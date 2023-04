La guerre au Soudan décidera du sort de l’Afrique: Une bataille mortelle pour l’influence et l’or.

Rédigé par – Elijah J. Magnier :

Les appels régionaux et internationaux n’ont pas réussi à arrêter les combats entre l’armée soudanaise, dirigée par le général de corps d’armée Abdel Fattah al-Burhan, et les forces de soutien rapide, dirigées par le chef adjoint du Conseil de souveraineté au pouvoir, le général de corps d’armée Muhammad Hamdan Dagalo, connu sous le nom d’Hemedti. Plusieurs brefs accords de cessez-le-feu, des couloirs humanitaires et des promesses d’hôpitaux de cesser les hostilités n’ont pas réussi à arrêter les combats. Il s’agit d’une guerre ouverte entre les alliés d’hier, qui devraient devenir les ennemis d’aujourd’hui, et qui risque de se poursuivre même si les combats cessent. La solution est bloquée par l’ombre de deux puissantes armées et milices combattantes disposant de suffisamment d’armes, du soutien politique nécessaire et des connexions régionales et internationales pour imposer un vainqueur.

Aucun pays de la région n’a intérêt à ce que l’instabilité perdure au Moyen-Orient, alors que des pourparlers sont en cours pour réunir les adversaires d’hier et rétablir les relations entre la Syrie, l’Iran et les pays du Golfe. Par conséquent, le Moyen-Orient et l’Afrique ont besoin d’un cessez-le-feu immédiat, de rationalité et de respect des civils. Il existe de sérieuses inquiétudes quant à la possibilité que le Soudan soit plongé dans une guerre similaire à celle de la Syrie, qui dure depuis plus d’une décennie. Il existe également un risque sérieux que la guerre au Soudan s’étende aux pays voisins, en particulier dans la région instable du Sahel en Afrique.

L’Union africaine a tenté de tendre la main aux deux parties du conflit, mais n’a pas encore réussi à faire une percée, ce qui suggère un manque de volonté de la part des deux parties de mettre fin à la guerre civile. Les combats pour le contrôle du palais présidentiel et des aéroports ont empêché une délégation de paix du Kenya, du Sud-Soudan et de Djibouti d’atteindre l’aéroport peu sûr de Khartoum. Les appels à la cessation des combats lancés par la Ligue arabe, le Conseil de coopération du Golfe, l’Organisation de la coopération islamique, l’Égypte, le Royaume d’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, les Nations unies, l’Union européenne, les États-Unis et la Russie sont restés lettre morte. Des combats acharnés ont secoué plusieurs quartiers de la capitale et des bases militaires à l’est et à l’ouest. Dans le même temps, des bâtiments officiels tels que la télévision d’État et plusieurs ministères ont été la cible de bombardements et de tirs. Les deux camps revendiquent la victoire sur l’autre, mais il est trop tôt pour dire dans quel sens va la guerre. Il est vrai que l’armée est mieux équipée, avec des unités mécanisées et un soutien aérien, et qu’il est plus probable qu’elle finisse par avoir le dessus. Mais si les combats se poursuivent, les deux forces seront épuisées.

De nombreux étudiants ont été pris au piège, sans nourriture ni fournitures médicales, et de nombreux civils ont fui leurs maisons après avoir été pris dans les combats, l’électricité et l’eau ayant été coupées dans plusieurs zones. L’électricité et l’eau ont été coupées dans plusieurs régions. Les fournitures médicales ont commencé à s’épuiser et certains hôpitaux ont été fermés parce qu’ils ne pouvaient plus fonctionner. Après seulement quelques jours de combats, la situation est devenue encore plus tragique, avec des centaines de personnes tuées et des milliers d’autres blessées. Cette situation nécessite un cessez-le-feu temporaire pour permettre la distribution de produits de première nécessité et le retour des civils assiégés dans leurs foyers. Mais cela ne résoudra pas le fond du problème. Les deux camps s’accusent mutuellement de vouloir contrôler des lieux stratégiques. Tous deux prétendent restaurer la démocratie et l’ordre et remettre le pouvoir à un gouvernement civil. Mais le conflit va bien au-delà.

