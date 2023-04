Le calme relatif avant la tempête au Soudan où aucune solution immédiate n’est disponible.

Rédigé par – Elijah J. Magnier :

La bataille en cours entre les deux généraux qui se disputent le pouvoir au Soudan a été temporairement suspendue pour permettre l’évacuation des étrangers et des civils vers des zones plus sûres. Le conflit oppose principalement le chef de l’armée et dirigeant de facto, Abd al-Fattah al-Burhan, et son adjoint, le commandant des forces de soutien rapide, Muhammad Hamdan Dagalo, également connu sous le nom de “Hemedti”. Les deux généraux ont des relations régionales et internationales étendues, et leur lutte pour le contrôle a suscité un intérêt et une inquiétude considérables de la part de l’étranger.

Le cessez-le-feu a marqué une pause dans les combats, permettant aux combattants de se repositionner et de planifier la phase suivante si aucune solution sérieuse n’est proposée pour mettre fin à l’escalade. Toutefois, la question cruciale reste de savoir quel pays étranger soutiendra la guerre. Toutes les perspectives de solution étant bloquées, l’intensité du conflit risque d’augmenter, aggravant la catastrophe sociale qui a englouti le pays.

