L’Europe occidentale – la plupart des pays d’Europe de l’Est, à l’exception de la Hongrie, sont depuis longtemps sous domination américaine – a perdu sa neutralité et sa force et ne prend plus de décisions dans l’intérêt de sa population et de son économie. Cela l’a considérablement affaibli aux yeux des États-Unis et du reste du monde. Mais l’Occident se trouve aujourd’hui dans une position très différente de celle qu’il occupait avant la guerre d’Ukraine.

L’Allemagne

L’Allemagne a annoncé qu’elle avait commencé à construire une armée et une industrie de l’armement de pointe pour mener les guerres modernes. Deux cents milliards d’euros ont été affectés à cette initiative, qui constitue un pas en avant vers l’armement européen. L’Allemagne a connu un âge d’or depuis la Seconde Guerre mondiale, interrompu par la guerre en Bosnie-Herzégovine dans les années 1990. Toutefois, cette guerre n’a pas modifié la politique européenne comme l’a fait la guerre actuelle en Ukraine.

Le chancelier Olaf Scholz a annoncé des décisions contradictoires depuis février de l’année dernière, montrant la faiblesse de son leadership et son incapacité à résister à l’influence des États-Unis. Au début de la guerre, le chancelier allemand a annoncé que son pays ne pouvait se passer des sources d’énergie russes et que la relation avec la Russie était essentielle et équilibrée. Il a également déclaré qu’il ne fournirait pas d’armes ni de chars Leopard 2 à l’Ukraine.

Cependant, ses concessions ont commencé à se faire sentir lorsque la Maison Blanche – et non Berlin – a décidé de fermer le gazoduc Nord Stream 2, qui a ensuite été saboté, sans aucune objection. Par la suite, Berlin n’a pas exigé que tous les pays investissant dans le Nord Stream 2 soient inclus dans l’enquête afin d’éviter ce que certains fonctionnaires européens ont appelé une “réalité inconfortable”. Sur l’insistance des États-Unis, l’Allemagne a accepté d’envoyer ses chars – ce qui est loin de changer le cours de la bataille féroce en Ukraine – malgré son refus antérieur. Au contraire, le soutien de l’Allemagne à l’Ukraine, tout comme le bombardement du gazoduc Nord Stream, vise à couper les ponts entre la Russie et l’Europe afin que les États-Unis puissent être les seuls juges des règles d’engagement, de guerre et de paix en Europe.

L’ancienne chancelière allemande Angela Merkel a eu diverses interactions et engagements tout au long de sa carrière politique avec les États-Unis et leur politique étrangère. Si elle a généralement entretenu de bonnes relations avec les États-Unis, elle s’est parfois montrée critique à l’égard de la politique étrangère américaine. Elle a critiqué des politiques américaines spécifiques lorsqu’elles entraient en conflit avec les intérêts allemands et européens.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...