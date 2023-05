A relativa calma antes da tormenta no Sudão, sem solução imediata

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

A batalha em curso entre os dois generais que disputam o poder no Sudão foi temporariamente suspensa para permitir a evacuação de estrangeiros e civis para áreas mais seguras. O conflito se dá principalmente entre o chefe do exército e governante de facto, Abd al-Fattah al-Burhan, e seu vice, o comandante das Forças de Apoio Rápido, Muhammad Hamdan Dagalo, também conhecido como “Hemedti”. Ambos generais têm amplas conexões regionais e internacionais, e sua luta pelo controle atraiu considerável interesse e preocupação estrangeiros.

O cessar-fogo interrompeu os combates, permitindo que os combatentes se reposicionem e planejem a próxima fase, caso não seja oferecida uma solução séria para acabar com a escalada. No entanto, a questão crítica continua sendo qual país estrangeiro apoiará a guerra. Com todas as perspectivas de uma solução bloqueadas, é provável que a intensidade do conflito aumente, agravando a catástrofe social que envolveu o país.

