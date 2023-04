Scritto da – Elijah J. Magnier:

All’inizio della guerra russo-statunitense sul suolo ucraino, tutti i segnali indicavano che gli Stati Uniti d’America sarebbero stati i maggiori vincitori. Erano in grado di riunire l’Europa orientale e occidentale sotto il proprio mantello, di riportare in vita la NATO e di costringere la Russia a una battaglia lunga ed estenuante, nella speranza di spezzare la sua volontà e la sua economia. Per gli Stati Uniti, non hanno perso un solo soldato e si sono divertiti a vedere come l’Ucraina fosse disposta a sacrificare centinaia di migliaia di ucraini per mantenere l'”America first” e proteggere il suo dominio e la sua egemonia mondiale. L’Occidente si stava preparando ad assorbire i risultati della battaglia e a raccogliere le risorse naturali della Russia, pensando che la vittoria si stesse avvicinando. Tuttavia, la situazione si è ribaltata e ha preso una direzione diversa da quella che l’Occidente si aspettava e gradiva. Non solo la fermezza della Russia ha rimescolato le carte, ma gli Stati Uniti hanno mantenuto il controllo di un’alleanza che ha perso la sua volontà ed è internamente fragile e più debole che mai. Si tratta di un risultato limitato.

L’Europa non è più forte e indipendente come prima della guerra continentale tra Russia e America in Ucraina. La neutrale Finlandia si è unita alla NATO per estendere il fronte occidentale anti-russo per migliaia di chilometri sui suoi confini occidentali e diventare il 31° Paese ad aderire all’organizzazione militare guidata dagli Stati Uniti. Questo ha portato al ritorno della corsa agli armamenti, come dimostra la decisione della Russia di schierare forze missilistiche nucleari in Bielorussia, che ha sfidato l’Occidente nel suo complesso. Si stima che 100 armi nucleari statunitensi siano conservate in sei basi in cinque Stati membri della NATO: Kleine Brogel in Belgio, base aerea di Büchel in Germania, basi aeree di Aviano e Ghedi in Italia, base aerea di Volkel nei Paesi Bassi e Incirlik in Turchia.

L’Europa occidentale – la maggior parte dei Paesi dell’Europa orientale, ad eccezione dell’Ungheria, sono stati a lungo sotto il dominio degli Stati Uniti – ha perso la sua neutralità e la sua forza e non prende più decisioni nell’interesse del suo popolo e della sua economia. Questo l’ha indebolita in modo significativo agli occhi degli Stati Uniti e del resto del mondo. Ma l’Occidente si trova ora in una posizione molto diversa rispetto a prima della guerra in Ucraina.

La Germania

La Germania ha annunciato di aver iniziato a costruire un esercito avanzato e un’industria degli armamenti per combattere le guerre moderne. Sono stati stanziati duecento miliardi di euro per questa iniziativa, come passo verso l’armamento europeo. Ha vissuto un’epoca d’oro dalla Seconda Guerra Mondiale, interrotta dalla guerra in Bosnia-Erzegovina negli anni ’90. Tuttavia, non ha cambiato la politica europea. Tuttavia, non ha cambiato la politica europea come l’attuale guerra in corso in Ucraina.

Il Cancelliere Olaf Scholz ha annunciato decisioni contraddittorie dal febbraio dello scorso anno, mostrando la debolezza della sua leadership e la sua incapacità di resistere all’influenza degli Stati Uniti. All’inizio della guerra, il Cancelliere tedesco ha annunciato che il suo Paese non poteva fare a meno delle fonti energetiche russe e che il rapporto con la Russia era essenziale ed equilibrato. Aveva anche detto che non avrebbe fornito all’Ucraina armi o carri armati Leopard 2.

Tuttavia, le sue concessioni hanno iniziato a manifestarsi quando la Casa Bianca – e non Berlino – ha deciso di chiudere il gasdotto Nord Stream 2, che è stato poi sabotato, senza alcuna obiezione. In seguito, Berlino non ha chiesto che tutti i Paesi che investono nel Nord Stream 2 fossero inclusi nell’indagine, per evitare quella che alcuni funzionari europei hanno definito una “realtà scomoda”. Su insistenza degli Stati Uniti, la Germania ha accettato di inviare i suoi carri armati – lungi dal cambiare il corso della feroce battaglia in Ucraina – nonostante il suo precedente rifiuto. Invece, il sostegno della Germania all’Ucraina, come il bombardamento del gasdotto Nord Stream, mira a tagliare i ponti di ritorno tra la Russia e l’Europa, in modo che gli Stati Uniti possano essere l’unico giudice delle regole di ingaggio, guerra e pace in Europa.

L’ex Cancelliere tedesco Angela Merkel ha avuto diverse interazioni e impegni nel corso della sua carriera politica con gli Stati Uniti e la loro politica estera. Sebbene Merkel abbia generalmente mantenuto buone relazioni con gli Stati Uniti, ci sono stati casi in cui ha criticato la politica estera statunitense. Ha criticato specifiche politiche statunitensi quando sono in conflitto con gli interessi tedeschi ed europei.

