Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Zu Beginn des russisch-amerikanischen Krieges auf ukrainischem Boden deutete alles darauf hin, dass die Vereinigten Staaten von Amerika der größte Gewinner sein würden. Sie waren in der Lage, Ost- und Westeuropa unter ihrem Mantel zu versammeln, die NATO wieder zum Leben zu erwecken und Russland in eine lange und anstrengende Auseinadersetzung zu zwingen, in der Hoffnung, seinen Willen und seine Wirtschaft zu brechen. Die USA verloren keinen einzigen Soldaten und sahen, wie die Ukraine bereit war, Hunderttausende von Ukrainern zu opfern, um “America first” und ihre Vorherrschaft und Welthegemonie zu schützen. Der Westen bereitete sich darauf vor, die Ergebnisse der Schlacht zu absorbieren und Russlands natürliche Ressourcen einzusammeln, da er dachte, der Sieg sei nahe. Die Situation hat sich jedoch gedreht und eine andere Richtung eingeschlagen, als der Westen erwartet und gewünscht hatte. Nicht nur, dass Russlands Standhaftigkeit die Karten neu gemischt hat, die USA haben halten die Kontrolle über ein Bündnis, das seinen Willen verloren hat und innerlich zerbrechlicher und schwächer denn je ist. Es ist ein knappes Ergebnis.

Europa ist nicht mehr so stark und unabhängig wie vor dem Kontinentalkrieg zwischen Russland und Amerika in der Ukraine. Das neutrale Finnland ist der NATO beigetreten, um die antirussische Westfront an seinen westlichen Grenzen um Tausende von Kilometern zu verlängern und wurde das 31. Land der US-geführten Militärorganisation. Dies hat zu einer Wiederaufnahme des Rüstungswettlaufs geführt, wie die Entscheidung Russlands zeigt, Atomraketen in Weißrussland zu stationieren, die den gesamten Westen herausfordert. Schätzungsweise 100 US-Atomwaffen sind auf sechs Stützpunkten in fünf NATO-Mitgliedstaaten gelagert: Kleine Brogel in Belgien, der Luftwaffenstützpunkt Büchel in Deutschland, die Luftwaffenstützpunkte Aviano und Ghedi in Italien, der Luftwaffenstützpunkt Volkel in den Niederlanden und Incirlik in der Türkei.

Westeuropa – die meisten osteuropäischen Länder, mit Ausnahme Ungarns, stehen seit langem unter amerikanischer Vorherrschaft – hat seine Neutralität und Stärke verloren und trifft keine Entscheidungen mehr, die im Interesse seiner Menschen und seiner Wirtschaft liegen. Dies hat es in den Augen der USA und der übrigen Welt erheblich geschwächt. Aber der Westen befindet sich jetzt in einer ganz anderen Position als vor dem Ukraine-Krieg.

Deutschland

Deutschland hat angekündigt, mit dem Aufbau einer modernen Armee und Rüstungsindustrie zu beginnen, um moderne Kriege zu führen. Zweihundert Milliarden Euro sind für diesen Schritt hin zu einer europäischen Aufrüstung vorgesehen. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat Deutschland ein goldenes Zeitalter erlebt, das in den 1990er Jahren durch den Krieg in Bosnien und Herzegowina unterbrochen wurde. Er hat die europäische Politik jedoch nicht so verändert wie der derzeitige Krieg in der Ukraine.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat seit Februar letzten Jahres widersprüchliche Entscheidungen verkündet, die die Schwäche seiner Führung zeigen, und seine Unfähigkeit, sich gegen den Einfluss der USA zu behaupten. Zu Beginn des Krieges verkündete der deutsche Bundeskanzler, dass sein Land auf russische Energiequellen nicht verzichten könne und dass die Beziehungen zu Russland wesentlich und ausgewogen seien. Er sagte auch, dass er die Ukraine nicht mit Waffen oder Leopard-2-Panzern beliefern werde.

Seine Zugeständnisse zeigten sich jedoch, als das Weiße Haus – und nicht Berlin – beschloss, die Nord Stream 2-Pipeline, die später gesprengt wurde, ohne Einwände abzuschalten. Später verlangte Berlin nicht, dass alle Länder, die in Nord Stream 2 investiert haben, in die Untersuchung einbezogen werden, um das zu vermeiden, was einige europäische Beamte als “unbequeme Realität” bezeichneten. Auf Drängen der USA hat Deutschland der Entsendung von Panzern zugestimmt, obwohl es sich zuvor geweigert hatte, den Verlauf des erbitterten Kampfes in der Ukraine zu ändern. Stattdessen zielt Deutschlands Unterstützung für die Ukraine ebenso wie die Bombardierung der Nord-Stream-Pipeline darauf ab, die Brücken der Rückkehr zwischen Russland und Europa abzuschneiden, damit die USA die alleinige Entscheidung über die Regeln des Einsatzes, des Krieges und des Friedens in Europa treffen können.

Die frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte im Laufe ihrer politischen Karriere verschiedene Interaktionen und Auseinandersetzungen mit den Vereinigten Staaten und deren Außenpolitik. Während Merkel im Allgemeinen gute Beziehungen zu den USA unterhielt, gab es auch Fälle, in denen sie die Außenpolitik der USA kritisierte. Sie hat spezifische US-Politiken kritisiert, wenn diese mit deutschen und europäischen Interessen kollidierten.

