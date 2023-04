La guerra in Sudan deciderà il destino dell’Africa: Una battaglia mortale per l’influenza e l’oro.

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Gli appelli regionali e internazionali non sono riusciti a fermare i combattimenti in corso tra l’esercito sudanese, guidato dal tenente generale Abdel Fattah al-Burhan, e le Forze di Supporto Rapido, guidate dal vice capo del Consiglio di Sovranità al potere, il tenente generale Muhammad Hamdan Dagalo, noto come Hemedti. Diversi brevi accordi di cessate il fuoco, corridoi umanitari e impegni ospedalieri per fermare le ostilità non sono riusciti a fermare i combattimenti. Si tratta di una guerra aperta tra gli alleati di ieri, destinati a diventare i nemici di oggi, che probabilmente continuerà anche se i combattimenti cesseranno. La soluzione è bloccata dall’ombra di due potenti eserciti e milizie combattenti con armi sufficienti, il necessario sostegno politico e le connessioni regionali e internazionali per imporre un vincitore.

Nessun Paese della regione è interessato a una continua instabilità in Medio Oriente, in un momento in cui sono in corso colloqui per riunire gli avversari di ieri e ripristinare le relazioni tra Siria, Iran e Stati del Golfo. Di conseguenza, il Medio Oriente e l’Africa hanno bisogno di un cessate il fuoco immediato, di razionalità e di rispetto per i civili. Ci sono serie preoccupazioni che il Sudan possa precipitare in una guerra simile a quella della Siria, che dura da oltre un decennio. C’è anche il serio rischio che la guerra in Sudan possa estendersi nei Paesi vicini, in particolare nella volatile regione del Sahel in Africa.

L’Unione Africana ha cercato di raggiungere entrambe le parti del conflitto, ma non ha ancora raggiunto una svolta, suggerendo una mancanza di volontà da parte di entrambe le parti di porre fine alla guerra civile. I combattimenti per il controllo del palazzo presidenziale e degli aeroporti hanno impedito a una delegazione di pace di Kenya, Sud Sudan e Gibuti di raggiungere l’insicuro aeroporto di Khartoum. Gli appelli per la fine dei combattimenti da parte della Lega Araba, del Consiglio di Cooperazione del Golfo, dell’Organizzazione della Cooperazione Islamica, dell’Egitto, del Regno dell’Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti, delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea, degli Stati Uniti e della Russia sono caduti nel vuoto. Furiosi combattimenti hanno scosso varie parti della capitale e le basi militari a est e a ovest. Allo stesso tempo, edifici ufficiali come la televisione di Stato e diversi ministeri sono stati bombardati e colpiti dal fuoco. Entrambe le parti rivendicano la vittoria sull’altra, ma è troppo presto per dire quale direzione stia prendendo la guerra. È vero che l’esercito è meglio equipaggiato, con unità meccanizzate e supporto aereo, ed è più probabile che alla fine abbia la meglio. Ma se i combattimenti continuano, entrambe le forze saranno esauste.

Molti studenti sono rimasti intrappolati senza cibo o forniture mediche, e molti civili sono fuggiti dalle loro case dopo essere stati coinvolti nei combattimenti, con l’elettricità e l’acqua tagliate in diverse aree. Le forniture mediche hanno iniziato a scarseggiare e alcuni ospedali sono stati chiusi perché non potevano più funzionare. Dopo pochi giorni di combattimenti, la situazione è diventata ancora più tragica, con centinaia di morti e migliaia di feriti. Questa situazione richiede un cessate il fuoco temporaneo per consentire la distribuzione di forniture essenziali e il ritorno dei civili assediati alle loro case. Ma non risolverà il problema alla radice. Entrambe le parti si accusano a vicenda di voler controllare luoghi strategici. Entrambe affermano di voler ripristinare la democrazia e l’ordine e di consegnare il potere a un governo civile. Ma la disputa va ben oltre.

